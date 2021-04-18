Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi

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Akıllı telefon dünyasında deyim yerindeyse "megapiksel çılgınlığı" yaşanıyor. Sektörün önde gelen üreticileri, cihazlarında en yüksek megapikseli sunabilmek için adeta birbirleriyle yarışa girmiş durumdalar.

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Ancak takdir edersiniz ki sadece megapiksel miktarını arttırmak fotoğraf kalitesini yükseltmeye yetmiyor. Zira yüksek çözünürlüklü kameralara donatılmış birçok akıllı telefonun, rakiplerine göre pek bir avantaj sağlayamadığını defalarca kez gördük.

Körü körüne megapiksel arttırmaya son

Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe, Samsung'un megapiksel yarışından çekilip daha rasyonel bir yaklaşıma dönmeye karar verdiğini söylüyor. Yani şirket artık "körü körüne" megapiksel miktarını arttırmaya çalışmayacak.

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Güney Koreli dev bunun yerine piksel boyutu ile sensör çözünürlüğü arasındaki dengeye odaklanacak. Daha önce Samsung'un akıllı telefonları için 200 ve hatta 600 megapiksel kamera geliştirdiğini duymuştuk. Bu sensörlerin akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1382491912251183104

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