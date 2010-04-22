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Samsung LEDTV inceleme B6000 VW 40"

9 yıl
74,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Samsung'un Led arka aydınlatmalı B6000 serisi 40" LCD televizyonunu inceliyor, televizyonun kablolu yayın, oyun ve HD Film performansı üzerinde duruyoruz.

Bu videomuzda Samsung'un Led arka aydınlatmalı B6000 serisi 40" LCD televizyonunu inceliyor, televizyonun kablolu yayın, oyun ve HD Film performansı üzerinde duruyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
inceleme dediğin böyle olur gerçekten alacak birinin kafasındaki bütün soru işaretlerini silecek bir inceleme..ledtv ye gelirsek - leri o kadar da etkileyecek eksiler değil çoğu kişinin önemsemeyeceği eksiler...harika bir led tv..
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devcitybg 9 yıl
fiyati ne kadar
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BeNİnVisOlrm 9 yıl
fiyat hakııında bilgilendirme olsada iyi olurdu buarada

merhaba ben mesut çevik
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turusan 9 yıl
incelemeden daha çok tv üzerinde söyleşi olmuş.
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tann34 9 yıl
Samsung B65X yerine B6000 yada B7000 tercih etmek için nedenleri bilen varmı ? Sanki lcd leri led-lcd lerden daha iyi renk veriyor bence. Ne dersiniz ?
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basketbol6 9 yıl
Dvd izlerken led tv nin renkleri çok canlı. Hatta bu canlılık yanılsamalara bile neden olabiliyor.
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powerring 9 yıl
dikkat ettiniz mi xbox ın üstünde verbatimler görünüyo :D
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basketbol6 9 yıl
Samsung Led 6 serisi bence oyunlarda başarılı. En azından ben memnunum
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pandoras 9 yıl
Bence Donanım Haberin artık bir TV kanalı olması lazım umarım gelecekte bu ekibi TV yayıncılığında da görürüz. güzel inceleme devamını bekliyoruz
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Yazılımcı Online 9 yıl
Bu tv ilk çıktığında tanıtılırken MKV filmlerini oynatıyor denmişti. Hatta bir çok film formatını destekliyor denmişti. Modelden modele farklık mı gösteriyor acaba. Menüde video diye bir seçenek falan yok mu?
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mavi_dunya 9 yıl
Oyunun adını verebilecek varmı güzel oyuna benziyor..Araba ile uçurumdan atlanan oyun..
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evo_4 9 yıl

mavi_dunya

Oyunun adını verebilecek varmı güzel oyuna benziyor..Araba ile uçurumdan atlanan oyun..

Motor Storm.
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ozancn 9 yıl
neye göre tavsiye ediyorsunuz veya editörün seçi diyebiliyorsunuz onu anlayadım. Diğer bu tür led aydınlatmalı tvleri inceleyipte mi ona göre tavsiye ediyorsunuz?
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foreverFB1907 9 yıl

ozancn

neye göre tavsiye ediyorsunuz veya editörün seçi diyebiliyorsunuz onu anlayadım. Diğer bu tür led aydınlatmalı tvleri inceleyipte mi ona göre tavsiye ediyorsunuz?

Belkide ilk tv incelemesi olduğu için editörün seçimi deyip tavsiye ediyorlar
Çünkü rakipsiz
Bundan önce hiç tv incelemesi olmadı ve ikinci bir tv incelemesine kadar bir numara B6000


Yinede inceleme için teşekkürler.Sonuçta forumda tv bölümünde birçok kişi için ilgi çekici bir inceleme olduğunu düşünüyorum.
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M1A2Abrams 9 yıl
teşekkürler güzel inceleme
televizyonda harika Samsung kalitesi..
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ayzer 9 yıl
dikkat edin
ekran okadar yansıma yapıyor ki Mesut Çevik çift gözüküyor :)
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OzzY® 9 yıl
eski bi model değilmi bu ?

belirtilen noktalara katılmıyorum genelde,
SD yayında(merkezi sistem uydu yayını var) görüntü kötü tamam izlenmicek seviyede değil ama beklediğimi alamadım.
ses içinse(oyunlarda denmiş ama) televizyon olarak 4 metreden izliyorum 20nin üzerine hiç çıkmadım...
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