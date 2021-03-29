Samsung Galaxy Tab A7 Lite basın görseliyle karşımızda

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Samsung bu yıl Haziran ayında uygun fiyatlı bir tablet çıkaracak. Mobil cihazlarla ilgili güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass (@evleaks), Galaxy Tab A7 Lite olarak adlandırılan modelin yüksek kaliteli basın görselini yayınladı.

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Aktarılan bilgilere göre tablet 8.7 inç boyutunda bir ekran taşıyacak. Gücünü ise sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22T yonga setinden alacak. Galaxy Tab A7 Lite'ın diğer özellikleri ise 3 GB RAM ve 5.100 mAh kapasiteli batarya olarak sıralanıyor.

Galaxy Tab S7 Lite da yolda

Basın görseli tek arka kamerayla donatılmış ve flaş ünitesinden yoksun tabletin kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıları hedeflediğini gösteriyor. Galaxy Tab A7 Lite, Güney Koreli devin Haziran ayında tanıtmayı planladığı iki "Lite" tabletten biri.

Diğerinin ise 12.4 inç ekrana sahip Galaxy Tab S7 Lite olacağı söyleniyor. Cihaz Wi-Fi ve 5G versiyonlarıyla gelecek. Ayrıca Snapdragon 750G işlemci ve 4 GB RAM içereceğine yönelik bilgiler var. Tablet siyah, gümüş, pembe ve yeşil renk seçenekleri ile sunulacak.

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