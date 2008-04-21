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Samsung U900 Soul'un dağıtımına başlandı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
23,1b
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19
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung firmasının yetkilileri, dün Ultra serisinin amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz U900 Soul'un artık piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Güney Koreli üretici, U900'ü ilk olarak Barselona'da düzenlenen fuarda teknoloji severlerin karşısına çıkarmıştı. Sadece 12.9 mm kalınlığındaki telefon ilk olarak İngiltere, Almanya ve Fransa'da üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Son kullanıcı fiyatının ise 400 euro civarında olacağı belirtiliyor. Telefonun ülkemize de gelmesini merakla bekliyoruz. Telefonla ilgili detaylı bilgi için: http://forum.donanimhaber.com/m_21033905/tm.htm
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sametmrl 10 yıl
Telefonu aldım dızayn mukemmel.dokunmatk cok hos rahatca kullanabılıyosunuz.radyo ii mp3 ses duzeyı normal nokıayı tutmuyo.kamera normalın uzerınde gunduz cekımler mukemmel ancak gece sıkıntı yasarsınız.Ama en kotu yanı sarj 3 - 4 gun gıdıyo.ama alınırmı degermı buna dersınız evet.dızaynı durusu yetıo.altın rengı sıyah aldım muhtesem dıe bılırım.
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V1ncent 11 yıl
samsungun telefonları 2 gün gitmiyo. hatta telefonu çok kullanan biriyseniz hergün şarj ediosunuz. telefon çıkarcağına batarya ya çözüm bulsun samsung.
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max975 11 yıl

Orjinalden alıntı: V1ncent

samsungun telefonları 2 gün gitmiyo. hatta telefonu çok kullanan biriyseniz hergün şarj ediosunuz. telefon çıkarcağına batarya ya çözüm bulsun samsung.


küçük olmanın bedeli!!!
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