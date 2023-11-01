Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Türkiye’de Android 14 alacak cihazları açıkladı: İşte tam liste

    Samsung Türkiye, Android 14 alacak telefon ve tablet modellerini açıkladı. Peki hangi Samsung telefonlar Android 14 güncellemesi alacak? İşte Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncelleme takvimi:
    Samsung, Türkiye’de Android 14 alacak cihazları açıkladı Tam Boyutta Gör
    Android 14 artık akıllı telefonlarda boy göstermeye başladı. Samsung ise bir süredir Android 14 tabanlı One UI 6.0 sürümünü beta testleri kapsamında geliştiriyor. Bu bağlamda Samsung, Türkiye’de Android 14 güncellemesi alacak telefon ve tablet modellerini. İşte Samsung Türkiye’nin Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncelleme takvimi:

    Samsung Türkiye’nin Android 14 tabanlı One UI 6.0 takvimi

    Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi zaten kısa bir süre önce Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modelleri için yayınlanmıştı. Samsung, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yine hızlı bir şekilde akıllı telefonlarını ve tabletlerini yeni sürüme yükseltecek. Samsung Türkiye’ye ait olan “guncelmiyiz.com” sitesinde yapılan yeni listelemede hangi telefon ve tabletin ne zaman güncelleme alacağı açıklandı. Ancak belirtmek gerekiyor ki buradaki tarihler zaman zaman değişebiliyor. Zaten Samsung bunun için bir esneme payı da bırakmış durumda.

    Samsung, listelediği tüm cihazlara Kasım-Aralık döneminde güncelleme vereceğini tahmin ediyor ancak burada gecikmelerin olması muhtemel. Öte yandan güncelleme alacak cihazların listesi şöyle:

    Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

    Üst seviye

    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 Ultra 5G
    • Galaxy S21+ 5G
    • Galaxy S21 5G
    • Galaxy S21 FE 5G
    • Galaxy Z Fold5
    • Galaxy Z Flip5
    • Galaxy Z Fold4
    • Galaxy Z Flip4
    • Galaxy Z Fold3 5G
    • Galaxy Z Flip3 5G

    Orta seviye

    • Galaxy A73 5G
    • Galaxy A72
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A52
    • Galaxy A04
    • Galaxy A04e
    • Galaxy A14
    • Galaxy A24
    • Galaxy A34 5G
    • Galaxy A04s
    • Galaxy A13 (SM-A135F -SM-A235F)
    • Galaxy A23
    • Galaxy A33
    • Galaxy A52s 5G

    Giriş seviyesi

    • Galaxy M54
    • Galaxy M53 5G
    • Galaxy M33 5G
    • Galaxy M04
    • Galaxy F54
    • Galaxy F23
    • Galaxy F14 5G
    • Galaxy M14 5G
    • Galaxy M13
    • Galaxy M23 5G
    • Galaxy M34 5G
    • Galaxy Xcover6 Pro

    Tablet

    • Galaxy Tab Active4 Pro 5G
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9 Plus
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8+
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab A7 Lite
    • Galaxy Tab S6 Lite
    • Galaxy Tab S7 FE

    One UI 6 neler sunuyor?

    Samsung One UI 6.0 ile birlikte yeniden tasarlanmış Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) geliyor. Ek olarak yeni kamera widgetları ve Samsung Studio ve çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 19 saat önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    porçöz ile radyatör temizliği lpg tankı boş ama gaz almıyor mwe nedir asansör boşluğuna düşen anahtar nasıl alınır debriyaj tokatlamak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız