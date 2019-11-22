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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S11 nasıl olacak? Render görselleri muhtemel Galaxy S11 tasarımını ortaya koydu

    Galaxy S11 ilk defa ete kemiğe büründü. Şimdiye kadar birçok özelliği sızdırılan telefon, render görselleriyle karşımızda. Görseller, 5 kameralı Galaxy S11'in muhtemel tasarımını gözler önüne serdi.
    4 sa.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S11 nasıl olacak? Render görselleri muhtemel Galaxy S11 tasarımını ortaya koydu
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    Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı paylaşılan Samsung Galaxy S11, en gerçekçi render görselleriyle karşımızda. Daha önce ortaya çıkan sızıntılardan ve Samsung'un yeni tasarım anlayışından yola çıkılarak hazırlanan görseller, Galaxy S11'in muhtemel tasarımını ortaya koyuyor. 

    Ayrıca Bkz. "Üst seviyeye konumlanacak Galaxy A71 karşınızda"

    Dikkat çeken Galaxy S11 tasarımı

    Render görsellerine baktığımız zaman, tasarım noktasında en dikkat çekici nokta telefonun arka paneli oluyor. Zira ön taraftan Galaxy Note 10 modelini andıran telefonun radikal tasarım değişiklikleri, arka panele saklanmış.

    Bu değişimin başrolünde arka kamera tasarımı bulunuyor. Keza render görselleri; Galaxy M30, iPhone 11 ve Google Pixel 4 modellerinde olduğu gibi Galaxy S11'in "L" harfini andıran kamera diziliminin de dikdörtgen şeklindeki bir paketleme ile geleceğine işaret ediyor. Render görsellerine göre; bu paketlemenin içerisinde 4 adet kamera sensörü, bir tane 3D ToF sensörü, LED flaş ve otomatik lazer odaklama modülü yer almakta. 

    Galaxy S11 nasıl olacak? Render görselleri muhtemel Galaxy S11 tasarımını ortaya koydu
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    161.9 x 73.7 x 7.8 mm boyutlarında olacağı söylenen telefonun ekran tasarımı ise Galaxy Note 10 ile neredeyse aynı.

    Telefon üzerindeki diğer tasarım detaylarına bakacak olursak; ses açma/kısma ve güç tuşu telefonun sağ kenarında kendini gösterirken, alt tarafta ise hoparlör ızgarası, USB Type-C bağlantı noktası ve mikrofon yer alıyor. Galaxy Note 10 ile birlikte kaldırılan 3.5 mm kulaklık girişi ise bu tasarımda yer almıyor. Zaten bu saatten sonra Samsung'un amiral gemisi telefonlarında 3.5 mm kulaklık girişine yer vermesi de beklenmiyor.

    Galaxy S11 modellerinin özellikleri nasıl olacak?

    Galaxy S10 ailesinde olduğu gibi üç farklı model ile karşımıza çıkması beklenen Samsung'un Şubat 2019'da Galaxy S11e, Galaxy S11, Galaxy S11+ telefonlarını tanıtması bekleniyor.

    Ailenin uygun fiyatlı üyesi olması beklenen Galaxy S11e'nin 6.3 ya da 6.4 inç boyutunda delikli (Infinity-O) Dynamic AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Galaxy S11 ve Galaxy S11+ modellerinin ise sırayla 6.7 ve 6.9 inç büyüklüğünde, HDR10+ destekli Infinity-O tasarımına sahip bir ekran ile geleceği sızan bilgiler arasında. Ayrıca daha önce One UI 2 beta sürümünde ortaya çıkan ekran ayarları, Galaxy S11 modellerinin ekranlarının 120 Hz tazeleme hızına sahip olacağını ortaya koymuştu. 

    Ayrıca Bkz. "FCC onayı alan Samsung Galaxy S10 Lite için geri sayım başladı"

    Her üç modelin de satışa sunulduğu pazara göre, Qualcomm Snapdragon 865/Exynos 990 yonga setlerinden güç alacağına kesin gözüyle bakılıyor. One UI 2 kullanıcı arabirimi giydirilmiş, Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürülecek telefonların 8K video kaydı gerçekleştirebileceği söyleniyor. Ek olarak her üç modelde de kamera tarafında 108 MP çözünürlüklü ISOCELL HMX ana kamera sensörünün yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak diğer kameraların detayları hakkında net bilgiler bulunmamakta. 

    18 Şubat 2019'da tanıtılması beklenen Galaxy S11 ailesinin, 6 Mart itibariyle de raflardaki yerini alması bekleniyor. Ancak telefon tanıtılana kadar ortaya çıkan bilgileri kesin olarak doğrulayamıyoruz. Dolayısıyla konuya temkinli yaklaşmakta fayda var.



    https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-s11-render-design-exclusive/ Yorum Yaz
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    serafon 50 dk.
    Bakalım ilk ekranı kasasını aşan telefonu kim yapacak? Ekran kasa oranı %125
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    al-ozaria 2 sa.
    Millet gider Mersin'e Samsung gider... Lenovo Motorola, Huawei telefonun mobilitesini nasıl arttırırız diye uğraşırken, adamların katlanılabiliri bile katlanılamaz bir telefon olarak çıktı piyasaya.

    Skalaya bakarasak mobilite olarak durum iç açıcı bir yörüngede gitmeyecek gibi...
    Galaxy S10e 5.6", Galaxy S10 6.0", Galaxy S10+ 6.4"
    Galaxy S11e 6.4", Galaxy S11 6.7", Galaxy S11+ 6.9"
    Galaxy S12e 7.0", Galaxy S12 7.4", Galaxy S12+ 7.7"...
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    asdf_13 2 sa.
    samsung önyüzün tamamını ekran yapmayı başarsa da şu haberlerden kurtulsak.
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    koyunsayar 2 sa.
    Doğru çıkarsa beğenmedim
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    Galatas4ray 3 sa.
    Sürekli iphone tasarım çalıo diyorda millet apple bildigin tasarıma yön veriyor baksanıza apple ne yapda bütün firmalar aynı yoldan gidiyor
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    Rachsuchtig 3 sa.
    Yine iPhone'un hayatımıza sokacağı çirkin bir tasarım anlayışı. Kare kamera paneli.
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    CeradeTairin 3 sa.
    Telefonların tasarımını merak eden yok ki.Hepsi birbirinin aynısı zaten.
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