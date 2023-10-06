Samsung telefonların yeni arayüzü One UI 6.0 resmen tanıtıldı: Yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Samsung, geliştirici konferansı etkinliğinde (SDC23) Android 14 tabanlı yeni arayüz One UI 6.0’ı tanıttı. Bir süredir beta programına katılan kullanıcıların deneyimlediği Samsung One UI 6 arayüzü resmî olarak tanıtıldı. İşte One UI 6 yenilikleri:

SDC23 etkinliğinde bahsedilen yeni özelliklerden bazıları arasında yenilenen Hızlı Panel, okunabilirliği artıran yeni özel yazı tipi One UI Sans, yapay zeka destekli yeni fotoğraf düzenleme araçları Photo Remaster ve Object Eraser yer alıyor. One UI 6, ayrıca kullanıcıların birden fazla katmanlı video düzenlemeleri yapmasına olanak tanıyan yeni Samsung Studio özelliğini getiriyor.

Samsung One UI 6.0 yenilikleri

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Yeni video düzenleyici Samsung Studio

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

Android 14 alacak Samsung telefonlar listesi 7 ay önce eklendi

Samsung, One UI 6.0’ın ne zaman çıkacağını açıklamadı ancak muhtemelen Galaxy S23 serisi beta programı sona erdikten sonra güncellemeyi alan ilk seri olacak. Katlanabilir telefonların çoğu, Galaxy A, M ve F cihazlar, Galaxy Tab S8 ve daha yeni tablet modelleri dahil olmak üzere düzinelerce Galaxy telefon ve tablet, Android 14 One UI 6.0 güncellemesini alacak.

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Samsung One UI 6.0 tanıtıldı: İşte gelen yenilikler