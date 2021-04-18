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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi

    Samsung, akıllı telefon üreticileri arasındaki megapiksel yarışından çekilip daha rasyonel bir yaklaşıma dönmeye karar verdi. Şirket artık körü körüne megapiksel yükseltmeye odaklanmayacak.
    18 Nisan 2021, 20:20 (Güncellendi, 5 sa.)
    3,3b
    83
    16
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi
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    Akıllı telefon dünyasında deyim yerindeyse "megapiksel çılgınlığı" yaşanıyor. Sektörün önde gelen üreticileri, cihazlarında en yüksek megapikseli sunabilmek için adeta birbirleriyle yarışa girmiş durumdalar.

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    Ancak takdir edersiniz ki sadece megapiksel miktarını arttırmak fotoğraf kalitesini yükseltmeye yetmiyor. Zira yüksek çözünürlüklü kameralara donatılmış birçok akıllı telefonun, rakiplerine göre pek bir avantaj sağlayamadığını defalarca kez gördük.

    Körü körüne megapiksel arttırmaya son

    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe, Samsung'un megapiksel yarışından çekilip daha rasyonel bir yaklaşıma dönmeye karar verdiğini söylüyor. Yani şirket artık "körü körüne" megapiksel miktarını arttırmaya çalışmayacak.

    Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli dev bunun yerine piksel boyutu ile sensör çözünürlüğü arasındaki dengeye odaklanacak. Daha önce Samsung'un akıllı telefonları için 200 ve hatta 600 megapiksel kamera geliştirdiğini duymuştuk. Bu sensörlerin akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1382491912251183104
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 senelik canon rebelin çektiği fotoğrafı 108mp lik kamera çekemiyor. ee günaydın yani....
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Olması gereken efsanevi sensör = max 64 MP ve çok büyük pixel boyutu, en az 3 µm falan.

    O da ne yapıyor, 8000x8000 olsa, en az 8mm x 8mm boyutlu sensör. Yardımcı ekipmanlarla 1cm x 1cm falan olabilir. Telefonda böyle bir sensör güzel olurdu be. (Fakat o vakit fotoğraf makinesi satamazlar.)
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    0 01myavuz (Mustafa YAVUZ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar haklı, ne kadar büyük okadar iyi diyen alıcı varken onlarda büyük koydular haliyle, şimdi kalite için orantı arayacaklar.
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    Mr. Jingles 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar güzelim büyük sensörlere 50-100 megapiksel çözünürlük koyup yediler. Halbuki o sensöre standart 12 megapiksel koysa çok daha güzel çekimler yapan cihazlar olurdu.
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    A Ahmetoyunbros 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    Megapiksel=Kötü kamera mı?
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    marsk35 (Marsk KY) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    rakibin çinliler senin onlar gibi ram mp yarışına gireceğine daha stabil çalışan video ve kamera konusunda çağ atlatan modeller üzerine çalış. darpane gibi 3 ayda bir yeni model çıkartacağına yılda 5 6 model çıkart ve en az 4 yıl güncelleme ver bak bakalım satışların nasıl olacak. orta üst segmetten yılda 10 15 model çıkartıyor 2 ay geçmeden telefon eskiyor.
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    uqurb2 (uğur 62) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    şu sensör boyutunu büyütmeyi becerseler çilelerden kurtulacaz
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    TheJudgé 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    16 megapixel fotoğraf bile yeri geliyor gereksiz yer kaplıyor ...

    bence 16 megapixelden büyük sensöre gerek yok ,

    ilerde 8k çeken telefonlar çıkar o zaman 30 mpx e kadar çıkarabilirsin ama 16 mpx 4k video çekerken bile fazla
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Megapiksel yarışından çekilmeye karar verdim.
    -Samsung
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    1" için 20 mp bile çok. 12~16 mp fazlasıyla yeterli olur. 
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    1" için 20 mp bile çok. 12~16 mp fazlasıyla yeterli olur.
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    F FlyingUnderpants 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    mp büyüdükce yani piksel boyutu ufaldıkca aldığı ışık da azalıyor ve özellikle ortamda yeterli ışık yoksa kumlanma oluyor.

    telefon ile çektiğimiz resimleri büyük boy basmadığımıza göre, veya aşırı zoom yapıp arkadaki objeleri görmeye çalışmadığımız için bence 20mp yeterli, 50mp max olmalı. böylece piksel boyutu da çok küçülmeyecek ve gece çekimleri daha kaliteli olacak.
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    3343 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, akıllı telefon ve
    4 etiket daha kamera yüksek çözünürlük megapiksel Mobil Teknolojiler
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