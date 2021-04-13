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    Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın özellikleri onaylandı: İşte tabletin ilk resmi görüntüleri

    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Tab A7 Lite, TENAA onayı aldı. Çinli sertifikasyon kurumu tabletin özelliklerini onaylarken ilk resmi görüntülerini de yayınladı.
    13 Nisan 2021, 17:00 (23 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın özellikleri onaylandı: İşte tabletin ilk resmi görüntüleri
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni tableti, TENAA tarafından onaylandı. Çinli sertifikasyon kurumu Galaxy Tab A7 Lite'ın teknik özelliklerini doğrulamakla kalmadı aynı zamanda cihazı her açıdan gösteren birkaç fotoğraf yayınladı.

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    TENAA belgelerine göre tablet 212.5 x 124.7 x 8 mm boyutlarında olacak. Ayrıca 15W hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil içerecek. Kayıtlar tabletin 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantının onaylandığını gösteriyor.

    Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın özellikleri onaylandı: İşte tabletin ilk resmi görüntüleri
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    İşlemcisiyle ilgili kesin bilgi yok

    TENAA'da listelenen cihazın hangi işlemciden güç aldığı belli değil. Önceki sızıntılarda sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22T'den bahsedilmişti. Ancak bu bilginin henüz resmi olarak onaylanmadığını unutmamak gerekir.

    Fotoğraflara baktığımızda tabletin tek arka kamera ve ekranın üst çerçevesine yerleştirilmiş selfie kamerasıyla geleceğini görüyoruz. Bununla birlikte LTE ve Wi-Fi versiyonlarının olacağını da belirtelim. Galaxy Tab A7 Lite'ın Haziran ayında duyurulması bekleniyor.



    https://www.notebookcheck.net/Samsung-Tab-A7-Lite-certified-with-the-TENAA-confirming-design-RAM-storage-and-connectivity-options.531843.0.html
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten tab a7 de 32 gb depolama var ne biçim lite bu
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peki şuan bu tableti kullanmam
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    tab a6 lite daha iyi sanki.
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    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyedeki şartları için iyi bir seçenek olabilir.
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    T Twsm 22 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Trash
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