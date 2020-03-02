Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği

    Samsung Galaxy S20 Ultra: 2020'nin en iyi telefonlarından biri. Peki siz bu telefon hakkında gerçekten her şeyi biliyor musunuz? İşte 6 Mart'ta satışa çıkacak Galaxy S20 Ultra hakkında bilinmeyenler:
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,7b
    1
    20
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği
    Tam Boyutta Gör

    Bugün bir akıllı telefonda sahip olmak isteyeceğiniz özelliklerin büyük bir çoğunluğu Samsung Galaxy S20 Ultra'da bulunuyor. 8K video kaydı gerçekleştirebilen, 108 MP ana görüntü sensörü ile donatılmış dörtlü arka kamera kurulumundan; 120Hz tazeleme hızına sahip 2K çözünürlüklü ekrana, olabilecek en iyi donanım paketlemesinden, birçok özelliğe kadar Galaxy S20 Ultra'nın yılın en iyi telefonlarından biri olduğu, su götürmez bir gerçek.

    Peki ya gözden kaçırdıklarımız? Keza Samsung'un Galaxy Unpacked 2020 lansmanında bahsetmediği detaylar? O zaman gelin, Galaxy S20 ve Galaxy S20 Plus ile birlikte Türkiye'de satışa çıkmak için gün sayan Galaxy S20 Ultra'nın derinliklerine inelim ve az bilinen detaylara yakından bakalım.

    Ayrıca Bkz. "Android 11 ile birlikte kameraya erişim kolaylaşacak"

    1. Bazen de "fedakar" olmak lazım: Değişken diyafram özelliği artık yok

    Galaxy S9 ile birlikte kullanıma sunulan değişken diyafram özelliği, Galaxy S20 Ultra'da yer almıyor. Peki ne işe yarıyordu bu özellik?

    Değişken diyafram özelliği sayesinde diyafram değeri, ışık koşullarına göre otomatik ya da kullanıcı tarafından manuel olarak f/1.5 ila f/2.4 değiştirilebiliyordu. Bu da ışık koşullarına göre kameranın emeceği ışık miktarını ayarlamamızı sağlıyor. Öyle ki f/1.5 diyafram değerine düşüldüğünde, düşük ışıkta daha fazla ışık emilirken, f/2.4 değerine çıkıldığında ise gün ışığındaki fotoğrafların aşırı pozlanmasının önüne geçiliyor. 

    "Mobil fotoğrafçılık için çözünürlükte ve yakınlaştırmada dev bir adım" mottosuna sahip Galaxy S20 Ultra ise değişen ışık koşullarına pixel bining(piksel birleştirme) ve yapay zeka teknolojileriyle adapte oluyor.

    Yapay zeka algoritmalarıyla güçlendirilen kamera yazılımı; objeleri algılayarak beyaz dengesi, kontrast, ISO gibi ayarlamaları yapıyor. Dolayısıyla gündüz çekimlerinde hem yazılım hem de 108 MP'lik yüksek çözünürlüklü ana kamerayla birlikte, detay zengiliği yüksek işlere imza atabilmek mümkün.

    Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği
    Tam Boyutta Gör

    Geceler pixel bining teknolojisi ile aydınlanıyor

    Konu ışığın yetersiz olmasına gelince de bu sefer piksel birleştirme teknolojisi devreye giriyor. Bu noktada ana görüntü sensörünün yüksek çözünürlüklü olması büyük avantaj. Zira, 9 piksel birleştirildiği için çözünürlük de 9 kat düşüyor. 

    f/1.8 diyafram değerine sahip 108 MP çözünürlüklü görüntü sensöründeki 0.8 μm büyüklüğündeki her piksel, 9'lu birleştirme yöntemiyle birleştirilerek, 2.4 μm büyüklüğüne ulaşıyor. Böylelikle çekim sonrası görüntünün işlenmesiyle birlikte, piksellerin boyutu artıyor ve 12 MP çözünürlüğünde daha az gürültülü fotoğraflar elde ediliyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy S20 Ultra ne kadar dayanıklı?

