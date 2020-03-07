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    Samsung Galaxy S20 Ultra ne kadar dayanıklı?

    Galaxy S20 Ultra akıllı telefonların dayanıklılığını çeşitli testlerle sınayan JerryRigEverything isimli YouTube kanalının test masasına konuk oldu. Bakalım Galaxy S20 Ultra ne kadar sağlam?
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S20 Ultra ne kadar dayanıklı?
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    Akıllı telefonların dayanıklılığını ölçen JerryRigEverything isimli YouTube kanalının yeni konuğu Galaxy S20 Ultra oldu. Çizilme, bükülme ve ısı testlerine tabi tutulan Galaxy S20 Ultra, Zack Nelson'a göre şaşırtıcı derecede sağlam.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği"

    Galaxy S20 Ultra dayanıklılık testinde

    12999TL fiyat etiketine sahip Galaxy S20 Ultra'nın sağlamlık testine geçmeden önce fiziksel özelliklerini hatırlayacak olursak; Alüminyum iskelet üzerine inşa edilen Galaxy S20 Ultra, Corning Gorilla Glass 6 ile korunan 6.9 inç büyüklüğünde OLED ekran üzerine kuruluyor. Arka cephesi de Corning Gorilla Glass 6 cam ile kaplanan telefon; 166.9 x 76.0 x 8.8mm ebatlarında ve 220 gram ağırlığında. Ek olarak Galaxy S20 Ultra'nın kutu içerisinden ekran koruyucu film uygulanmış şekilde çıktığını da belirtelim.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 1 hf.
    İki parça camın ne kadar dayanıklığı olacağı ortada...
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 1 hf.
    fiyata bak maşşallah kurbanda 2 tane dana alırız ona daha hayırlı :D
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    CuneytBora (Cüneyt Bora Balta) 1 hf.
    Seneye alırız birtane o zaman :)
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    anekos (anekos ) 1 hf.
    tam 1sene oldu s10 alalı sağlamlığını bilmem ama fiyat yönünden pişmanlıktır.
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