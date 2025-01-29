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    Samsung’un S Pen kararına tepkiler büyüyor: İmza kampanyası başlatıldı

    Samsung’un Galaxy S25 Ultra ile varsayılan olarak gelen S Pen için Bluetooth özelliğini kaldırmış olmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kullanıcılar bu defa da imza kampanyası başlattı.

    Samsung’un S Pen kararına tepkiler büyüyor Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Galaxy S25 Ultra modeliyle yaptığı değişikliklerden biri, teknoloji meraklıları arasında büyük bir tartışmaya neden oldu. Şirket, bu modelde S Pen'in Bluetooth bağlantısını kaldırma kararı aldı. Bu karar, özellikle kalemin uzaktan kontrol ve hava hareketleriyle komut verme gibi işlevlerini kullanan küçük bir kitle için hayal kırıklığı yarattı.

    Samsung’un açıklamasına göre, bu özellikler kullanıcıların yalnızca %1’i tarafından aktif olarak kullanılıyordu. Bu nedenle, büyük çoğunluğun faydalanmadığı bir özelliğin maliyet yaratmasının gereksiz olduğu düşünülerek kaldırılması tercih edildi. Şirket, bu hamlenin üretim maliyetlerini düşürerek, Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinin yüksek fiyatını dengelemeye yardımcı olacağını belirtiyor. Ancak, S Pen’in Bluetooth yeteneklerinden faydalanan kullanıcılar bu karar karşısında memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

    Samsung’un bu adımına tepki gösteren kullanıcılar, Bluetooth destekli S Pen’in geri getirilmesi için bir kampanya başlattı. Change.org platformunda açılan dilekçede, şirketin gelecek model olan Galaxy S26 Ultra’da Bluetooth işlevselliğini yeniden sunması talep ediliyor. Teknoloji devleri genellikle kullanıcı verilerine dayanarak kararlarını şekillendiriyor ve bu tür taleplerin sonuç getirip getirmeyeceği belirsiz. Ancak, bu tür girişimler kullanıcıların seslerini duyurabilmeleri açısından önemli bir platform sunuyor.

    Bu gelişme, teknoloji firmalarının özellikleri belirlerken çoğunluğun beklentilerine odaklanma eğiliminde olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bir yandan gereksiz maliyetleri azaltarak cihazları daha erişilebilir hale getirmek isteyen firmalar, diğer yandan sadık kullanıcılarının ihtiyaçlarını göz ardı etme riskini taşıyor. Galaxy S25 Ultra’nın S Pen değişikliği, bu dengenin nasıl kurulduğuna dair ilginç bir örnek olarak teknoloji dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor.

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