Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uygun fiyatlı yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığına yönelik bazı haberler duymuştuk. Daha önceki söylentileri destekleyen yeni bilgiler var.

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Kaynaklar cihazın Galaxy Tab A4S olarak adlandırılacağını söylüyor, zira bu isim bazı resmi belgelerde de karşımıza çıktı. Ancak tabletin tasarımını ortaya çıkaran herhangi bir sızıntı ne yazık ki bulunmuyor.

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CES 2020'de tanıtılacak

Galaxy Tab A4S, 8.4 inç ekran taşıyacak. Ayrıca 202 x 124.4 mm boyutlarında olacağı bildiriliyor. Yani, iPad mini ile rekabet edecek son derece kompakt bir tabletin yolda olduğunu söyleyebiliriz.

4.860 mAh kapasiteli bir pil içerecek cihazın 15 watt hızlı şarj desteği sunacağını belirtelim. Bununla birlikte Bluetooth 5.0 teknolojisine de sahip olacak. Galaxy Tab A4S'in CES 2020 fuarında tanıtılması bekleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-tab-a4s-fcc-specifications

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