Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei yeni sanal asistanını tanıttı: Celia

    ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan sonra akıllı telefonlarında Google Asistan'a yer veremeyen Huawei, Avrupalı kullanıcılar için Celia isimli yeni bir sanal asistan tasarladı.
    1 sa.
    442
    19
    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei yeni sanal asistanını tanıttı: Celia
    Tam Boyutta Gör

    Huawei kısa süre önce düzenlediği etkinlikte P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus akıllı telefonlarının yanında Celia isimli yeni sanal asistanını da tanıttı.

    Çinli şirket ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle akıllı telefonlarında Google uygulama ve hizmetlerine yer veremiyor. Bunlar arasında Google Asistan da var.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 Pro'nun basın görselleri yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Siri artık koronavirüs tanısı konulmasına yardımcı olabiliyor

    Yeni bir sanal asistan sunmak Huawei için artık bir gereklilik haline gelmişti. Kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilen Huawei Celia yapay zekadan güç alıyor.

    Huawei yeni sanal asistanını tanıttı: Celia
    Tam Boyutta Gör

    Yeni sanal asistan, Google Asistan ve Siri'ye rakip olarak geldi. Hey Celia sesli komutu ile etkinleştirilebiliyor.

    Standart sanal asistan özellikleri sunuyor

    Dijital asistan arama yapmanıza, alarm kurmanıza veya bildirimleri okumanıza yardımcı olabildiği gibi fotoğraflardaki nesneleri tanımlayarak nereden satın alabileceğinizi bulabiliyor.

    Huawei yeni sanal asistanını tanıttı: Celia
    Tam Boyutta Gör

    Elbetteki tüm yetenekleri bununla sınırlı değil. Takvim kaydı oluşturabiliyor, yiyeceklerin kalorisini hesaplayabiliyor, müzik çalabiliyor, hava durumu bilgisi verebiliyor ve bir çevirmen gibi çalışabiliyor.

    Avrupalı kullanıcılar için tasarlanan Huawei Celia, şu anda sadece İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerini destekliyor. Sanal asistan ilk olarak Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Şili, Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerde kullanıma sunulacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 43 dk. Galatas4ray
    Kaç kişinin kullandığı bir uygulamanın iyi olduğu anlamına gelmez. 1 milyar insan kullansa ne olacak? Facebook aç diyorsun "uygulama açamam". Ben sadece "eşimi ara hangisini arayayım" gibi salak saçma cevaplar için bile 5 para etmediği ortada. Ciri şuan googlenin 5 adım gerisinde çok yol alması gerek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 47 dk. TncyKrmn
    Google asistan ile siri kullanıcılarına baktın mı?Çevrende kaç kişi google asistan kullanıyor ve kaç kişinin haberi var.Google bir arama motoru ve onun altyapısını kullanıyor sirinin katettiği yol bu durumda daha fazla.Siriye saçma sapan bişey söylenmediği sürece gayet iyi alğılıyor.Bu arada ayfoncu değilim.Note 9 kullanıcısıyım.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rammercan ( Rammercan) 51 dk. Galatas4ray
    Google assistan en iyisi en detayli kelime dağarcığı + konusma sekli + özellikleri herseyi daha üstün Google'ın ceosu guncellenen asistani tanıttığında asistan bi lokanta ve berberle konusup randevu ayarliyor ve sohbet ediyor
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Cinlilerden hayir gelmez. Korona Virus Kitleri 15 -20 dk da tespit edemedigi yani yanlis tespit ettigi anlasilmistir. Boyle bir ortamda baska bir Cinli Huawei in SAnal Asistanina guvenmek ve sahsi bilgilerinizi de gonderilmesine RAZI olmak istiyorsaniz vay halinize derim...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Samsung bile beceremedi bu işi apple şuan en iyisi.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 sa.
    Türkçe olmadığı sürece ne işe yarar ki!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Koronavirüsün küresel otomobil talebine etkisi 50 dk. Turkcell ünlülerin sesiyle müşterilerine "Evde Kal" uyarısı yapıyor 1 sa. ABD Uzay Kuvvetleri, sorumluluğunda fırlatılan ilk uyduyla resmen uzaya adım attı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei yeni sanal asistanını tanıttı: Celia Sonraki Birden fazla ARM tabanlı Mac laptop ve masaüstü önümüzdeki yıl tanıtılabilir 2 sa. Apple Final Cut Pro X ve Logic Pro X için 90 gün ücretsiz deneme 2 sa. Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler 3 sa. ABD’nin gelecek nesil saldırı helikopteri programı FARA ihalesini kazanan şirketler belli oldu 3 sa. Netflix koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü 4 sa. Samsung Galaxy Tab S6 Lite görselleri sızdırıldı 4 sa. Türkiye'deki güncel koronavirüs verilerinin takip edileceği site yayında 4 sa. AMD Ryzen 4000 Mobile ile çok iddialı | Intel için en zor dönem 5 sa. Lara Croft Go ve Monument Valley 2 kısa süreliğine ücretsiz 5 sa. Slack, uzaktan çalışmanın yükselişiyle rekor sayıda kullanıcıya ulaştı 14 sa. Huawei Watch GT 2e biraz daha spora odaklanıyor 16 sa. Amazon'un yeni bilim kurgu dizisi Tales From the Loop'tan ilginç fragman 16 sa. Koronavirüs salgınında bir günde 1000 yeni vaka geldi 17 sa. Samsung Gear VR gözlüğündeki Oculus uygulama desteği sona eriyor 17 sa. Koronavirüs hakkında 12 mit 17 sa. Türkiye'de otomotiv üretimi neredeyse tamamen durdu 18 sa. OnePlus 8 Pro'nun basın görselleri yayınlandı 18 sa. Peugeot 508 Sport Engineered modelinden yeni fotoğraflar geldi [Galeri] 19 sa. Intel ve Nvidia yeni dizüstü sistemini tanıtacak 19 sa. Aslında mekanik anahtar mı? "Steelseries Apex 5 incelemesi" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Birleşik Krallık'ta Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Oyunları ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftanın Öne Çıkan Haberleri (16 Mart - 22 Mart)
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim