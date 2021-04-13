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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Siri merakla beklenen Apple etkinliğinin tarihini açıkladı

    Apple, yılın ilk etkinliğini ne zaman gerçekleştireceğini henüz resmi olarak açıklamadı. Şirketin sanal asistanı Siri, merakla beklenen bahar etkinliğinin tarihini ağzından kaçırdı.
    13 Nisan 2021, 12:45 (1 gün)
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    iPad
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    10

    Siri merakla beklenen Apple etkinliğinin tarihini açıkladı
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    Apple'ın yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlandığını zaten biliyoruz. Cupertinolu teknoloji devi henüz bahar etkinliğinin tarihini resmi olarak açıklamadı ancak şirketin sanal asistanı Siri bu konuyla ilgili bazı detayları ağzından kaçırmış gibi görünüyor.

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    Siri'ye (İngilizce olarak) bir sonraki Apple etkinliği ne zaman? sorusu yöneltildiğinde sanal asistan "Özel etkinlik 20 Nisan Salı günü Apple Park’ta. Tüm ayrıntıları Apple.com’dan öğrenebilirsiniz" şeklinde yanıt veriyor.

    Siri merakla beklenen Apple etkinliğinin tarihini açıkladı
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    Sunumda bizi neler bekliyor?

    Bahar etkinliğinin dijital formatta gerçekleşmesi bekleniyor. Kullanıcılar şirketin yapacağı duyuruları Apple'ın resmi web sitesi ve YouTube kanalı aracılığıyla takip edebilecekler.

    Etkinlik kapsamında birkaç yeni cihaz tanıtılacağı söyleniyor. Mini-LED ekran ve gelişmiş kameralarla donatılmış beşinci nesil iPad Pro, yeni tasarıma sahip AirPods 3 ve AirTag takip aksesuarı tanıtılması muhtemel ürünler olarak sıralanıyor.



    https://www.macrumors.com/2021/04/13/siri-apple-event-tuesday-april-20/
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    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel PR çalışması ha, demek istiyorlar ki "Bak biz o kadar güzel ve bağımsız bir yapay zeka yaptık ki, sırlarımızı bile ortaya dökebiliyor"

    Yemezler...
    Güzel PR çalışması ha, demek istiyorlar ki "Bak biz o kadar güzel ve bağımsız bir yapay zeka yaptık ki, sırlarımızı bile ortaya dökebiliyor" Yemezler.....
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolga_3838 (tolga tiftik) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ağzı mı var 🤣
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    U ugur.k (uğur kara) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    airpods pro almayı düşünüyordum beklemeli miyim?
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    D DH Misafiri 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    16" macbook pro?
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    igetsky 20 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Hala ses yok
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    temmuzaksami 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tuhaf.. Hayırlısı olsun
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    drjacob (... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İPad Pro ve Apple TV bekliyorum
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    Whippoorwill 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilinçli bir hareket zaten. Gayette hoş bir duyuru olmuş.
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Agzindan kacirmis
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    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel PR çalışması ha, demek istiyorlar ki "Bak biz o kadar güzel ve bağımsız bir yapay zeka yaptık ki, sırlarımızı bile ortaya dökebiliyor"

    Yemezler...
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