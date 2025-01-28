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    Galaxy S25 Edge’in kamera kurulumu beklentilerin ötesine geçebilir

    Samsung merakla beklenen S25 serisini nihayet tanıttı. Ancak bu serinin önemli isimlerinden biri olması beklenen Galaxy S25 Edge hala birçok konuda gizemini koruyor.

    Galaxy S25 Edge’in kamera kurulumu beklentileri geçebilir Tam Boyutta Gör

    Samsung, yeni Galaxy S25 Edge modelini tanıtarak teknoloji dünyasında büyük bir sürpriz yaptı. Etkinlik boyunca yapay zeka yeniliklerinden bahseden şirket, sunumun sonunda telefonun inceliğini Galaxy S23 ve S24 modelleriyle kıyaslayan bir gösterim gerçekleştirdi. Bu ince tasarım, izleyenlerin dikkatini çekerken, telefonun kamera kurulumu ise beklenenden farklı bir yapıda sunuldu.

    Galaxy S25 Edge’in kamera özellikleri, etkinlik öncesindeki beklentilerin aksine, telefoto lensin bulunmadığı bir düzenlemeden oluşuyor. Daha önce cihazın, serinin temel ve Plus modellerinden daha gelişmiş bir kamera sistemine sahip olacağı düşünülüyordu. Ancak yeni bilgiler, telefonun çift kamera ile geleceğini ve bu kameraların ana ve ultra geniş açılı lenslerden oluşacağını işaret ediyor. Üstte yer alan lensin ultra geniş açıya sahip olduğu tahmin ediliyor.

    Galaxy S25 Edge’in, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri arasında konumlandırılacağı ve fiyatının 1.000 ila 1.300 dolar arasında değişeceği belirtiliyor. Bu fiyat aralığında telefoto lens yerine ultra geniş açı tercih edilmesi, benzer bir strateji izleyen iPhone 16 modelini akıllara getiriyor. Öte yandan, gelecekte piyasaya sürülecek modellerin tasarımlarına dair ipuçları içeren iPhone 17 Air renderlarında yalnızca tek bir arka kamera bulunması, bu yaklaşımın yaygınlaşabileceğini düşündürüyor.

    Telefoto lenslerin cihazlarda daha fazla yer kapladığı ve bu durumun kamera modülünde çıkıntıya neden olduğu biliniyor. Özellikle büyük sensörlerle kullanılan telefoto lenslerin, daha fazla alan gerektirdiği ve cihazın tasarımını etkilediği için Samsung’un bu tasarım tercihini yaptığı düşünülüyor. Galaxy S25 Edge’in 200 MP ana kameraya sahip olacağına dair söylentiler de bu durumu destekliyor.

    Samsung, kamera modülünün çıkıntısını azaltmak için yeni bir lens teknolojisi geliştirmiş olsa da bu yeniliğin henüz ultra geniş açı yerine telefoto lens kullanımı gibi teknik zorlukları çözmekte yeterli olmadığı görülüyor. Yeni nesil lens teknolojilerinin, özellikle ALOP olarak bilinen optik yapıların, gelecekte Ultra modellerde yer alabileceği tahmin ediliyor. Ancak şu an için bu bilgiler yalnızca spekülasyondan ibaret.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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