    2. Fotoğrafta 100x yakınlaştırma, peki ya videoda?  

    Kamera özellikleriyle öne çıkan Galaxy S20 Ultra, "space zoom" adındaki 100 kat dijital yakınlaştırma özelliğiyle sınırları zorluyor. 10 kata kadar hibrid optik zoom ve 100 kata kadar da süper çözünürlüklü zoom yapabilen amiral gemisinin video tarafında da aynı yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira Galaxy S20 Ultra, video kaydederken en fazla 20x zoom yapabiliyor.

    3. Batarya kapasitesi arttı, şarj hızı değişmedi ama şarj süresi de değişmedi

    Galaxy S20 Ultra'da yapılan iyileştirmelerden biri de batarya kapasitesinin artırılması oluyor. 5000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen amiral gemisi, 45W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. İlk bakışta hızlı şarjda herhangi bir gelişme olmadığı görülüyor. Zira Galaxy Note 10+'da da 45W hızlı şarj desteği bulunuyordu. Aradaki fark iki telefonun şarj olma sürelerini test edince ortaya çıkıyor.

    Samsung Galaxy S20 Ultra,%0'dan %100'e 58 dakikada şarj olabiliyor. 4300 mAh bataryalı Galaxy Note 10+ da aynı sürede tam şarj olabiliyor. Galaxy S20 Ultra, 700 mAh daha büyük bir bataryaya sahip olmasında rağmen nasıl oluyor da Galaxy Note 10+ ile aynı sürede şarj olabiliyor? Cevap bataryaya ilk fazda yüklenen daha fazla voltajda saklı.

    Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği
    Tam Boyutta Gör

    Bataryalar iki fazda çalışır. İlk aşamada neredeyse bitmek üzere olan veya tamamen bitmiş olan bataryaya oldukça hızlı bir şekilde voltaj yüklemesi yapılır. Bu işlem ilk 10, 15 veya 30 dakika içerisinde gerçekleşir ve bu süre zarfında batarya, %50 ila %70 arasında bir şarj yüzdesine ulaşır. Bunun yegane sebebi ise ilk fazdaki hızlı şarjın uzun vadede pil sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini absorbe edebilmektir.

    Bu noktada telefonların yalnızca belirli bir süre boyunca hızlı şarj olmasına izin verilir. İşte Galaxy S20 Ultra'daki bu süre daha fazla olduğu için 700 mAh daha büyük bataryaya sahip olmasına rağmen Galaxy Note 10+ ile aynı sürede şarj olabiliyor. 

    4. Samsung'dan AirDrop alternatifi: Quick Share

    Samsung, Galaxy S20 ailesiyle birlikte Apple'ın çok sevilen veri paylaşım özelliği AirDrop'a rakip olacak Quick Share özelliğini kullanıma sundu. Quick Share adındaki "hızlı paylaşım" özelliğiyle birlikte, uyumlu Samsung telefon ya da tabletler arasında oldukça hızlı ve kolay bir şekilde veri aktarımı yapılabiliyor.

    Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği
    Tam Boyutta Gör

    Bu özellikle birlikte, AirDrop’tan farklı olarak yakındaki beş farklı Galaxy S20 sahibine aynı anda dosya aktarımı yapabilmek mümkün. Saniyede 77 MB aktarım hızına ulaşabilen hızlı paylaşım özelliğinin bir de bulut tarafı bulunuyor. Dolayısıyla bir bakıma da nesnelerin interneti(IoT) konusunu kapsıyor.

    Zira Quick Share ile birlikte dosyalarınızı geçici olarak Samsung Cloud'a yükleyebilirsiniz. Bu dosyalar daha sonra Samsung Smart Things cihazlarına aktarılıp, buradan da lokal cihazlara yüklenebiliyor. Hızlı paylaşım özelliği, şimdilik Galaxy S20 modellerinde bulunuyor.

    5. Güvenlik için ekstra çip

    Galaxy S20 Ultra; tersine mühendislik, güç kesme yoluyla saldırı veya lazer saldırısı gibi risklere karşı özel bir güvenlik yongasına(S3K250AF) ev sahipliği yapıyor. Bu sayede kötü niyetli kişilerin, Galaxy S20 Ultra kullanıcılarının parola ve PIN gibi verilerine erişmesi veya kopyalaması bir hayli zorlaşıyor.

