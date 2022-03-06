Samsung, tüm akıllı telefonların kutusundan şarj adaptörünü kaldırmaya hazırlanıyor

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Apple'ın iPhone kutu içeriğinden şarj adaptörünü kaldırmasıyla alay eden ve sonrasında Galaxy S21 serisiyle birlikte üst seviye akıllı telefon modellerinin kutusundan şarj adaptörünü eksilten Samsung, şimdi de uygun fiyatlı telefonların kutusundan şarj adaptörünü kaldırmaya hazırlanıyor.

Geekbench, bazı Samsung telefonlarını engelliyor 22 sa. önce eklendi

Giriş seviyesi Samsung telefonların kutusundan artık şarj adaptörü çıkmayabilir

Avrupa'daki mobil perakendeciler tarafından aktarılan bilgilere göre bazı giriş seviyesi Samsung telefonların kutu içeriğinde şarj adaptörü bulunmayacak. Satıcılar tarafından paylaşılan liste, bu hafta başlarında tanıtılan Galaxy A13 ve Galaxy A23'ü içeriyor. Ayrıca yakın zamanda duyurulması beklenen Galaxy M23 ve Galaxy M33'ün de kutu içeriğinde şarj adaptörü içermeyeceği söyleniyor.

Söz konusu iddialar gösteriyor ki Samsung yavaş yavaş tüm akıllı telefon kutularından şarj adaptörünü eksiltmeye hazırlanıyor. Samsung ve Apple gibi kutu içeriğinden şarj adaptörünü kaldıran birçok şirket, bu yaklaşımın sürdürülebilirlik açısından çevreye faydalı olduğunu savunurken, maliyetlerden de ciddi tasarruf sağlıyor.

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Samsung'un ucuz telefonları bile artık şarj cihazıyla gelmeyecek