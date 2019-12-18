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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam, Kasım ayının en iyi 20 oyununu açıkladı

    Steam, Kasım ayının en iyi 20 oyununun listesini paylaştı. İlk iki haftalık gelirlerine göre listeye dahil edilen oyunlar arasında Age of Empires ve Football Manager da yer alıyor.
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    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Steam, Kasım ayının en iyi 20 oyununu açıkladı
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    Steam resmi blog sayfası aracılığıyla Kasım ayında piyasaya sürülen en iyi 20 oyununun bir listesini yayınlandı. Dijital oyun satış platformu listeyi oluştururken, oyunların çıkış tarihinden sonraki ilk iki hafta içinde elde ettiği geliri baz aldığını söylüyor.

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    Steam geçen ay oyuncuların hem seri oyunları hem de tamamen yeni projeleri tercih ettiğini belirtti. Age of Empires, Sniper Ghost Warrior ve Football Manager gibi oyun serileri Frenzy Retribution, Ratropolis ve Lost Ember gibi yeni oyunlarla birlikte en iyiler arasındaydı.

    Steam, Kasım ayının en iyi 20 oyununu açıkladı
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    İşte çıkış tarihlerine göre sıralanmış Kasım ayının en çok satan 20 oyunu:

    1. Ratropolis — Cassel Games
    2. Planet Zoo — Frontier Developments
    3. Pistol Whip — Cloudhead Games
    4. ROMANCING SAGA 3 — Square Enix & ArtePiazza
    5. Kritika:REBOOT — ALLM Co. Ltd.
    6. Unity of Command 2 — 2x2 Games & Croteam
    7. The Legend of Bum-Bo — Edmund McMillen, James Interactive & Ridiculon
    8. Age of Empires 2: Definitive Edition — Forgotten Empires & Tantalus Media
    9. Command: Modern Operations — Warfare Sims
    10. Terminator: Resistance — Teyon
    11. STAR WARS Jedi: Fallen Order — Respawn Entertainment
    12. Kingdom Under Fire 2 — Blueside
    13. Football Manager 2020 — Sports Interactive
    14. Automation Empire — DOG HOGGLER
    15. BlazBlue Cross Tag Battle — Arc System Works
    16. This Land Is My Land — Game-Labs
    17. Farmer's Dynasty — Toplitz Productions & UMEO Studios
    18. Lost Ember — Mooneye Studios
    19. Sniper Ghost Warrior Contracts — CI Games
    20. SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS — TOM CREATE


    https://store.steampowered.com/news/?feed=steam_blog Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    WmGMD 2 sa. en beğenilen
    En iyi yerine yayınladığınız listenin başlığı gibi en çok satanlar başlığı atsanız bence daha iyi olurdu.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    WmGMD 2 sa. en beğenilen
    En iyi yerine yayınladığınız listenin başlığı gibi en çok satanlar başlığı atsanız bence daha iyi olurdu.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
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