    Yazılım tarafında ise Samsung tarafından geliştirilen özel bir uygulama ve Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 5+ sertifikası almış güçlü bir anahtar koruması yer alıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası
    16 dk.
    İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri]
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    the_hornet (Mustafa Sancar) 2 hf. en beğenilen
    Bilmememiz gayet normal çünkü kimsede yok çünkü pahalı :)
    Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    nick bırakmamışsınız lan 2 hf.
    lazer saldırısına karşı bile koruyor daha ne ister ki bi insan. şimdi jediler düşünsün.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 2 hf.
    f/1.8 diyafram değerine sahip 108 MP çözünürlüklü görüntü sensöründeki 0.8 μm büyüklüğündeki her piksel, 9'lu birleştirme yöntemiyle birleştirilerek, 2.4 μm büyüklüğüne ulaşıyor. Böylelikle çekim sonrası görüntünün işlenmesiyle birlikte, piksellerin boyutu artıyor ve 12 MP çözünürlüğünde daha az gürültülü fotoğraflar elde ediliyor.



    Nokia bunu 9 yıl önce 808 PureView ile yaptı. Diğer firmalar daha şimdi yapıyorlar ve devrim diyorlar. O devrimi yıllar önce Nokia yapmıştı. Nokia’nın vizyonunu daha şimdi şimdi idrak etmeye başladılar. Ufak bir bilgi daha 808 Pureview 12 MP çözünürlükte 2.6 µm piksel boyutuna sahip.
    f/1.8 diyafram değerine sahip 108 MP çözünürlüklü görüntü sensöründeki 0.8 μm büyüklüğündeki her piksel, 9'lu birleştirme yöntemiyle birleştirilerek, 2.4 μm...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Raven 2 hf. Mr. Jingles
    Keşke satmasaydım 808'i

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    O zamanlardan bir kare;

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Hey gidi 808, daha anca yetişiyorlar sana.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    evgireli (Özgün Köse) 2 hf.
    Fahiş fiyatından dolayı bilmemeye dewamke
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    telefonu düşürdüğümüzde hava yastığı açılıyor mu? telefon kırılınca hiç bir özelliği kullanılmıyor çünkü
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Wifi Direct zaten var. Isim degisikligine gidilmis.

    Haberde hic bilinmeyen ozellikler diye ifade ediliyor da peki Wifi Direct yillardir var bundan ustun yanlari neymis peki ? S10 larda Note10 larda ki performans ile bu yenisi arasinda kiyaslama her acidan yapilmali ?

    Bu tekonoloji gerci Galaxy S2 yillarindan beri var :)
    en.wikipedia.org/...

    Reklam kokan haberler bunlar :) .

    Tek bir yeniligi donanimsal entegre guvenlik chip i . Lakin o konuda da tam detayli birsey yok. Google Pixel 3 lerden beri kullandigi guvenlik chipleri ile kiyaslanmalidir...

    Gerci Samsug son zamanlarda KNOX rezaleti ile sozde guvenli cihazlar megerse sizilmis ... Google Samsung'a Kernel i gereksiz yere mudahele edilmesi ile guvenlik acigini Google kaynakli degil Samsung sayesinde Android cihazlarin guvenlik imajina leke vuruyor diye sozde guvenli Samsung'un kulagini Google cekmisti birkac ay once yasanmisti. Anlasilan yeni cihazlarda da gorecegiz ...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sis651 2 hf.
    Ben de en bilinen özelliğini söyleyeyim; çok pahalı!..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 2 hf.
    Quick share sony ericsson t610 da vardi, bunu ilk sony ericsson yapmisti
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    planetech (hussein altin) 2 hf.
    Kısacası olay müşteri sövüşlemeye geldi,daha kötü telefon üretip daha pahalıya satıyor. Note 10 ve s20ultra dahil piksel yoğunluğu note 9 kadar yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 2 hf.
    f/1.8 diyafram değerine sahip 108 MP çözünürlüklü görüntü sensöründeki 0.8 μm büyüklüğündeki her piksel, 9'lu birleştirme yöntemiyle birleştirilerek, 2.4 μm büyüklüğüne ulaşıyor. Böylelikle çekim sonrası görüntünün işlenmesiyle birlikte, piksellerin boyutu artıyor ve 12 MP çözünürlüğünde daha az gürültülü fotoğraflar elde ediliyor.



