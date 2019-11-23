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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı

    Galaxy S11 ailesinin uygun fiyatlı üyesi Galaxy S11e maket taslaklarıyla karşımızda. İlk defa ortaya çıkan taslak görseller, Galaxy S11e'nin muhtemel tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,5b
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    8
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S11 ailesi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Dün render görselleri ortaya çıkan Galaxy S11'den sonra şimdi de ailenin uygun fiyatlı üyesi Galaxy S11e modelinin maket görselleri paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 nasıl olacak? Render görselleri muhtemel Galaxy S11 tasarımını ortaya koydu"

    Galaxy S11e nasıl olacak?

    Daha önce ortaya çıkan sızıntılardan ve Samsung'un yeni tasarım anlayışından yola çıkılarak hazırlanan görseller, Galaxy S11e'nin muhtemel tasarımını ortaya koyuyor. 

    6.2 ile 6.3 inç arasında bir ekran boyutuna sahip olması beklenen telefonun render görselleri, Galaxy Note 10 modeline benzer bir ekran tasarımının bizleri beklediğini gösteriyor. Ayrıca yeni modelin, selefi Galaxy S10e'nin aksine kavisli bir ekran ile geleceği iddia ediliyor. 

    151.7 x 69.1 x 7.9 mm boyutlarında olacağı söylenen telefonun arka tarafında radikal değişiklikler göze çarpıyor. Öyle ki Galaxy S10e'deki yatay kamera dizilimi, yerini dikdörtgen şeklindeki bir paketlemeye bırakıyor. Bu paketlemenin içerisinde 3 adet kamera sensörü ve LED flaş yer alırken, kamera sensörleri hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.

    Telefonun diğer tasarım detaylarına bakacak olursak; ses açma/kısma ve güç tuşu telefonun sağ kenarında kendini gösterirken, alt tarafta ise hoparlör ızgarası, USB Type-C bağlantı noktası ve mikrofon yer alıyor. Galaxy Note 10 ile birlikte kaldırılan 3.5 mm kulaklık girişi ise bu tasarımda yer almıyor.

    Muhtemel Galaxy S11e özellikleri

    • 90 ya da 120 Hz tazeleme hızına sahip, 6.2 ya da 6.3 inç boyutunda olması beklenen Infinity-O AMOLED ekran
    • 151.7 x 69.1 x 7.9 mm boyutlarında yeni tasarım
    • Exynos 990 yonga seti
    • 6 GB RAM
    • MicroSD kart ile arttırılabilir 128/256 GB kapasiteli UFS 3.0 depolama birimi
    • Üçlü arka kamera paketi
    • 4000 mAh kapasiteli batarya
    • One UI 2 kullanıcı arabirimi giydirilmiş Android 10 işletim sistemi

    Galaxy S11e'nin 18 Şubat 2020'de tanıtılması bekleniyor. 



    https://pricebaba.com/blog/samsung-galaxy-s11e-renders-360-degree-video-exclusive Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    İlkerA. 1 sa.
    S11e büyümeseydi ilk Samsung telefonum olabilirdi.

    14cm ve altı telefon güçlü telefon yok hala piyasada.
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    santhora 2 sa.
    S10e gibi kavissiz bir amiral gemi şart. Bence S10e'nin tasarımı diğer 2 abisinden çok çok daha güzel ve kullanışlı
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    12 Angry Men 2 sa.
    Çirkin olmuş. Ucuz çin markalı telefonlara benzemiş.
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    Imarex 2 sa.
    Apple'ın kamera tasarımıyla dalga geçenler buna ne diyecek bakalım apple ne yapsa diğer firmalarda aynısını yapıyor önümüzdeki birkaç yıl telefonlarda bu kamera tasarımını görücez.
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    SaxHobbit 2 sa.
    Yıllarca iphone kullandım, sırf boyutu için ve fiyatı uygun diye ilk kez samsunga geçerek s10e aldım geçen yaz. Edge ekranlardan nefret ediorum. Bunu gördükten sonra sanırım son aldığım samsung telefon oldu. Ömrü dolunca tekrar iphonea geçeceğim muhtemelen.
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    Relax Relax 2 sa.
    Estetik yoksunu iğrenç bir tasarım. O beğenmediğimiz xperia 1 bile bundan güzel.
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    BekirHan 3 sa.
    6.2 - 6.3 inç boyutları ile pek s10e liği kalmamış sanki. e modeli böyle ise s10+ 7.3 inç mi olacak, nedir yani? Saçmalık resmen!
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    koyunsayar 2 sa. BekirHan
    Bencede saçmalık s10 6.7 s10 + 6.9 inç miş
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