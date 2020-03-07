Samsung Galaxy S20 Ultra ne kadar dayanıklı?

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Akıllı telefonların dayanıklılığını ölçen JerryRigEverything isimli YouTube kanalının yeni konuğu Galaxy S20 Ultra oldu. Çizilme, bükülme ve ısı testlerine tabi tutulan Galaxy S20 Ultra, Zack Nelson'a göre şaşırtıcı derecede sağlam.

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Galaxy S20 Ultra dayanıklılık testinde

12999TL fiyat etiketine sahip Galaxy S20 Ultra'nın sağlamlık testine geçmeden önce fiziksel özelliklerini hatırlayacak olursak; Alüminyum iskelet üzerine inşa edilen Galaxy S20 Ultra, Corning Gorilla Glass 6 ile korunan 6.9 inç büyüklüğünde OLED ekran üzerine kuruluyor. Arka cephesi de Corning Gorilla Glass 6 cam ile kaplanan telefon; 166.9 x 76.0 x 8.8mm ebatlarında ve 220 gram ağırlığında. Ek olarak Galaxy S20 Ultra'nın kutu içerisinden ekran koruyucu film uygulanmış şekilde çıktığını da belirtelim.

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