    Nokia bunu 9 yıl önce 808 PureView ile yaptı. Diğer firmalar daha şimdi yapıyorlar ve devrim diyorlar. O devrimi yıllar önce Nokia yapmıştı. Nokia’nın vizyonunu daha şimdi şimdi idrak etmeye başladılar. Ufak bir bilgi daha 808 Pureview 12 MP çözünürlükte 2.6 µm piksel boyutuna sahip.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    nick bırakmamışsınız lan 2 hf.
    lazer saldırısına karşı bile koruyor daha ne ister ki bi insan. şimdi jediler düşünsün.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4744 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galaxy S20, galaxy s20 ultra ve
    5 etiket daha Samsung Galaxy S20 Ultra galaxy s20 ultra özellikleri Mobil Teknolojiler Galeri samsung
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Huawei, EMUI arayüzüne uygulamalar arasında hızlı geçiş işlevi ekledi 2 hf. Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle IoT in Action konferansını iptal etti 2 hf. MediaTek işlemcilerde, milyonlarca Android cihazı etkileyen güvenlik açığı tespit edildi 2 hf. Dacia'nın elektriğe ilk adımı: Spring Electric konsepti tanıtıldı 2 hf. Yerli hava savunma sistemi Hisar, Suriye sınırına gidiyor 2 hf. Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir 2 hf. Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 10 güncellemesi geri çekildi 2 hf. Bir gök taşında ilk defa Dünya’da var olmayan protein bulundu 2 hf. Oppo Watch akıllı saat modelinin yeni posteri, merak edilenleri cevaplıyor 2 hf. Intel Core i9-10900K 3DMark’ta Ryzen 9 3900X’in gerisinde 2 hf. Güneş Sistemi dışından gelen Borisov'da 'uzaylı teknolojisi' bulunamadı 2 hf. Seasonic 80 Plus Titanium sertifikalı 700 watt PSU’sunu duyurdu 2 hf. Sismik dalgaları kullanarak yeraltı haritaları çıkaran yapay zekâ geliştirildi 2 hf. Popüler fantastik seriden uyarlanan Artemis Fowl'un ilk uzun fragmanı 2 hf. Alphabet’in Dünya’yı kurtarmak için yeni projesi: Tidal 2 hf. Samsung, Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs salgınına bağladı 2 hf. Nokia 9.2 Pureview modelinin render görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. Microsoft, Windows 10 sürüm 1909'daki simgeleri yenilemeye başladı 2 hf. Digiturk internet hizmeti verecek 2 hf. Sharp bir TV fabrikasını maske üretmek için kullanacak 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği Sonraki Vestel fabrikasını LG’ye sattı 2 hf. Yeni nesil elektrikli Fiat 500e'nin tasarımı sızdırıldı 2 hf. Samsung bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor 2 hf. Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da performans rekoru kırdı 2 hf. 96 çekirdekli ilk işlemci Fransız araştırma merkezinden geldi 2 hf. Riot Games yeni 5v5 oyunu Valorant’ı duyurdu 2 hf. Realme markasının ilk akıllı bilekliği duyuruldu 2 hf. Android’in bölünmüş yapısı Moment uygulamasını pes ettirdi 2 hf. Samsung, Vietnam'da 220 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi kuruyor 2 hf. Renault'dan 700 km menzile sahip elektrikli SUV konsepti: Morphoz 2 hf. Redmi Note 9'un tanıtım tarihi resmen açıklandı 2 hf. 2si1 | GeForce Now ön inceleme | Güçlü ekran kartı dönemi bitti mi? 2 hf. Marvel’ın ilk açık dünya RPG oyunu duyuruldu 2 hf. Huawei, kötüye kullanım sebebiyle "arama" uygulamasını test etmeyi durdurdu 2 hf. NASA, Ay ve Mars görevleri için öğrencilerden tasarım desteği alacak 2 hf. Xiaomi'nin, 40W kablosuz şarj teknolojisi 4.000 mAh pili 40 dakikada doldurabiliyor 2 hf. Amazon, Koronavirüs'ü iyileştirdiğini iddia eden 1 milyon ürünü satıştan kaldırdı 2 hf. Makyajlı Fiat 500X Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Binance ve Akbank anlaştı, doğrudan para transferi başladı 2 hf. Redmi K30 satış rekoru kırdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim