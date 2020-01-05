Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı

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Geçtiğimiz ay Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar bir katlanabilir telefon tanıtmıştı. Escobar Fold 1 olarak adlandırılan cihazın CES 2020'de sergilenmesine izin verilmediği bildiriliyor. Zira fuarın organizatörleri bunun uygun olmayacağı görüşünde.

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CES kapsamında, büyük ilgi uyandıran cihaz hakkında daha fazla detayın paylaşılması bekleniyordu. Ancak Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA), Escobar Fold 1 ve şirket yetkililerinin fuarda yer almasının "iyi bir fikir" olmadığına karar verdi.

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Samsung bizden çekiniyor

Escobar Inc. CEO'su Olof Gustafsson, akıllı telefon pazarının önde gelen şirketlerinin böyle bir cihazın piyasaya sürülmesinden korktuğunu söyledi. İsveçli girişimcinin Samsung'u hedef alan açıklamaları ise şu şekilde:

"Samsung, aynı etkinlikte yan yana olacağımızdan, çok daha iyi bir fiyata çok daha üstün bir ürün sunacağımızdan korkuyor. Aslında güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar. Ama Pablo Escobar'ın onlardan çok önce olduğunu ve çok sonra orada olacağını unutuyorlar."

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Samsung henüz Gustafson'un suçlamalarına yanıt vermedi. Sıra dışı reklam kampanyaları ile tanıtılan Escobar Fold 1'in 350 dolar gibi son derece rekabetçi bir fiyatla satışa sunulması planlanıyor.

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