Huawei yeni sanal asistanını tanıttı: Celia

Tam Boyutta Gör

Huawei kısa süre önce düzenlediği etkinlikte P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus akıllı telefonlarının yanında Celia isimli yeni sanal asistanını da tanıttı.

Çinli şirket ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle akıllı telefonlarında Google uygulama ve hizmetlerine yer veremiyor. Bunlar arasında Google Asistan da var.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 Pro'nun basın görselleri yayınlandı"

İlginizi Çekebilir

Siri artık koronavirüs tanısı konulmasına yardımcı olabiliyor

Yeni bir sanal asistan sunmak Huawei için artık bir gereklilik haline gelmişti. Kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilen Huawei Celia yapay zekadan güç alıyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni sanal asistan, Google Asistan ve Siri'ye rakip olarak geldi. Hey Celia sesli komutu ile etkinleştirilebiliyor.

Standart sanal asistan özellikleri sunuyor

Dijital asistan arama yapmanıza, alarm kurmanıza veya bildirimleri okumanıza yardımcı olabildiği gibi fotoğraflardaki nesneleri tanımlayarak nereden satın alabileceğinizi bulabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Elbetteki tüm yetenekleri bununla sınırlı değil. Takvim kaydı oluşturabiliyor, yiyeceklerin kalorisini hesaplayabiliyor, müzik çalabiliyor, hava durumu bilgisi verebiliyor ve bir çevirmen gibi çalışabiliyor.

Avrupalı kullanıcılar için tasarlanan Huawei Celia, şu anda sadece İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerini destekliyor. Sanal asistan ilk olarak Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Şili, Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerde kullanıma sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.