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    Büyük sürpriz: Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 için Android 14 (One UI 6) güncellemesi

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesine Galaxy S23 serisiyle başladı. Ancak firma büyük bir sürprize imza atarak Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisine de Android 14 güncellemesi verecek.
    Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 Android 14 güncellemesini alacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, aylarca süren beta testlerinin ardından geçtiğimiz günden itibaren kararlı Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini sunmaya başladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Galaxy S23 serisi, şirketin mobil yazılımının en son sürümünü alan ilk cihaz grubu oldu. Ancak Samsung, yayınladığı bir blog yazısında beklenmedik bir şekilde Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisine de güncellemeyi vereceğini duyurdu.

    Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 için Android 14 geliyor

    Samsung, web sitesinde One UI 6'da yer alan yeni kamera özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için ipuçları sunan bir makale yayınladı. Bu yazının sonunda şirket, en son Android 14'ü alacak olan telefonları da doğruladı. Burada şaşırtıcı olan şey ise normalde güncellemeyi almaması gereken Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisinin listeye dahil edilmesi oldu.

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6'nın 2020 ve 2019'da piyasaya sürülen premium akıllı telefonları için uygun olduğunu belirtirken şu cihazlara yer veriyor: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Z Flip.

    Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 Android 14 güncellemesini alacak Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için, bu telefonlar yalnızca üç büyük Android güncellemesi almak için uygundu ve zaten bu güncellemeleri almış durumdalar. Yani One UI 6 onların dördüncü Android güncellemesi olacak. Bununla birlikte, Samsung eski amiral gemilerini Android 14'e güncelleme niyetini açıkça belirtmediğinden, insanlara bu bilgi konusunda fazla heyecanlanmamalarını tavsiye ediyoruz. Zira ilgili yazıda bir yanlışlık olma ihtimali bulunuyor.

    Bu eski amiral gemilerinin yanı sıra Samsung, güncellemeyi alacak daha yeni modelleri de listeliyor. Bu telefonların One UI 6 kararlı güncellemesini ilk alanlar arasında olacağına inanıyoruz.

    Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 Plus
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 Fe
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22 Plus
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S21 Plus
    • Galaxy S21
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S20 Ultra
    • Galaxy S20 Plus
    • Galaxy S20
    • Galaxy S20 FE
    • Galaxy Note 20 Ultra
    • Galaxy Note 20
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Fold 2
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Flip 5G
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaksi M54
    • Galaksi M53
    • Galaksi M34
    • Galaksi M33
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 16 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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