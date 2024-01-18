Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi yolda: Exynos 1280 ile geliyor

Samsung dün gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 serisini resmen tanıttı. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra adı altında sunulan cihazlar üst segmentte mücadele edecek. Yeni amiral gemilerini piyasaya süren şirketin boş durmaya niyeti yok.
Güney Koreli firma şimdi de yeni bir tablet çıkarma hazırlığında. Bildiğiniz üzere Samsung uygun fiyatlı modeller için "Lite" takısını kullanıyor. Bu kapsamda piyasaya sürlen son tablet 2021'de tanıtılan Galaxy Tab A7 Lite idi. Ancak görünen o ki Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi yolda.
Samsung'un yakında çıkacak Galaxy Tab Lite tableti Geekbench sızıntısı ile gündeme geldi. Cihaz SM-P620 model numarasına sahip. Bu ibare Galaxy Tab S6 Lite serisinden bir model olacağını gösteriyor. Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi veya 2024 versiyonu olarak karşımıza çıkabilir.
Netleşen detaylar
Teknik özelliklerine baktığımızda tabletin Exynos 1280 işlemci ve 4 GB RAM ile donatıldığını görüyoruz. Android 14 yüklü cihaz tek çekirdek testinde 930 puan, çok çekirdek testinde ise 1.840 puan elde etmiş durumda. Şu anda elimizde bunlardan başka herhangi bir ayrıntı yok.
Önümüzdeki aylarda tabletle ilgili daha fazla bilginin sızması muhtemel. Galaxy Tab S6 Lite 2022 versiyonunun 10.4 inç TFT ekran, Snapdragon 720G işlemci, 4 GB RAM, 128 GB'a kadar depolama alanı, 7.040 mAh pil ve AKG imzalı stereo hoparlörlerle donatıldığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.