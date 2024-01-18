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    Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi yolda: Exynos 1280 ile geliyor

    Kısa süre önce yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtan Samsung şimdi de yeni bir Galaxy Tab Lite tablet çıkarmaya hazırlanıyor. Exynos 1280 işlemcili model Geekbench platformunda göründü.

    Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi yolda: Exynos 1280 ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Samsung dün gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 serisini resmen tanıttı. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra adı altında sunulan cihazlar üst segmentte mücadele edecek. Yeni amiral gemilerini piyasaya süren şirketin boş durmaya niyeti yok.

    Güney Koreli firma şimdi de yeni bir tablet çıkarma hazırlığında. Bildiğiniz üzere Samsung uygun fiyatlı modeller için "Lite" takısını kullanıyor. Bu kapsamda piyasaya sürlen son tablet 2021'de tanıtılan Galaxy Tab A7 Lite idi. Ancak görünen o ki Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi yolda.

    Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi yolda: Exynos 1280 ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yakında çıkacak Galaxy Tab Lite tableti Geekbench sızıntısı ile gündeme geldi. Cihaz SM-P620 model numarasına sahip. Bu ibare Galaxy Tab S6 Lite serisinden bir model olacağını gösteriyor. Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi veya 2024 versiyonu olarak karşımıza çıkabilir.

    Netleşen detaylar

    Teknik özelliklerine baktığımızda tabletin Exynos 1280 işlemci ve 4 GB RAM ile donatıldığını görüyoruz. Android 14 yüklü cihaz tek çekirdek testinde 930 puan, çok çekirdek testinde ise 1.840 puan elde etmiş durumda. Şu anda elimizde bunlardan başka herhangi bir ayrıntı yok.

    Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi yolda: Exynos 1280 ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki aylarda tabletle ilgili daha fazla bilginin sızması muhtemel. Galaxy Tab S6 Lite 2022 versiyonunun 10.4 inç TFT ekran, Snapdragon 720G işlemci, 4 GB RAM, 128 GB'a kadar depolama alanı, 7.040 mAh pil ve AKG imzalı stereo hoparlörlerle donatıldığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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