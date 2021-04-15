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    iPhone 13 mini'nin CAD çizimlerini baz alan fotoğraflar paylaşıldı

    Bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı. CAD çizimlerini temel alan görüntüler akıllı telefonun "çapraz kamera" dizilimiyle geleceğini gösteriyor.
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    iPhone 13 mini'nin CAD çizimlerini baz alan fotoğraflar
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    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 13 mini yeniden tasarlanmış bir kamera ünitesiyle karşımıza çıkacak. SvetApple tasarımcıları akıllı telefonun gerçeğe yakın render görüntülerini paylaştı.

    Yayınlanan görseller daha önce ortaya çıkan CAD çizimlerini temel aldığı için gerçeğe dönüşme ihtimali son derece yüksek. Yani karşımızda herhangi bir dayanağı olmayan, hayal gücü üzerine kurulu bir konsept tasarım yok.

    iPhone 13 mini'nin CAD çizimlerini baz alan fotoğraflar
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    Çapraz lens yerleşimi

    Ana değişiklik kamera ünitesiyle ilgili. Kamera lensleri iPhone 12 mini'de olduğu gibi aynı hizada yer almayacak. Bunun yerine çapraz olarak konumlandırılacak. Böylelikle cihaz önceki modelden ayırt edilebilecek.

    Tasarımcılar, Apple'ın iPhone 13 mini'de sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme özelliği sunacağını düşündükleri için kamera lenslerini büyüttüklerini söylüyorlar. Bildiğiniz üzere iPhone 12 Pro Max'te de benzer bir çözüm kullanılıyor.

    iPhone 13 mini'nin CAD çizimlerini baz alan fotoğraflar
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    Tüm bunlara ek olarak iPhone 13'teki ekran çentiğinin önceki tüm iPhone'lardan yaklaşık %30 daha küçük olması bekleniyor. Dolayısı ile iPhone 13 mini görsellerinde çentiğin biraz daha küçüldüğünü görüyoruz. Apple yeni akıllı telefonlarını Eylül ayında tanıtacak.



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    Xiaomi'den akıllı gözlük

    ccguven 2 gün önce

    Acemi zamanları çok araştırdım isg eğitimlerinde 50 sayfa ezberlemek yerine gözlükten okumak için, sonra baktım bende eğitimci ruhu yok başka yerlere yöneldik :D

    cocainbar 3 gün önce

    Bir kac yuz yil icinde bunun daha gelismisini lens olarak cikartirlar.

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    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    çizim, tasarım ve
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