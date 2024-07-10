Samsung Galaxy Z Fold 6 tanıtıldı: Daha ince ve çok daha güçlü

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Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleriyle birlikte yeni Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra cihazlarını tanıttı. Galaxy Z Fold 6 ise Galaxy AI ile yapay zeka başta olmak üzere güncellenmiş ve güçlenmiş olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri:

Daha ince ve daha hafif 🪶

Galaxy Z Fold 6 ile birlikte Samsung, katlanabilir amiral gemisini daha ince ve daha hafif bir yapıya sokuyor. Açık hali 153.5 x 132.6 x 5.6 mm, katlanmış hali 153.5 x 68.1 x 5.6 mm olan Galaxy Z Fold 6, 239 gram ağırlığa sahip. Fold 5 ile kıyaslandığında yeni model 14 gram daha hafif ve 1.2mm daha ince. Genel tasarım noktasında ise Samsung radikal diyebileceğimiz bir değişiklik yapmıyor. Bu arada renk seçenekleri tarafında ise Gümüş, Pembe, Lacivert, Siyah ve Beyaz renkleri sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Boyutlardan bahsetmişken ekran tarafına geçelim. Galaxy Z Fold 6, 7.6 inç Dinamik AMOLED 2X 2160 x 1856 piksel QXGA+ çözünürlüklü ana ekran ve 6.3 inç Dinamik AMOLED 2376 x 968 piksel HD+ çözünürlüklü ön ekranıyla öne çıkıyor. Ana ekran 2600 nit parlaklık sunarken 1-120 Hz arasında değişken yenileme hızları sunuyor. Ana ekran boyutu değişmezken parlaklığı 1750 nit seviyesine göre önemli derecede artırılmış durumda. Öte yandan ön ekranın boyutu ise 0,1 inç büyütülmüş.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafına baktığımızda ise 12 MP çözünürlüğünde, F2.2 diyafram açıklığına ve 123° görüş alanına sahip ultra geniş açı sensörünü görüyoruz. 50 MP çözünürlükteki ana kamera, OIS ve F1.8 diyafram aralığı ile desteklenirken Dual Pixel teknolojisi sayesinde, farklı ışık koşullarında bile güçlü görüntüler sağlayabiliyor. Ayrıca kuruluma OIS’e sahip 10 MP f/2.4 3x telefoto kamera eşlik ediyor. Ekranın altında 4 MP'lik f/1.8 selfie kamerası bulunurken telefonun dışında ise, 10 megapiksel f/2.2 kameraya yer veriliyor.

IP48 koruması ilk defa katlanabilir telefonda 🚿

Tam Boyutta Gör Bu arada Galaxy Z Fold 6, çift raylı menteşeler sayesinde gelen darbeleri dağıtarak yoğunluğu azaltıyor. Bu da dış darbelere olan direnci artırıyor. Ek olarak çizilmeye karşı yüzde 10 daha dayanıklı Armor Aliminyum çerçeve ile tasarlanan Galaxy Z Fold 6, ön ekranında, ekstra koruma sağlayan Corning Gorilla Glass Victus 2 camına yer veriyor. En önemli farklardan birisi de IP48 sertifikası ile suya ve toza karşı artırılan dayanıklılık. Önceki modelde IPX8 bulunuyordu. IP48 sertifikası ilk defa katlanabilir bir telefonda yer alıyor.

Üst seviye performans geliyor 📱

Özellikle üretken yapay zeka yeteneklerinin gelmesiyle telefonlarda performansa olan ihtiyaç artıyor. Bu bağlamda Galaxy Z Fold 6, performans tarafında önceki modele göre oldukça iddialı. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongasına sahip olan Galaxy Z Fold 6, yüzde 42 oranında NPU performans artışıyla birlikte AI özelliklerinde yüksek hız sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bellek ve depolama tarafına geçtiğimizde ise 12 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB’lık depolama kapasiteleri bizleri karşılıyor. Mobil tarafta yüksek performans aynı zamanda ısınma endişelerini de beraberinde getiriyor. Samsung, böyle bir olasılığı çözmek için Galaxy Z Fold 6'da önceki modele kıyasla yüzde 60 daha geniş bir buhar haznesine yer veriyor. Bu sayede cihazın daha uzun sürelerde maksimum performansı vermesi sağlanıyor.

