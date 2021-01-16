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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Watch Active 2 için büyük bir yazılım güncellemesi yayınlandı

    Galaxy S21 serisi amiral gemisi telefonlarını kısa bir süre önce tanıtan Samsung şimdi de Galaxy Watch Active 2 akıllı saat için önemli bir yazılım güncellemesi yayınladı.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Watch Active 2 için büyük bir yazılım güncellemesi yayınlandı
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    Samsung, amiral gemisi Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını tanıtmasının ardından 2019 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy Watch Active 2 için büyük bir yazılım güncellemesi yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak"

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    R820XXU1DUA3/R820GFC1DUA3 yapı numarası ile gelen yeni ürün yazılımı 85 MB boyutunda. Aynı zamanda akıllı saate oldukça faydalı birçok yeni özellik kazandırdığını belirtelim.

    Yeni özellikler neler?

    Güncelleme kısa süre önce Samsung Health uygulamasına eklenen “Group Challenge” (Grup Yarışması) özelliğini Galaxy Watch Active 2 kullanıcılarına getiriyor.

    Ayrıca gelişmiş otomatik egzersiz algılama işlevi, evde yapılan egzersizler için fitness programları ve el yıkama sürecini takip etme fonksiyonu da cihaza eklenen özellikler arasında.

    Samsung Galaxy Watch Active 2 için büyük bir yazılım güncellemesi yayınlandı
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    Kaybolan saatinizi kolayca bulabileceksiniz

    Bir başka yararlı özellik kaybolan saatinizi bulmanızı sağlayan SmartThings Find olarak öne çıkıyor. Bunun dışında küçük hatalar giderildi ve yazılım daha kararlı hale getirildi.

    Kanada ve Güney Kore'deki Galaxy Watch Active 2 kullanıcıları güncellemeyi almaya başlamış durumdalar. Yeni ürün yazılımının önümüzdeki günlerde diğer bölgeler için de yayınlanması bekleniyor.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-active-watch-2-gets-smartthings-find-in-feature-packed-update/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    2 saat önce
    Xandive

    damn

    2 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    10 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    10 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Blasterreal 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    5 Para etmez firmanın 5 para etmez saati
    Yanıtla
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    Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme konusunda biraz olsun toparladı Samsung. Ama hala yeterli değil.
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