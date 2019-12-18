Samsung, S Pen kalemli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

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Samsung'un bir sonraki S Pen'li cihazı Galaxy Note 10 Lite olacak ancak devamı da gelebilir. Güney Koreli şirketin aynı zamanda S Pen kaleme sahip yeni bir tablet üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

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Daha da detaya girmek gerekirse Samsung'un SM-P610 ve SM-P615 model numarası taşıyan iki model geliştirdiğine yönelik bilgiler var. Hatta SM-P615 model numaralı cihazın, tabletin LTE varyantı olduğu söyleniyor.

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Daha önce de S Pen'li tablet çıkarmıştı

Samsung zaten daha önce de S Pen'li tablet çıkarmıştı. Bu yıl piyasaya sürülen S Pen kalemli Galaxy Tab A (SM-P205) modelini buna örnek gösterebiliriz. Cihaz 3 GB RAM, 4.200 mAh pil ve Exynos 7904 işlemciyle geldi.

SM-P610/615'in geliştirilme süreci henüz erken aşamada olduğu için yeni tabletler hakkında çok fazla bilgi yok. Sadece bu cihazların 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunulacağını biliyoruz. Ayrıca Samsung'un bu tabletler için kapaklı kılıf sunması da bekleniyor.