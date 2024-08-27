Samsung'un yeni akıllı saatleri kaç yıl güncelleme alacak?

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7, seleflerinden daha iyi donanıma sahip olmakla birlikte, Galaxy Watch Ultra modeli şu anda Samsung’un en pahalı akıllı saati. Peki, Samsung’un yeni akıllı saatleri kaç yıl yazılım güncellemesi alacak? Samsung, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra'yı 2024'te piyasaya sürdüğü amiral gemisi Galaxy telefonları kadar uzun süre destekleyecek mi?

Samsung Galaxy Watch Ultra kullanıcılarına güzel haber 1 hf. önce eklendi

4 yıl One UI Watch ve WearOS güncellemesi

Galaxy Watch 4, Watch 5 ve Watch 6 serileri gibi, Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra da dört nesil One UI Watch ve Wear OS yükseltmesi için uygun. Bundan sonra beş yıl boyunca gelecek yazılımlar, cihazın güvenliğinini artıracak ya da koruyacak ufak güncellemeler olacak ve muhtemelen çok sık yayınlanmayacak.

Samsung’un akıllı saatleri, akıllı telefonları gibi piyasaya sürüldükten sonra uzun yıllar boyunca düzenli yazılım güncellemeleriyle destekleniyor. Samsung, 2021'de Tizen işletim sisteminden Google Wear OS’e geçiş yaptı ve bir yıl sonra akıllı saatlerin dört nesile kadar One UI Watch ve Wear OS yükseltmesini destekleyeceğini açıkladı.

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Samsung Galaxy Watch 7 & Ultra kaç yıl güncelleme alacak?