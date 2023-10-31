Büyük sürpriz: Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 için Android 14 (One UI 6) güncellemesi

- Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 için Android 14 geliyor
- Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi alacak Samsung cihazlar
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Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 için Android 14 geliyor
Samsung, web sitesinde One UI 6'da yer alan yeni kamera özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için ipuçları sunan bir makale yayınladı. Bu yazının sonunda şirket, en son Android 14'ü alacak olan telefonları da doğruladı. Burada şaşırtıcı olan şey ise normalde güncellemeyi almaması gereken Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisinin listeye dahil edilmesi oldu.
Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6'nın 2020 ve 2019'da piyasaya sürülen premium akıllı telefonları için uygun olduğunu belirtirken şu cihazlara yer veriyor: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Z Flip.
Bu eski amiral gemilerinin yanı sıra Samsung, güncellemeyi alacak daha yeni modelleri de listeliyor. Bu telefonların One UI 6 kararlı güncellemesini ilk alanlar arasında olacağına inanıyoruz.
Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi alacak Samsung cihazlar
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Fe
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Plus
- Galaxy S20
- Galaxy S20 FE
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaksi M54
- Galaksi M53
- Galaksi M34
- Galaksi M33
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.