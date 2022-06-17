Samsung, Temmuz etkinliğinin tarihini açıkladı: Dayanıklılık odaklı yeni cihazlar geliyor

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Samsung dayanıklılık odaklı iki yeni cihaz çıkarmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket sürpriz bir şekilde Temmuz etkinliğinin tarihini açıkladı. Yalnızca davetlilerin katılabileceği çevrimiçi lansman etkinliği 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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Elbette ki iddialı ürünlerin sergilendiği büyük ölçekli Galaxy Unpacked'dan daha mütevazı bir etkinlikten bahsediyoruz. Şirket söz konusu tarihte Galaxy XCover 6 Pro akıllı telefon ve Galaxy Tab Active 4 Pro tablet modellerini tanıtacak.

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Yeni ürünler hakkında bilinenler

Samsung'un sahneye çıkaracağı dayanıklılık odaklı yeni cihazların bazı özellikleri sızdırılmış durumda. Galaxy XCover 6 Pro'nun Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inç ekran, Snapdragon 778G 5G işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

Ayrıca akıllı telefonun 50 megapiksel ana kamera ve çıkarılabilir pil içereceği yönünde bilgiler var. Galaxy Tab Active 4 Pro hakkında bu kadar çok ayrıntı mevcut değil. Ancak davetiye görseli kalın çerçeveli sağlam bir gövde ve S Pen kalem desteğine işaret ediyor.

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