Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği

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Bugün bir akıllı telefonda sahip olmak isteyeceğiniz özelliklerin büyük bir çoğunluğu Samsung Galaxy S20 Ultra'da bulunuyor. 8K video kaydı gerçekleştirebilen, 108 MP ana görüntü sensörü ile donatılmış dörtlü arka kamera kurulumundan; 120Hz tazeleme hızına sahip 2K çözünürlüklü ekrana, olabilecek en iyi donanım paketlemesinden, birçok özelliğe kadar Galaxy S20 Ultra'nın yılın en iyi telefonlarından biri olduğu, su götürmez bir gerçek.

Peki ya gözden kaçırdıklarımız? Keza Samsung'un Galaxy Unpacked 2020 lansmanında bahsetmediği detaylar? O zaman gelin, Galaxy S20 ve Galaxy S20 Plus ile birlikte Türkiye'de satışa çıkmak için gün sayan Galaxy S20 Ultra'nın derinliklerine inelim ve az bilinen detaylara yakından bakalım.

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1. Bazen de "fedakar" olmak lazım: Değişken diyafram özelliği artık yok

Galaxy S9 ile birlikte kullanıma sunulan değişken diyafram özelliği, Galaxy S20 Ultra'da yer almıyor. Peki ne işe yarıyordu bu özellik?

Değişken diyafram özelliği sayesinde diyafram değeri, ışık koşullarına göre otomatik ya da kullanıcı tarafından manuel olarak f/1.5 ila f/2.4 değiştirilebiliyordu. Bu da ışık koşullarına göre kameranın emeceği ışık miktarını ayarlamamızı sağlıyor. Öyle ki f/1.5 diyafram değerine düşüldüğünde, düşük ışıkta daha fazla ışık emilirken, f/2.4 değerine çıkıldığında ise gün ışığındaki fotoğrafların aşırı pozlanmasının önüne geçiliyor.

"Mobil fotoğrafçılık için çözünürlükte ve yakınlaştırmada dev bir adım" mottosuna sahip Galaxy S20 Ultra ise değişen ışık koşullarına pixel bining(piksel birleştirme) ve yapay zeka teknolojileriyle adapte oluyor.

Yapay zeka algoritmalarıyla güçlendirilen kamera yazılımı; objeleri algılayarak beyaz dengesi, kontrast, ISO gibi ayarlamaları yapıyor. Dolayısıyla gündüz çekimlerinde hem yazılım hem de 108 MP'lik yüksek çözünürlüklü ana kamerayla birlikte, detay zengiliği yüksek işlere imza atabilmek mümkün.

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Geceler pixel bining teknolojisi ile aydınlanıyor

Konu ışığın yetersiz olmasına gelince de bu sefer piksel birleştirme teknolojisi devreye giriyor. Bu noktada ana görüntü sensörünün yüksek çözünürlüklü olması büyük avantaj. Zira, 9 piksel birleştirildiği için çözünürlük de 9 kat düşüyor.

f/1.8 diyafram değerine sahip 108 MP çözünürlüklü görüntü sensöründeki 0.8 μm büyüklüğündeki her piksel, 9'lu birleştirme yöntemiyle birleştirilerek, 2.4 μm büyüklüğüne ulaşıyor. Böylelikle çekim sonrası görüntünün işlenmesiyle birlikte, piksellerin boyutu artıyor ve 12 MP çözünürlüğünde daha az gürültülü fotoğraflar elde ediliyor.

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2. Fotoğrafta 100x yakınlaştırma, peki ya videoda?

Kamera özellikleriyle öne çıkan Galaxy S20 Ultra, "space zoom" adındaki 100 kat dijital yakınlaştırma özelliğiyle sınırları zorluyor. 10 kata kadar hibrid optik zoom ve 100 kata kadar da süper çözünürlüklü zoom yapabilen amiral gemisinin video tarafında da aynı yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira Galaxy S20 Ultra, video kaydederken en fazla 20x zoom yapabiliyor.

