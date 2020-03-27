Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) resmen duyuruldu

Samsung yeni uygun fiyatlı tabletini resmen tanıttı. Galaxy Tab A 8.4 (2020) olarak adlandırılan cihaz LTE desteği, uzun pil ömrü ve oldukça uygun bir fiyat etiketiyle geliyor.
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Tablet 1920 × 1200 piksel çözünürlük ve 16:10 en boy oranı sunan 8.4 inçlik LCD ekrana sahip. Gücünü ise sekiz çekirdekli Exynos 7904 işlemci ve 3 GB RAM'den alıyor.
32 GB dahili depolama alanı olan cihazın hafızasını microSD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletmek mümkün.
Galaxy Tab A 8.4 (2020)'nin arka panelinde otomatik odaklamalı 8 megapiksel ana kamera var. Ön tarafında ise 5 megapiksel selfie kamerası mevcut. Tablet, hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilden besleniyor.
Fiyatı da belli oldu
Cihazın diğer özellikleri arasında 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C, çift hoparlör ve kulaklık girişi bulunuyor. Kutudan ise Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü şekilde çıktığını belirtelim.
Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) şu anda ABD'de 279 dolar fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Tabletin ilerleyen dönemlerde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.
https://www.samsung.com/us/mobile/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a-8-4-verizon-sm-t307uznavzw Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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