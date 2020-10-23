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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünden bugüne iPhone modelleri yan yana

    Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte artık kullanıcılara her zamankinden daha fazla boyut opsiyonu sunuyor. Peki yeni modeller nereye konumlanıyor? İşte geçmişten bugüne iPhone boyutları:
    23 sa.
    5b
    6
    18
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    2

    Dünden bugüne iPhone modelleri yan yana
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    Tarihinde ilk kez dört iPhone modeli birden duyuran Apple; geçmiş modeller, yeni iPhone SE ve iPhone 12 serisi derken kullanıcılara artık daha fazla boyut seçeneği sunuyor. Peki geçmişten bugüne diğer iPhone modelleri ile kıyaslandığında, yeni tanıtılan iPhone 12 ailesi nereye konumlanıyor?

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı"

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    iPhone boyut kıyaslaması

    iPhone SE'den iPhone 12 Pro Max'e kadar duyurulan iPhone modelleri yan yana sıralandığında, iPhone 12 mini ve iPhone 12/Pro'nun mevcut modeller arasına konuşlandığı, iPhone 12 Pro Max'inse boyutu ve ekranıyla şimdiye kadar ki en büyük iPhone modeli olduğu görülüyor.

    Dünden bugüne iPhone modelleri yan yana
    Tam Boyutta Gör

    *Kasa ebatları aynı olan modellerden yalnızca en günceli gösterilmiştir.

    iPhone 12, iPhone 11 ile aynı ekran büyüklüğüne (6.1 inç) sahip olmasına rağmen selefine kıyasla daha küçük formuyla dikkat çekiyor. Zira Apple, iPhone 12'nin ekran çerçevelerini %15 incelterek gövdeden tasarruf sağlamış.

    Kasa ebatlarına ek olarak; görüntülerin iPhone 12 mini, iPhone 12/Pro ve iPhone 12 Pro Max ekranında nasıl göründüğünü anlamak için de aşağıdaki görsel, aradaki boyut farkını net bir şekilde ortaya koyuyor.

    Dünden bugüne iPhone modelleri yan yana
    Tam Boyutta Gör

    Yeni iPhone modellerinin ekran büyüklükleri ile birlikte boyut ve ağırlıkları da karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

      iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max
    Ekran boyutu 5.4 inç 6.1 inç 6.1 inç 6.7 inç
    Uzunluk 131.5 mm 146.7 mm 146.7 mm 160.8 mm
    Genişlik 64.2 mm 71.5 mm 71.5 mm 78.1 mm
    Kalınlık 7.4 mm 7.4 mm 7.4 mm 7.4 mm
    Ağırlık 133 gram 162 gram 187 gram 226 gram


    https://www.macrumors.com/guide/iphone-12-size-comparison/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 22 sa. en beğenilen nilgün1880
    bir tanede devlete alırsanız neden olmasın
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    gun (Gün Oksay) 21 sa. MysticDesign
    Kaynak linkinde belirtmiş adresi yabancı site sorun ne ki ?
    Yanıtla +12
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    nilgün1880 (nilgün b. ) 22 sa. yeni yorumcu
    ay allah nasip edermi yaa 12 mini bile olsaa
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 17 sa.
    Android telefonları örnek alıp ekranı 6.7 yapmışlar, Ramı 6gb yapmışlar başka bir yenilik yok. 120hz ve hızlı şarj konusunda hala geride
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    DH Misafiri 18 sa.
    😁
    iphone
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 19 sa.
    12 Mini güzel cihaz ya. Kim ne derse desin eğer bizde de Amerika satış fiyatı gibi 1000 birim olsaydı kesinlikle alınırdı. Ama über süper ekonomimiz sağolsun 9000-10000 TL fiyata alıyoruz. Tek İPhone olsa iyi Android’lerde iyice pahalandı.
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    esmerbuyucu (E. B.) 19 sa.
    iPhone 12 mini ateş ediyor.
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    DH Misafiri 20 sa.
    iphone pro
    iphone mini
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    Murat.Ak (Murat Ak) 20 sa.
    Şu kamera düzeni bir garip geliyor hala :)
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    MysticDesign (Mustafa Dağdelen) 21 sa. (düzenlendi)
    macrumors görselleri çalıyorsun bari editle be amatör editör
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    gun (Gün Oksay) 21 sa. MysticDesign
    Kaynak linkinde belirtmiş adresi yabancı site sorun ne ki ?
    Yanıtla +12
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    hsodun (Kemal Torkan) 21 sa. yeni yorumcu
    6sin koyulmaması üzdü
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 21 sa. hsodun
    Boyutları 7 ile aynı.
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    gun (Gün Oksay) 21 sa. hsodun
    iPhone 12 mini 6s’ten küçük ve devasa ekranı var büyük başarı olmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    zero fear 21 sa.
    Şu mini o kadar kompakt bir cihaz olmuş ki bir an önce deneyimlemek istiyorum
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    tunc4y (Tuncay ak) 21 sa.
    aynı mokun lacivertlerini koymuşlar
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4955 kez okundu.
    10 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 12, iphone 12 mini ve
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