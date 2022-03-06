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    Samsung, tüm akıllı telefonların kutusundan şarj adaptörünü kaldırmaya hazırlanıyor

    Amiral gemisi modellerinden şarj adaptörünü kaldıran Samsung, şimdi de uygun fiyatlı telefonların kutusundan şarj adaptörünü kaldırmaya hazırlanıyor.               
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    Samsung'un ucuz telefonları bile artık şarj cihazıyla gelmeyecek
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    Apple'ın iPhone kutu içeriğinden şarj adaptörünü kaldırmasıyla alay eden ve sonrasında Galaxy S21 serisiyle birlikte üst seviye akıllı telefon modellerinin kutusundan şarj adaptörünü eksilten Samsung, şimdi de uygun fiyatlı telefonların kutusundan şarj adaptörünü kaldırmaya hazırlanıyor.

    Giriş seviyesi Samsung telefonların kutusundan artık şarj adaptörü çıkmayabilir

    Avrupa'daki mobil perakendeciler tarafından aktarılan bilgilere göre bazı giriş seviyesi Samsung telefonların kutu içeriğinde şarj adaptörü bulunmayacak. Satıcılar tarafından paylaşılan liste, bu hafta başlarında tanıtılan Galaxy A13 ve Galaxy A23'ü içeriyor. Ayrıca yakın zamanda duyurulması beklenen Galaxy M23 ve Galaxy M33'ün de kutu içeriğinde şarj adaptörü içermeyeceği söyleniyor.

    Söz konusu iddialar gösteriyor ki Samsung yavaş yavaş tüm akıllı telefon kutularından şarj adaptörünü eksiltmeye hazırlanıyor. Samsung ve Apple gibi kutu içeriğinden şarj adaptörünü kaldıran birçok şirket, bu yaklaşımın sürdürülebilirlik açısından çevreye faydalı olduğunu savunurken, maliyetlerden de ciddi tasarruf sağlıyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 11 saat önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 4 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 4 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 4 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 4 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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