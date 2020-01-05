Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uygun fiyatlı yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığına yönelik bazı haberler duymuştuk. Daha önceki söylentileri destekleyen yeni bilgiler var.İlginizi Çekebilir Samsung'un S Pen'li ucuz tabletinin teknik özellikleri belli oldu
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Kaynaklar cihazın Galaxy Tab A4S olarak adlandırılacağını söylüyor, zira bu isim bazı resmi belgelerde de karşımıza çıktı. Ancak tabletin tasarımını ortaya çıkaran herhangi bir sızıntı ne yazık ki bulunmuyor.
CES 2020'de tanıtılacak
Galaxy Tab A4S, 8.4 inç ekran taşıyacak. Ayrıca 202 x 124.4 mm boyutlarında olacağı bildiriliyor. Yani, iPad mini ile rekabet edecek son derece kompakt bir tabletin yolda olduğunu söyleyebiliriz.
4.860 mAh kapasiteli bir pil içerecek cihazın 15 watt hızlı şarj desteği sunacağını belirtelim. Bununla birlikte Bluetooth 5.0 teknolojisine de sahip olacak. Galaxy Tab A4S'in CES 2020 fuarında tanıtılması bekleniyor.
https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-tab-a4s-fcc-specifications Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Islemci de Samsung ciddi kaybediyor... Bir de dahili depolama biriminin hizlari cok dusuk olmasindan ...
Bir de Minisini yapacaklar akli sira Ipad Mini ye rakip mi olacaklar .
Kimi kandiriyorlar :
antutu.com/...