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    Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, çıkarılabilir bataryalı en güçlü akıllı telefon olabilir

    Samsung’un yakında tanıtacağı Galaxy Xcover 6 Pro'nun özellikleri sızdırıldı. İşte çıkarılabilir bataryası ve sağlam tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy Xcover 6 Pro'nun beklenen özellikleri:
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    samsung galaxy xcover 6 pro özellikleri sızdırıldı

    Samsung’un yakın zamanda düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı Galaxy Xcover 6 Pro, sınıfının en güçlüsü olabilir.

    Çıkarılabilir bataryalı telefon modelleri arasında yerini alacak Samsung Galaxy Xcover 6 Pro’nun kullanım kılavuzu paylaşıldı. SM-G736B model numarasını taşıyan telefonun paylaşılan görsellerinde bataryanın nasıl çıkarılacağı gösteriliyor.

    Xcover 6 Pro’yu özel kılan tek şey sağlam yapıda ve tamamen çıkarılabilir pile sahip olması değil. Google Play Console’da listelenen akıllı telefonun orta üst sınıf Qualcomm Snapdragon 778G işlemci ile geleceğini öğrenmiş olduk. Bu, yakında çıkarılabilir pili olan en güçlü akıllı telefon modelini göreceğimiz anlamına geliyor. Şu an bu cihazın tek rakibi Snapdragon 750G yonga setini taşıyan Fairphone 4.

    samsung galaxy xcover 6 pro batarya

    Samsung Galaxy Xcover 6 Pro özellikleri sızdırıldı

    Kullanım kılavuzunda göze çarpan diğer önemli donanım özellikleri arasında; iki özelleştirilebilir donanım tuşu (soldaki Xcover tuşu ve üstteki tuş), 3.5mm kulaklık girişi, parmak izi tarayıcılı güç butonu, microSD kart girişi ve ultra geniş açılı arka kamera bulunuyor. Kılavuzda ayrıca tek çekim modu, süper sabit video kaydı, Samsung Dex işlevi gibi özelliklerden de bahsediliyor.

    Samsung Xcover 6 Pro’yu tam olarak görmek için 13 Temmuz’a kadar beklememiz gerekecek. 2022’de çıkarılabilir bataryalı akıllı telefon arayan kullanıcıların değerlendirebileceği bir model olabilir.

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