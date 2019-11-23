Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı

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Şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S11 ailesi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Dün render görselleri ortaya çıkan Galaxy S11'den sonra şimdi de ailenin uygun fiyatlı üyesi Galaxy S11e modelinin maket görselleri paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 nasıl olacak? Render görselleri muhtemel Galaxy S11 tasarımını ortaya koydu"

Galaxy S11e nasıl olacak?

Daha önce ortaya çıkan sızıntılardan ve Samsung'un yeni tasarım anlayışından yola çıkılarak hazırlanan görseller, Galaxy S11e'nin muhtemel tasarımını ortaya koyuyor.

6.2 ile 6.3 inç arasında bir ekran boyutuna sahip olması beklenen telefonun render görselleri, Galaxy Note 10 modeline benzer bir ekran tasarımının bizleri beklediğini gösteriyor. Ayrıca yeni modelin, selefi Galaxy S10e'nin aksine kavisli bir ekran ile geleceği iddia ediliyor.

151.7 x 69.1 x 7.9 mm boyutlarında olacağı söylenen telefonun arka tarafında radikal değişiklikler göze çarpıyor. Öyle ki Galaxy S10e'deki yatay kamera dizilimi, yerini dikdörtgen şeklindeki bir paketlemeye bırakıyor. Bu paketlemenin içerisinde 3 adet kamera sensörü ve LED flaş yer alırken, kamera sensörleri hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.

Telefonun diğer tasarım detaylarına bakacak olursak; ses açma/kısma ve güç tuşu telefonun sağ kenarında kendini gösterirken, alt tarafta ise hoparlör ızgarası, USB Type-C bağlantı noktası ve mikrofon yer alıyor. Galaxy Note 10 ile birlikte kaldırılan 3.5 mm kulaklık girişi ise bu tasarımda yer almıyor.

Muhtemel Galaxy S11e özellikleri

90 ya da 120 Hz tazeleme hızına sahip, 6.2 ya da 6.3 inç boyutunda olması beklenen Infinity-O AMOLED ekran

151.7 x 69.1 x 7.9 mm boyutlarında yeni tasarım

Exynos 990 yonga seti

6 GB RAM

MicroSD kart ile arttırılabilir 128/256 GB kapasiteli UFS 3.0 depolama birimi

Üçlü arka kamera paketi

4000 mAh kapasiteli batarya

One UI 2 kullanıcı arabirimi giydirilmiş Android 10 işletim sistemi

Galaxy S11e'nin 18 Şubat 2020'de tanıtılması bekleniyor.

https://pricebaba.com/blog/samsung-galaxy-s11e-renders-360-degree-video-exclusive