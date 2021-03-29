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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab A7 Lite basın görseliyle karşımızda

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Haziran ayında piyasaya sürmeyi planladığı yeni tableti gün ışığına çıktı. Galaxy Tab A7 isimli modelin yüksek kaliteli basın görseli yayınlandı.
    29 Mart 2021, 15:40 (2 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab A7 Lite basın görseliyle karşımızda
    Tam Boyutta Gör

    Samsung bu yıl Haziran ayında uygun fiyatlı bir tablet çıkaracak. Mobil cihazlarla ilgili güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass (@evleaks), Galaxy Tab A7 Lite olarak adlandırılan modelin yüksek kaliteli basın görselini yayınladı.

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    Aktarılan bilgilere göre tablet 8.7 inç boyutunda bir ekran taşıyacak. Gücünü ise sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22T yonga setinden alacak. Galaxy Tab A7 Lite'ın diğer özellikleri ise 3 GB RAM ve 5.100 mAh kapasiteli batarya olarak sıralanıyor.

    Galaxy Tab S7 Lite da yolda

    Basın görseli tek arka kamerayla donatılmış ve flaş ünitesinden yoksun tabletin kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıları hedeflediğini gösteriyor. Galaxy Tab A7 Lite, Güney Koreli devin Haziran ayında tanıtmayı planladığı iki "Lite" tabletten biri.

    Diğerinin ise 12.4 inç ekrana sahip Galaxy Tab S7 Lite olacağı söyleniyor. Cihaz Wi-Fi ve 5G versiyonlarıyla gelecek. Ayrıca Snapdragon 750G işlemci ve 4 GB RAM içereceğine yönelik bilgiler var. Tablet siyah, gümüş, pembe ve yeşil renk seçenekleri ile sunulacak.



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