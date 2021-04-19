Samsung'un aynı anda üç cihaza bağlanabilen yeni kablosuz klavyesi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Samsung, aynı anda birkaç cihaza bağlanabilen yeni bir kablosuz klavye tanıtmaya hazırlanıyor. Smart Keyboard Trio 500 olarak adlandırılan modelin tasarımı ve teknik özellikleri Güney Koreli şirketin resmi web sitesinde ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Samsung'un takip cihazı Galaxy SmartTag ilk görüntüleri ile karşımızda

Ayrıca Bkz. "Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi"

Samsung Smart Keyboard Trio 500 başta da belirttiğimiz üzere aynı anda üç cihazla eşleşme özelliğine sahip. Bu cihazlar arasındaki geçiş özel tuş kombinasyonları ile sağlanıyor. Beyaz ve siyah renklerde sunulan klavyenin gövesinin alt kısmında, kullanım kolaylığı sağlaması açısından kaydırmaz pedler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni Galaxy Book modelleriyle birlikte tanıtılabilir

Aksesuarın boyutları 280.4 x 127.4 x 15.4 mm, ağırlığı ise 412.3 gram. Kablosuz klavye diğer cihazlarla Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantı kuruyor. Bununla birlikte iki adet AAA pille çalıştığını belirtelim. Samsung Smart Keyboard Trio 500'ün üzerinde üçü DeX tuşuyla birlikte çalışan 78 tuş bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Samsung'un resmi web sitesinde yerini alan yeni kablosuz klavyenin fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz belli değil. Aksesuarın, 28 Nisan'da yeni Galaxy Book dizüstü bilgisayarlarla birlikte tanıtılması bekleniyor.

https://www.samsung.com/levant/mobile-accessories/samsung-smart-keyboard-trio-500-black-ej-b3400ubegww/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.