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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, S Pen kalemli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un S Pen kaleme sahip yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Cihazın iki farklı versiyonu piyasaya sürülecek.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, S Pen kalemli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor
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    Samsung'un bir sonraki S Pen'li cihazı Galaxy Note 10 Lite olacak ancak devamı da gelebilir. Güney Koreli şirketin aynı zamanda S Pen kaleme sahip yeni bir tablet üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Steam, Kasım ayının en iyi 20 oyununu açıkladı"

    Daha da detaya girmek gerekirse Samsung'un SM-P610 ve SM-P615 model numarası taşıyan iki model geliştirdiğine yönelik bilgiler var. Hatta SM-P615 model numaralı cihazın, tabletin LTE varyantı olduğu söyleniyor.

    Samsung, S Pen kalemli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor
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    Daha önce de S Pen'li tablet çıkarmıştı

    Samsung zaten daha önce de S Pen'li tablet çıkarmıştı. Bu yıl piyasaya sürülen S Pen kalemli Galaxy Tab A (SM-P205) modelini buna örnek gösterebiliriz. Cihaz 3 GB RAM, 4.200 mAh pil ve Exynos 7904 işlemciyle geldi.

    SM-P610/615'in geliştirilme süreci henüz erken aşamada olduğu için yeni tabletler hakkında çok fazla bilgi yok. Sadece bu cihazların 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunulacağını biliyoruz. Ayrıca Samsung'un bu tabletler için kapaklı kılıf sunması da bekleniyor.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray 1 sa.
    Note 9 da yaptıkları kalem kibrit çöpü gibi kırılıyor desem yalan olur çünkü kibrit çöpü daha sağlam.
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