Samsung Galaxy Watch Active 2 için büyük bir yazılım güncellemesi yayınlandı

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Samsung, amiral gemisi Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını tanıtmasının ardından 2019 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy Watch Active 2 için büyük bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Ayrıca Bkz. "Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak"

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R820XXU1DUA3/R820GFC1DUA3 yapı numarası ile gelen yeni ürün yazılımı 85 MB boyutunda. Aynı zamanda akıllı saate oldukça faydalı birçok yeni özellik kazandırdığını belirtelim.

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Yeni özellikler neler?

Güncelleme kısa süre önce Samsung Health uygulamasına eklenen “Group Challenge” (Grup Yarışması) özelliğini Galaxy Watch Active 2 kullanıcılarına getiriyor.

Ayrıca gelişmiş otomatik egzersiz algılama işlevi, evde yapılan egzersizler için fitness programları ve el yıkama sürecini takip etme fonksiyonu da cihaza eklenen özellikler arasında.

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Kaybolan saatinizi kolayca bulabileceksiniz

Bir başka yararlı özellik kaybolan saatinizi bulmanızı sağlayan SmartThings Find olarak öne çıkıyor. Bunun dışında küçük hatalar giderildi ve yazılım daha kararlı hale getirildi.

Kanada ve Güney Kore'deki Galaxy Watch Active 2 kullanıcıları güncellemeyi almaya başlamış durumdalar. Yeni ürün yazılımının önümüzdeki günlerde diğer bölgeler için de yayınlanması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-active-watch-2-gets-smartthings-find-in-feature-packed-update/

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