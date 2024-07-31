Samsung, Galaxy Watch 7 pil sorununu gideren güncellemeyi yayınladı

Tam Boyutta Gör Samsung, özellikle Galaxy Watch 7 kullanıcılarının pil sorunu yaşadıklarına dair raporların ardından güncelleme yayınladı. Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra, her iki model için de yayınlanan yazılım güncellemesi, ufak boyutlu ve sürüm notlarına göre hata düzeltmelerine, kararlılığa odaklanıyor gibi görünüyor.

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Galaxy Watch Ultra için de güncelleme yayınlandı

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch Ultra için güncelleme notlarında cihaz kararlılığı iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri dışında detayını paylaşmadığı yeni ve/veya geliştirilmiş özelliklerin geldiğinden bahsediyor. Galaxy Watch 7 için güncelleme notlarında hem şarj sırasında hem de genel kullanımda pil sorunun giderildiği belirtiliyor.

One UI 6.0 Watch güncellemesi neler sunuyor?

Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra, Wear OS 5 üzerinde çalışan ilk akıllı saatler. One UI 6.0 Watch, yeni Enerji Puanı, özel egzersiz rutinleri, daha iyi uyku takibi, egzersiz takibi sırasında daha düşük güç tüketimi ve Galaxy AI destekli kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları ve tavsiyelerini getiriyor. Ayrıca, ekrandaki içerikle daha hızlı etkileşime geçmenizi sağlayan yeni çift sıkıştırma hareketi, yeni bir yazı tipi, yeniden tasarlanmış devam eden aktiviteler, Samsung Find uygulaması ve yeni saat kadranları sunuyor.

Samsung, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 6 için de One UI 6.0 Watch beta güncellemesini yayınlamaya devam ediyor.

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Samsung, Galaxy Watch 7 pil sorununu çözen güncellemeyi yayınladı