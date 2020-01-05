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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı

    Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar'ın ürettiği 'Escobar Fold 1' adlı katlanabilir telefonun CES 2020 fuarında sergilenmesine izin verilmedi. Şirket CEO'su Samsung'u hedef alan açıklamalar yaptı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,6b
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    11
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı
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    Geçtiğimiz ay Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar bir katlanabilir telefon tanıtmıştı. Escobar Fold 1 olarak adlandırılan cihazın CES 2020'de sergilenmesine izin verilmediği bildiriliyor. Zira fuarın organizatörleri bunun uygun olmayacağı görüşünde.

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    CES kapsamında, büyük ilgi uyandıran cihaz hakkında daha fazla detayın paylaşılması bekleniyordu. Ancak Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA), Escobar Fold 1 ve şirket yetkililerinin fuarda yer almasının "iyi bir fikir" olmadığına karar verdi. 

    Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı
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    Samsung bizden çekiniyor

    Escobar Inc. CEO'su Olof Gustafsson, akıllı telefon pazarının önde gelen şirketlerinin böyle bir cihazın piyasaya sürülmesinden korktuğunu söyledi. İsveçli girişimcinin Samsung'u hedef alan açıklamaları ise şu şekilde:

    "Samsung, aynı etkinlikte yan yana olacağımızdan, çok daha iyi bir fiyata çok daha üstün bir ürün sunacağımızdan korkuyor. Aslında güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar. Ama Pablo Escobar'ın onlardan çok önce olduğunu ve çok sonra orada olacağını unutuyorlar."

    Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı
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    Samsung henüz Gustafson'un suçlamalarına yanıt vermedi. Sıra dışı reklam kampanyaları ile tanıtılan Escobar Fold 1'in 350 dolar gibi son derece rekabetçi bir fiyatla satışa sunulması planlanıyor. 



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    Sempron 3200 2 hf. en beğenilen
    İçinde mal temin edebileceğimiz bir uygulama yüklü sanırsam. Direkt Escobar'ın adamları bulunduğun konuma 10dk içinde ürünü tedarik ediyorlar. :)

    Bundan dolayı yasaklanıyor sanırsam.

    İçinde mal temin edebileceğimiz bir uygulama yüklü sanırsam. Direkt Escobar'ın adamları bulunduğun konuma 10dk içinde ürünü tedarik ediyorlar. :) Bund...
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    Yanıtla +23
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    ShapeD-WuSSy 2 hf.
    Almanya bizi kıskanıyor escobar edition.
    Yanıtla +16
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    Relax Relax 2 hf.
    İyi olmuş cihaz zaten Royole Flexbai'nin markası değiştirilmiş versiyonuydu. Bizim casper gibi marka bastırmış sonra telefon yaptım diye ötüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Kulak Misafiri 2 hf.
    Lafı da çakmış. Demirsen korksak trene binmeyiz Bağcılar tadında
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    Eeltorm 2 hf.
    Escobar çobanı Samsung'un adını almaya layık bile değil ilgi çekmeye çalışıyor işte.
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    Rachsuchtig 2 hf.
    Ölü abisinden prim yapıyor bu da
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    1ses1 2 hf.
    İki fırt çekimlik gizli zulası mı var bunun.
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    Manhunt Three 2 hf.
    Samsung'un telefonuna yasak gelseydi kim bilir neler olurdu...
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    Sempron 3200 2 hf. en beğenilen
    İçinde mal temin edebileceğimiz bir uygulama yüklü sanırsam. Direkt Escobar'ın adamları bulunduğun konuma 10dk içinde ürünü tedarik ediyorlar. :)

    Bundan dolayı yasaklanıyor sanırsam.

    Yanıtla +23
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    Rachsuchtig 2 hf.
    Isimden prim yapıyorlar
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    ShapeD-WuSSy 2 hf.
    Almanya bizi kıskanıyor escobar edition.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 2 hf.
    İyi olmuş cihaz zaten Royole Flexbai'nin markası değiştirilmiş versiyonuydu. Bizim casper gibi marka bastırmış sonra telefon yaptım diye ötüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Manhunt Three 2 hf. Relax Relax
    Dediğin telefonun fiyatından haberin var mı ? 1149 dolardan başlayan telefon ile 350 dolarlık telefonu karşılaştırman...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4613 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    escobar fold 1, ces2020 ve
    7 etiket daha yasak fuar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler MPopüler
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