3. Batarya kapasitesi arttı, şarj hızı değişmedi ama şarj süresi de değişmedi

Galaxy S20 Ultra'da yapılan iyileştirmelerden biri de batarya kapasitesinin artırılması oluyor. 5000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen amiral gemisi, 45W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. İlk bakışta hızlı şarjda herhangi bir gelişme olmadığı görülüyor. Zira Galaxy Note 10+'da da 45W hızlı şarj desteği bulunuyordu. Aradaki fark iki telefonun şarj olma sürelerini test edince ortaya çıkıyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra,%0'dan %100'e 58 dakikada şarj olabiliyor. 4300 mAh bataryalı Galaxy Note 10+ da aynı sürede tam şarj olabiliyor. Galaxy S20 Ultra, 700 mAh daha büyük bir bataryaya sahip olmasında rağmen nasıl oluyor da Galaxy Note 10+ ile aynı sürede şarj olabiliyor? Cevap bataryaya ilk fazda yüklenen daha fazla voltajda saklı.

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Bataryalar iki fazda çalışır. İlk aşamada neredeyse bitmek üzere olan veya tamamen bitmiş olan bataryaya oldukça hızlı bir şekilde voltaj yüklemesi yapılır. Bu işlem ilk 10, 15 veya 30 dakika içerisinde gerçekleşir ve bu süre zarfında batarya, %50 ila %70 arasında bir şarj yüzdesine ulaşır. Bunun yegane sebebi ise ilk fazdaki hızlı şarjın uzun vadede pil sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini absorbe edebilmektir.

Bu noktada telefonların yalnızca belirli bir süre boyunca hızlı şarj olmasına izin verilir. İşte Galaxy S20 Ultra'daki bu süre daha fazla olduğu için 700 mAh daha büyük bataryaya sahip olmasına rağmen Galaxy Note 10+ ile aynı sürede şarj olabiliyor.

4. Samsung'dan AirDrop alternatifi: Quick Share

Samsung, Galaxy S20 ailesiyle birlikte Apple'ın çok sevilen veri paylaşım özelliği AirDrop'a rakip olacak Quick Share özelliğini kullanıma sundu. Quick Share adındaki "hızlı paylaşım" özelliğiyle birlikte, uyumlu Samsung telefon ya da tabletler arasında oldukça hızlı ve kolay bir şekilde veri aktarımı yapılabiliyor.

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Bu özellikle birlikte, AirDrop’tan farklı olarak yakındaki beş farklı Galaxy S20 sahibine aynı anda dosya aktarımı yapabilmek mümkün. Saniyede 77 MB aktarım hızına ulaşabilen hızlı paylaşım özelliğinin bir de bulut tarafı bulunuyor. Dolayısıyla bir bakıma da nesnelerin interneti(IoT) konusunu kapsıyor.

Zira Quick Share ile birlikte dosyalarınızı geçici olarak Samsung Cloud'a yükleyebilirsiniz. Bu dosyalar daha sonra Samsung Smart Things cihazlarına aktarılıp, buradan da lokal cihazlara yüklenebiliyor. Hızlı paylaşım özelliği, şimdilik Galaxy S20 modellerinde bulunuyor.

5. Güvenlik için ekstra çip

Galaxy S20 Ultra; tersine mühendislik, güç kesme yoluyla saldırı veya lazer saldırısı gibi risklere karşı özel bir güvenlik yongasına(S3K250AF) ev sahipliği yapıyor. Bu sayede kötü niyetli kişilerin, Galaxy S20 Ultra kullanıcılarının parola ve PIN gibi verilerine erişmesi veya kopyalaması bir hayli zorlaşıyor.

Yazılım tarafında ise Samsung tarafından geliştirilen özel bir uygulama ve Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 5+ sertifikası almış güçlü bir anahtar koruması yer alıyor.

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