Galaxy S20 ve Note 20 için GPU güncellemesi yayınlandı: Oyun performansları artacak

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Bildiğiniz üzere NVIDIA ve AMD gibi ekran kartı üreticileri düzenli olarak sürücü güncellemeleri yayınlarlar. Bu özellik artık mobil yonga setlerinde de geçerli. Yani artık akıllı telefon üreticileri cihazlarındaki GPU sürücülerini güncelleme şansına sahipler.

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Samsung geliştiricileri akıllı telefonlarının grafik performansını artıran özel bir uygulama geliştirdi. GameDriver uygulaması şu an için sadece Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra modelleriyle uyumlu. İlerleyen dönemlerde daha fazla Galaxy telefonu desteklemesi bekleniyor.

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Adreno ve Mali versiyonları var

Sürücü güncellemesi Call of Duty: Mobile, Black Desert ve Fortnite oyunlarındaki küçük GPU hatalarını düzeltmesinin yanı sıra yukarıda listelenen amiral gemisi telefonların grafik performansını optimize ediyor. Yakında bu listeye yeni oyunlar da katılacak.

GameDriver, Google'ın uygulama mağazası Play Store üzerinden indirilebilir durumda. Uygulamanın iki farklı versiyonu mevcut. Bunlardan biri Adreno grafik birimine sahip Snapdragon işlemcili cihazlar için. Diğeriyse Mali grafik ünitesi içeren Exynos'lu modeller için tasarlanmış durumda.

Samsung GameDriver - Adreno (S20/N20) Samsung Electronics Co., Ltd. Araçlar Ücretsiz 51M

Samsung GameDriver - Mali (S20/N20) Samsung Electronics Co., Ltd. Araçlar Ücretsiz 61M

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