Samsung LEDTV inceleme B6000 VW 40"

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda Samsung'un Led arka aydınlatmalı B6000 serisi 40" LCD televizyonunu inceliyor, televizyonun kablolu yayın, oyun ve HD Film performansı üzerinde duruyoruz.
Bu videomuzda Samsung'un Led arka aydınlatmalı B6000 serisi 40" LCD televizyonunu inceliyor, televizyonun kablolu yayın, oyun ve HD Film performansı üzerinde duruyoruz.
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merhaba ben mesut çevik
Motor Storm.
Belkide ilk tv incelemesi olduğu için editörün seçimi deyip tavsiye ediyorlar Çünkü rakipsiz Bundan önce hiç tv incelemesi olmadı ve ikinci bir tv incelemesine kadar bir numara B6000
Yinede inceleme için teşekkürler.Sonuçta forumda tv bölümünde birçok kişi için ilgi çekici bir inceleme olduğunu düşünüyorum.
televizyonda harika Samsung kalitesi..
ekran okadar yansıma yapıyor ki Mesut Çevik çift gözüküyor :)
belirtilen noktalara katılmıyorum genelde,
SD yayında(merkezi sistem uydu yayını var) görüntü kötü tamam izlenmicek seviyede değil ama beklediğimi alamadım.
ses içinse(oyunlarda denmiş ama) televizyon olarak 4 metreden izliyorum 20nin üzerine hiç çıkmadım...