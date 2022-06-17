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    Samsung, Temmuz etkinliğinin tarihini açıkladı: Dayanıklılık odaklı yeni cihazlar geliyor

    Samsung önümüzdeki ay dayanıklılık odaklı yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket 13 Temmuz'da Galaxy XCover 6 Pro ve Galaxy Tab Active 4 Pro'yu sahneye çıkaracak.
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    Samsung, Temmuz etkinliğinin tarihini açıkladı
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    Samsung dayanıklılık odaklı iki yeni cihaz çıkarmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket sürpriz bir şekilde Temmuz etkinliğinin tarihini açıkladı. Yalnızca davetlilerin katılabileceği çevrimiçi lansman etkinliği 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

    Elbette ki iddialı ürünlerin sergilendiği büyük ölçekli Galaxy Unpacked'dan daha mütevazı bir etkinlikten bahsediyoruz. Şirket söz konusu tarihte Galaxy XCover 6 Pro akıllı telefon ve Galaxy Tab Active 4 Pro tablet modellerini tanıtacak.

    Yeni ürünler hakkında bilinenler

    Samsung'un sahneye çıkaracağı dayanıklılık odaklı yeni cihazların bazı özellikleri sızdırılmış durumda. Galaxy XCover 6 Pro'nun Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inç ekran, Snapdragon 778G 5G işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca akıllı telefonun 50 megapiksel ana kamera ve çıkarılabilir pil içereceği yönünde bilgiler var. Galaxy Tab Active 4 Pro hakkında bu kadar çok ayrıntı mevcut değil. Ancak davetiye görseli kalın çerçeveli sağlam bir gövde ve S Pen kalem desteğine işaret ediyor.

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