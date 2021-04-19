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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un aynı anda üç cihaza bağlanabilen yeni kablosuz klavyesi ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, aynı anda üç cihazla eşleşme özelliğine sahip yeni bir kablosuz klavye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin web sitesine eklenen aksesuarın detayları belli oldu.
    19 Nisan 2021, 13:20 (2 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un aynı anda üç cihaza bağlanabilen yeni kablosuz klavyesi ortaya çıktı
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    Samsung, aynı anda birkaç cihaza bağlanabilen yeni bir kablosuz klavye tanıtmaya hazırlanıyor. Smart Keyboard Trio 500 olarak adlandırılan modelin tasarımı ve teknik özellikleri Güney Koreli şirketin resmi web sitesinde ortaya çıktı.

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    Samsung Smart Keyboard Trio 500 başta da belirttiğimiz üzere aynı anda üç cihazla eşleşme özelliğine sahip. Bu cihazlar arasındaki geçiş özel tuş kombinasyonları ile sağlanıyor. Beyaz ve siyah renklerde sunulan klavyenin gövesinin alt kısmında, kullanım kolaylığı sağlaması açısından kaydırmaz pedler bulunuyor.

    Samsung'un aynı anda üç cihaza bağlanabilen yeni kablosuz klavyesi ortaya çıktı
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    Yeni Galaxy Book modelleriyle birlikte tanıtılabilir

    Aksesuarın boyutları 280.4 x 127.4 x 15.4 mm, ağırlığı ise 412.3 gram. Kablosuz klavye diğer cihazlarla Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantı kuruyor. Bununla birlikte iki adet AAA pille çalıştığını belirtelim. Samsung Smart Keyboard Trio 500'ün üzerinde üçü DeX tuşuyla birlikte çalışan 78 tuş bulunuyor.

    Samsung'un aynı anda üç cihaza bağlanabilen yeni kablosuz klavyesi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un resmi web sitesinde yerini alan yeni kablosuz klavyenin fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz belli değil. Aksesuarın, 28 Nisan'da yeni Galaxy Book dizüstü bilgisayarlarla birlikte tanıtılması bekleniyor.



    https://www.samsung.com/levant/mobile-accessories/samsung-smart-keyboard-trio-500-black-ej-b3400ubegww/
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    ilgimsin 59 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ggbahar (Canan Özakan) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    inanılmaz iyi gözüküyo
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    rose.life (Zehra Yüksel) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    çıksa da denesem
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    eminehaksever 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    cok ilgimi cekti bu ürün
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    zumrutkahve (N. Zümrüt Yurtsever) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    bayıldımmm istiyorum
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    ilgimsin (Çiğdem Çağdaş) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    cok iyi gozukuyor yalnız
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Logitech K380 varken isi biraz zor..
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