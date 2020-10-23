Dünden bugüne iPhone modelleri yan yana

Tam Boyutta Gör

Tarihinde ilk kez dört iPhone modeli birden duyuran Apple; geçmiş modeller, yeni iPhone SE ve iPhone 12 serisi derken kullanıcılara artık daha fazla boyut seçeneği sunuyor. Peki geçmişten bugüne diğer iPhone modelleri ile kıyaslandığında, yeni tanıtılan iPhone 12 ailesi nereye konumlanıyor?

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iPhone SE'den iPhone 12 Pro Max'e kadar duyurulan iPhone modelleri yan yana sıralandığında, iPhone 12 mini ve iPhone 12/Pro'nun mevcut modeller arasına konuşlandığı, iPhone 12 Pro Max'inse boyutu ve ekranıyla şimdiye kadar ki en büyük iPhone modeli olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör

*Kasa ebatları aynı olan modellerden yalnızca en günceli gösterilmiştir.

iPhone 12, iPhone 11 ile aynı ekran büyüklüğüne (6.1 inç) sahip olmasına rağmen selefine kıyasla daha küçük formuyla dikkat çekiyor. Zira Apple, iPhone 12'nin ekran çerçevelerini %15 incelterek gövdeden tasarruf sağlamış.

Kasa ebatlarına ek olarak; görüntülerin iPhone 12 mini, iPhone 12/Pro ve iPhone 12 Pro Max ekranında nasıl göründüğünü anlamak için de aşağıdaki görsel, aradaki boyut farkını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni iPhone modellerinin ekran büyüklükleri ile birlikte boyut ve ağırlıkları da karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Ekran boyutu 5.4 inç 6.1 inç 6.1 inç 6.7 inç Uzunluk 131.5 mm 146.7 mm 146.7 mm 160.8 mm Genişlik 64.2 mm 71.5 mm 71.5 mm 78.1 mm Kalınlık 7.4 mm 7.4 mm 7.4 mm 7.4 mm Ağırlık 133 gram 162 gram 187 gram 226 gram

https://www.macrumors.com/guide/iphone-12-size-comparison/

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