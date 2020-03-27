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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) resmen duyuruldu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung uygun fiyatlı yeni bir tablet çıkardı. Galaxy Tab A 8.4 (2020) olarak adlandırılan cihaz Exynos 7904 işlemci ve 3 GB RAM ile geliyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) resmen duyuruldu
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    Samsung yeni uygun fiyatlı tabletini resmen tanıttı. Galaxy Tab A 8.4 (2020) olarak adlandırılan cihaz LTE desteği, uzun pil ömrü ve oldukça uygun bir fiyat etiketiyle geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei yeni sanal asistanını tanıttı: Celia"

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    Tablet 1920 × 1200 piksel çözünürlük ve 16:10 en boy oranı sunan 8.4 inçlik LCD ekrana sahip. Gücünü ise sekiz çekirdekli Exynos 7904 işlemci ve 3 GB RAM'den alıyor.

    Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) resmen duyuruldu
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    32 GB dahili depolama alanı olan cihazın hafızasını microSD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletmek mümkün.

    Galaxy Tab A 8.4 (2020)'nin arka panelinde otomatik odaklamalı 8 megapiksel ana kamera var. Ön tarafında ise 5 megapiksel selfie kamerası mevcut. Tablet, hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilden besleniyor.

    Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) resmen duyuruldu
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    Fiyatı da belli oldu

    Cihazın diğer özellikleri arasında 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C, çift hoparlör ve kulaklık girişi bulunuyor. Kutudan ise Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü şekilde çıktığını belirtelim.

    Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) şu anda ABD'de 279 dolar fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Tabletin ilerleyen dönemlerde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.



    https://www.samsung.com/us/mobile/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a-8-4-verizon-sm-t307uznavzw Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tengrist 1 sa.
    Çoklu işlemlerde çift pence uygulama kullanımlarında yüzer pencere uygulama kullanımında çok eksikler var android tarafında ipad pro çok iyi bu konularda windows 10 gibi misal bir Obs stüdyo kurup youtube ta canlı yayın yapmak isterdim şahsen android tablette
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    raxetul (Emrah Urhan) 3 sa.
    Samsung'un ana model serisi haricinde tablet almamak lazım. Destek çat diye kesiliyor.
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