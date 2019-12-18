Steam, Kasım ayının en iyi 20 oyununu açıkladı

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Steam resmi blog sayfası aracılığıyla Kasım ayında piyasaya sürülen en iyi 20 oyununun bir listesini yayınlandı. Dijital oyun satış platformu listeyi oluştururken, oyunların çıkış tarihinden sonraki ilk iki hafta içinde elde ettiği geliri baz aldığını söylüyor.

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Steam geçen ay oyuncuların hem seri oyunları hem de tamamen yeni projeleri tercih ettiğini belirtti. Age of Empires, Sniper Ghost Warrior ve Football Manager gibi oyun serileri Frenzy Retribution, Ratropolis ve Lost Ember gibi yeni oyunlarla birlikte en iyiler arasındaydı.

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İşte çıkış tarihlerine göre sıralanmış Kasım ayının en çok satan 20 oyunu:

Ratropolis — Cassel Games Planet Zoo — Frontier Developments Pistol Whip — Cloudhead Games ROMANCING SAGA 3 — Square Enix & ArtePiazza Kritika:REBOOT — ALLM Co. Ltd. Unity of Command 2 — 2x2 Games & Croteam The Legend of Bum-Bo — Edmund McMillen, James Interactive & Ridiculon Age of Empires 2: Definitive Edition — Forgotten Empires & Tantalus Media Command: Modern Operations — Warfare Sims Terminator: Resistance — Teyon STAR WARS Jedi: Fallen Order — Respawn Entertainment Kingdom Under Fire 2 — Blueside Football Manager 2020 — Sports Interactive Automation Empire — DOG HOGGLER BlazBlue Cross Tag Battle — Arc System Works This Land Is My Land — Game-Labs Farmer's Dynasty — Toplitz Productions & UMEO Studios Lost Ember — Mooneye Studios Sniper Ghost Warrior Contracts — CI Games SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS — TOM CREATE

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