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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor

    Samsung'un Pad mini ile rekabet edecek yeni bir bütçe dostu tablet çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Galaxy Tab A4S olarak adlandırılması beklenen cihaz CES 2020 fuarında duyurulacak.
    2 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uygun fiyatlı yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığına yönelik bazı haberler duymuştuk. Daha önceki söylentileri destekleyen yeni bilgiler var.

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    Kaynaklar cihazın Galaxy Tab A4S olarak adlandırılacağını söylüyor, zira bu isim bazı resmi belgelerde de karşımıza çıktı. Ancak tabletin tasarımını ortaya çıkaran herhangi bir sızıntı ne yazık ki bulunmuyor.

    Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor
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    CES 2020'de tanıtılacak

    Galaxy Tab A4S, 8.4 inç ekran taşıyacak. Ayrıca 202 x 124.4 mm boyutlarında olacağı bildiriliyor. Yani, iPad mini ile rekabet edecek son derece kompakt bir tabletin yolda olduğunu söyleyebiliriz.

    4.860 mAh kapasiteli bir pil içerecek cihazın 15 watt hızlı şarj desteği sunacağını belirtelim. Bununla birlikte Bluetooth 5.0 teknolojisine de sahip olacak. Galaxy Tab A4S'in CES 2020 fuarında tanıtılması bekleniyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-tab-a4s-fcc-specifications Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SigSauer6 2 hf. en beğenilen
    Yok, çıkaramaz. Çıkarsa dahi rakip olamaz.
    Yanıtla +7
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    danlabilic 2 hf.
    evde 2013ten kalma ipad mini 1 ve samsung galaxy tab 3 var ikisini de o zaman 700şer tl'den almıştık. ipad i hala daha spotify dan müzik dinlemek youtube dan video izlemek için kullanabiliyorum ama tab 3 kağnı hızında çok yavaşladı tabi ipad de yavaşladı ama tab 3 kullanılmayacak seviyede internette dolanırken bile kasıyor cihaz. samsung'un telefonlarını severim ancak tablette apple' a rakip olamıcağına deneyimlerim sonucunda eminim
    evde 2013ten kalma ipad mini 1 ve samsung galaxy tab 3 var ikisini de o zaman 700şer tl'den almıştık. ipad i hala daha spotify dan müzik dinlemek youtube dan vi...
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    Yanıtla +5
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    yorumculuklar 2 hf.
    Tablet konusunda iPad'i rakipsiz görürdüm ama tableti ne için kullanacağınız çok önemli. Tek başınıza işlerinizi halletmek için kullanıyorsanız iPad'den başka bir tablet iş görmez, fakat aile ile ortak kullanımda sadece internette dolaşmak ve içerik tüketmek için kullanıyorsanız da Samsung tabletler çok güzel. Yıllardır iPad 2 kullandım, ilk çıktığında aldım ve hala kullanılabiliyor, Netflix YouTube, Instagram vb. hala çok güzel çalışıyor, Safari kullanılamaz halde; pil ömrü de gayet güzel. Fakat webde dolaşmak imkansız hale gelince bir tane Galaxy Tab A aldım ve gerçekten çok güzel. Özellikle birden fazla kullanıcı tanımlıyor olabilmek ev kullanımı için çok güzel. Herkes kendi hesabıyla kendi içeriğini tüketebiliyor. Mesela iPad'de YouTube bunu kendi içinde hallediyor fakat YouTube hesabına giriş yaptığınızda Chrome ile birlikte bütün her şeyiniz sorgusuz sualsiz diğer Google uygulamalarına da geliyor; bu ortak kullanımda bence biraz sıkıntılı fakat Samsung tablette bir ortak hesap, dileyen de kendi hesabıyla tableti kullanabilir. Üstelik Samsung telefonda 2GB RAM'i yettiremezken bu tablette nasıl bir optimizasyon yapmış anlamıyorum, harika çalışıyor.
    Tablet konusunda iPad'i rakipsiz görürdüm ama tableti ne için kullanacağınız çok önemli. Tek başınıza işlerinizi halletmek için kullanıyorsanız iPad'den başka b...
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    Yanıtla +4
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    Ulan Musk 2 hf.
    Android, tablette uzun süreli olmuyor. Apple olmasın diyorsanız en azından Windows tablet alın. 6 yıl kadar önce kardeşime Lenovo Miix 2 11" almıştım. Halen kullanıyor. O yıllarda bir android tablet alsaydım şu anda tepsi olarak kullanırdı herhalde.
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    GabrielPhoenix 2 hf.
    Hangi işlemci ve RAM ile çıkaracaklar ? Tablet konusunda uzun zamandır iPad in rakibi yok bence fiyat farkı değil kullanım ömrüne göre rakip olsunda alalım
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    yorumculuklar 2 hf.
    Tablet konusunda iPad'i rakipsiz görürdüm ama tableti ne için kullanacağınız çok önemli. Tek başınıza işlerinizi halletmek için kullanıyorsanız iPad'den başka bir tablet iş görmez, fakat aile ile ortak kullanımda sadece internette dolaşmak ve içerik tüketmek için kullanıyorsanız da Samsung tabletler çok güzel. Yıllardır iPad 2 kullandım, ilk çıktığında aldım ve hala kullanılabiliyor, Netflix YouTube, Instagram vb. hala çok güzel çalışıyor, Safari kullanılamaz halde; pil ömrü de gayet güzel. Fakat webde dolaşmak imkansız hale gelince bir tane Galaxy Tab A aldım ve gerçekten çok güzel. Özellikle birden fazla kullanıcı tanımlıyor olabilmek ev kullanımı için çok güzel. Herkes kendi hesabıyla kendi içeriğini tüketebiliyor. Mesela iPad'de YouTube bunu kendi içinde hallediyor fakat YouTube hesabına giriş yaptığınızda Chrome ile birlikte bütün her şeyiniz sorgusuz sualsiz diğer Google uygulamalarına da geliyor; bu ortak kullanımda bence biraz sıkıntılı fakat Samsung tablette bir ortak hesap, dileyen de kendi hesabıyla tableti kullanabilir. Üstelik Samsung telefonda 2GB RAM'i yettiremezken bu tablette nasıl bir optimizasyon yapmış anlamıyorum, harika çalışıyor.
    Yanıtla +4
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    WB 2 hf.
    Soz konusu tablet ve kol saati ise apple rakipsiz..
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    smart1978 2 hf.
    Ipad Mini islemcisi A12 ... Samsung buna denk anca Snapdragon 855 li birseyler koymali ...

    Islemci de Samsung ciddi kaybediyor... Bir de dahili depolama biriminin hizlari cok dusuk olmasindan ...


    Bir de Minisini yapacaklar akli sira Ipad Mini ye rakip mi olacaklar .

    Kimi kandiriyorlar :
    antutu.com/...
    Yanıtla +1
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    danlabilic 2 hf.
    evde 2013ten kalma ipad mini 1 ve samsung galaxy tab 3 var ikisini de o zaman 700şer tl'den almıştık. ipad i hala daha spotify dan müzik dinlemek youtube dan video izlemek için kullanabiliyorum ama tab 3 kağnı hızında çok yavaşladı tabi ipad de yavaşladı ama tab 3 kullanılmayacak seviyede internette dolanırken bile kasıyor cihaz. samsung'un telefonlarını severim ancak tablette apple' a rakip olamıcağına deneyimlerim sonucunda eminim
    Yanıtla +5
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    SigSauer6 2 hf. en beğenilen
    Yok, çıkaramaz. Çıkarsa dahi rakip olamaz.
    Yanıtla +7
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