Samsung telefonların yeni arayüzü One UI 6.0 resmen tanıtıldı: Yenilikler neler?

SDC23 etkinliğinde bahsedilen yeni özelliklerden bazıları arasında yenilenen Hızlı Panel, okunabilirliği artıran yeni özel yazı tipi One UI Sans, yapay zeka destekli yeni fotoğraf düzenleme araçları Photo Remaster ve Object Eraser yer alıyor. One UI 6, ayrıca kullanıcıların birden fazla katmanlı video düzenlemeleri yapmasına olanak tanıyan yeni Samsung Studio özelliğini getiriyor.
Samsung One UI 6.0 yenilikleri
- Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
- Tabletler için Windows bağlantısı
- Yenilenen hızlı ayarlar
- Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
- Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
- Daha fazla paylaşma seçeneği
- Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
- Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
- Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
- Yeni Hava Durumu araç takımı
- Çeşitli kamera iyileştirmeleri
- Yeni video düzenleyici Samsung Studio
- Daha akıllı uçak modu
- Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
- Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
- Bixby geliştirmeleri
- Daha fazla erişilebilirlik özelliği
Samsung, One UI 6.0’ın ne zaman çıkacağını açıklamadı ancak muhtemelen Galaxy S23 serisi beta programı sona erdikten sonra güncellemeyi alan ilk seri olacak. Katlanabilir telefonların çoğu, Galaxy A, M ve F cihazlar, Galaxy Tab S8 ve daha yeni tablet modelleri dahil olmak üzere düzinelerce Galaxy telefon ve tablet, Android 14 One UI 6.0 güncellemesini alacak.Kaynakça https://www.samsung.com/my/one-ui/features/ https://www.sammobile.com/news/samsung-formally-announces-one-ui-6-0-at-sdc23/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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