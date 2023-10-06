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    Samsung telefonların yeni arayüzü One UI 6.0 resmen tanıtıldı: Yenilikler neler?

    Google, 4 Ekim Made by Google etkinliği sırasında Android 14'ü yayınladı. Çok geçmeden Samsung, One UI 6.0 arayüzünü tanıttı ve gelen yeniliklerden, yeni özelliklerden bahsetti.
    samsung one ui 6.0 tanıtıldı yenilikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, geliştirici konferansı etkinliğinde (SDC23) Android 14 tabanlı yeni arayüz One UI 6.0’ı tanıttı. Bir süredir beta programına katılan kullanıcıların deneyimlediği Samsung One UI 6 arayüzü resmî olarak tanıtıldı. İşte One UI 6 yenilikleri:

    SDC23 etkinliğinde bahsedilen yeni özelliklerden bazıları arasında yenilenen Hızlı Panel, okunabilirliği artıran yeni özel yazı tipi One UI Sans, yapay zeka destekli yeni fotoğraf düzenleme araçları Photo Remaster ve Object Eraser yer alıyor. One UI 6, ayrıca kullanıcıların birden fazla katmanlı video düzenlemeleri yapmasına olanak tanıyan yeni Samsung Studio özelliğini getiriyor.

    Samsung One UI 6.0 yenilikleri

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Yeni video düzenleyici Samsung Studio
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği

    Samsung, One UI 6.0’ın ne zaman çıkacağını açıklamadı ancak muhtemelen Galaxy S23 serisi beta programı sona erdikten sonra güncellemeyi alan ilk seri olacak. Katlanabilir telefonların çoğu, Galaxy A, M ve F cihazlar, Galaxy Tab S8 ve daha yeni tablet modelleri dahil olmak üzere düzinelerce Galaxy telefon ve tablet, Android 14 One UI 6.0 güncellemesini alacak.

    Kaynakça https://www.samsung.com/my/one-ui/features/ https://www.sammobile.com/news/samsung-formally-announces-one-ui-6-0-at-sdc23/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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