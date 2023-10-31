Büyük sürpriz: Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 için Android 14 (One UI 6) güncellemesi

Tam Boyutta Gör Samsung, aylarca süren beta testlerinin ardından geçtiğimiz günden itibaren kararlı Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini sunmaya başladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Galaxy S23 serisi, şirketin mobil yazılımının en son sürümünü alan ilk cihaz grubu oldu. Ancak Samsung, yayınladığı bir blog yazısında beklenmedik bir şekilde Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisine de güncellemeyi vereceğini duyurdu.

Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 için Android 14 geliyor

Samsung, web sitesinde One UI 6'da yer alan yeni kamera özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için ipuçları sunan bir makale yayınladı. Bu yazının sonunda şirket, en son Android 14'ü alacak olan telefonları da doğruladı. Burada şaşırtıcı olan şey ise normalde güncellemeyi almaması gereken Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisinin listeye dahil edilmesi oldu.

Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6'nın 2020 ve 2019'da piyasaya sürülen premium akıllı telefonları için uygun olduğunu belirtirken şu cihazlara yer veriyor: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Z Flip.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için, bu telefonlar yalnızca üç büyük Android güncellemesi almak için uygundu ve zaten bu güncellemeleri almış durumdalar. Yani One UI 6 onların dördüncü Android güncellemesi olacak. Bununla birlikte, Samsung eski amiral gemilerini Android 14'e güncelleme niyetini açıkça belirtmediğinden, insanlara bu bilgi konusunda fazla heyecanlanmamalarını tavsiye ediyoruz. Zira ilgili yazıda bir yanlışlık olma ihtimali bulunuyor.

Galaxy S23 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi çıktı 1 gün önce eklendi

Bu eski amiral gemilerinin yanı sıra Samsung, güncellemeyi alacak daha yeni modelleri de listeliyor. Bu telefonların One UI 6 kararlı güncellemesini ilk alanlar arasında olacağına inanıyoruz.

Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 Fe

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaksi M54

Galaksi M53

Galaksi M34

Galaksi M33

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Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 Android 14 güncellemesini alacak