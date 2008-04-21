Samsung U900 Soul'un dağıtımına başlandı

Haber Editörü
Samsung firmasının yetkilileri, dün Ultra serisinin amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz U900 Soul'un artık piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Güney Koreli üretici, U900'ü ilk olarak Barselona'da düzenlenen fuarda teknoloji severlerin karşısına çıkarmıştı. Sadece 12.9 mm kalınlığındaki telefon ilk olarak İngiltere, Almanya ve Fransa'da üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Son kullanıcı fiyatının ise 400 euro civarında olacağı belirtiliyor. Telefonun ülkemize de gelmesini merakla bekliyoruz. Telefonla ilgili detaylı bilgi için: http://forum.donanimhaber.com/m_21033905/tm.htm
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küçük olmanın bedeli!!!