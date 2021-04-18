Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi

Akıllı telefon dünyasında deyim yerindeyse "megapiksel çılgınlığı" yaşanıyor. Sektörün önde gelen üreticileri, cihazlarında en yüksek megapikseli sunabilmek için adeta birbirleriyle yarışa girmiş durumdalar.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy S11 spektrometreli kamera sistemi ile gelecek
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Ancak takdir edersiniz ki sadece megapiksel miktarını arttırmak fotoğraf kalitesini yükseltmeye yetmiyor. Zira yüksek çözünürlüklü kameralara donatılmış birçok akıllı telefonun, rakiplerine göre pek bir avantaj sağlayamadığını defalarca kez gördük.
Körü körüne megapiksel arttırmaya son
Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe, Samsung'un megapiksel yarışından çekilip daha rasyonel bir yaklaşıma dönmeye karar verdiğini söylüyor. Yani şirket artık "körü körüne" megapiksel miktarını arttırmaya çalışmayacak.
Güney Koreli dev bunun yerine piksel boyutu ile sensör çözünürlüğü arasındaki dengeye odaklanacak. Daha önce Samsung'un akıllı telefonları için 200 ve hatta 600 megapiksel kamera geliştirdiğini duymuştuk. Bu sensörlerin akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1382491912251183104 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O da ne yapıyor, 8000x8000 olsa, en az 8mm x 8mm boyutlu sensör. Yardımcı ekipmanlarla 1cm x 1cm falan olabilir. Telefonda böyle bir sensör güzel olurdu be. (Fakat o vakit fotoğraf makinesi satamazlar.)
bence 16 megapixelden büyük sensöre gerek yok ,
ilerde 8k çeken telefonlar çıkar o zaman 30 mpx e kadar çıkarabilirsin ama 16 mpx 4k video çekerken bile fazla
-Samsung
telefon ile çektiğimiz resimleri büyük boy basmadığımıza göre, veya aşırı zoom yapıp arkadaki objeleri görmeye çalışmadığımız için bence 20mp yeterli, 50mp max olmalı. böylece piksel boyutu da çok küçülmeyecek ve gece çekimleri daha kaliteli olacak.
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