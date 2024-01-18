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Samsung dün gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 serisini resmen tanıttı. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra adı altında sunulan cihazlar üst segmentte mücadele edecek. Yeni amiral gemilerini piyasaya süren şirketin boş durmaya niyeti yok.

Galaxy S24 serisine iPhone benzeri AOD özelliği geldi 5 sa. önce eklendi

Güney Koreli firma şimdi de yeni bir tablet çıkarma hazırlığında. Bildiğiniz üzere Samsung uygun fiyatlı modeller için "Lite" takısını kullanıyor. Bu kapsamda piyasaya sürlen son tablet 2021'de tanıtılan Galaxy Tab A7 Lite idi. Ancak görünen o ki Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi yolda.

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Samsung'un yakında çıkacak Galaxy Tab Lite tableti Geekbench sızıntısı ile gündeme geldi. Cihaz SM-P620 model numarasına sahip. Bu ibare Galaxy Tab S6 Lite serisinden bir model olacağını gösteriyor. Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi veya 2024 versiyonu olarak karşımıza çıkabilir.

Netleşen detaylar

Teknik özelliklerine baktığımızda tabletin Exynos 1280 işlemci ve 4 GB RAM ile donatıldığını görüyoruz. Android 14 yüklü cihaz tek çekirdek testinde 930 puan, çok çekirdek testinde ise 1.840 puan elde etmiş durumda. Şu anda elimizde bunlardan başka herhangi bir ayrıntı yok.

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Önümüzdeki aylarda tabletle ilgili daha fazla bilginin sızması muhtemel. Galaxy Tab S6 Lite 2022 versiyonunun 10.4 inç TFT ekran, Snapdragon 720G işlemci, 4 GB RAM, 128 GB'a kadar depolama alanı, 7.040 mAh pil ve AKG imzalı stereo hoparlörlerle donatıldığını hatırlatalım.

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Galaxy Tab S6 Lite'ın halefi yolda: Exynos 1280 ile geliyor