Galaxy Z Fold 6, önceki modelle aynı kapasiteye sahip 4400 mAh batarya ile birlikte karşımıza çıkıyor. Hızlı şarj tarafında da bir değişiklik bulunmuyor. Cihaz, 25W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj olanağı sunuyor. Yazılım tarafında ise Samsung, 7 nesil işletim sistemi, 7 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunuyor.

Galaxy AI üretkenliği artırıyor 🧠

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisiyle hayatımıza giren Galaxy AI, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinde de bulunuyor. Ancak Samsung, Galaxy AI ile sunulan özelliklerde bir dizi yeni geliştirmeler yapmış durumda.

Galaxy Z Fold 6, "Circle to Search" özelliğiyle ekrandaki herhangi bir şey hakkında arama yapmanızı sağlıyor. Böylece ekranınızdaki ürün hakkında bilgi alma, görsellerdeki metinleri okuma veya geleneksel arama yapabiliyorsunuz. Circle to Search için gelen yeni detaylı arama özelliği ile de ayrıntılı aramalar yapılabiliyor.

Not Asistanı sayesinde yapay zeka ile notlarınızı saniyeler içerisinde özetleyebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Yeni gelen Autoformat ile çoklu pecere görünümünde notlarınızı otomatik olarak düzenleyip ve özetleyebilmek de mümkün. Ayrıca Notes uygulamasından kayıt yaparken diğer pencerede ses kayıtlarını metne dökebilirsiniz.

Ses Kaydı Asistanı ise yaptığınız kayıtları metne dönüştürüyor. Eğer kayıtta birden fazla ses varsa her konuşmacı ayrı ayrı tanımlanarak metne dökülüyor. Oluşturulan yazılı dökümü çevirmek ve özetlemek de mümkün.

Web Asistanı sayesinde tarayıcınız üzerinden çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özeti yapay zeka ile çıkartılıyor. Bu özellik artık sayfalarda bulunan görsellerin üstündeki yazıları da çevirebiliyor.

Galaxy AI sadece üretkenlik tarafında değil yaratıcılık tarafında da geliştirmeler sunuyor. Akıllı Seçim & Çizimden Görüntü özelliği sayesinde çizimleriniz sanatsal çalışmalara dönüştürülecek.

Fotoğraf Asistanı aracılığıyla Yaratıcı Portre ile portleriniz görünümünü çeşitli stillerde yenileyebiliyorsunuz. 3D fotoğraf efekti gibi yeni düzenleme araçları da bulunuyor. Akıllı Galeri ile çekmiş olduğunuz fotoğraflarda obje/kişilerin yerini değiştirebilir, büyütüp, küçültebilirsiniz.

En dikkat çeken özelliklerden birisi de Sözlü Çevirmen. Çift ekran moduyla karşılıklı diyaloglar kapak ekranı ve iç ekranda anlık olarak istenilen dile çevrilip takip edilebiliyor. Çeviriler ise anlık olarak gerçekleşiyor. Bu özellik için Türkçe dil desteği Eylül ayında gelecek.

Live Translate özelliği de Galaxy AI'ın en ikonik özelliklerinden. Kullanıcılar yapay zeka desteğiyle farklı dillerdeki konuşmaları veya metinleri gerçek zamanlı olarak çevirebiliyorlar. Bu özellik için de Türkçe dil desteği Eylül ayında gelecek.

Ve son olarak Chat Asistanı özelliği bulunuyor. Bu özellik ile gelen ve gönderilen mesajları anında çevirebilme özelliği sunuluyor. Ayrıca sohbet içeriğine ve tonuna uygun olacak şekilde yanıt önerisi de veriliyor. Kopyala-yapıştır işlemine gerek kalmadan, doğrudan mesajlaşma uygulamalarında dilediğiniz dilde mesajlaşmak mümkün oluyor. Ancak Türkçe dil desteği için Eylül ayına kadar beklemek gerekecek.

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri 📌

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Dış ekran : 6.3 inç, 2376 x 968, Dynamic AMOLED, 120Hz

: 6.3 inç, 2376 x 968, Dynamic AMOLED, 120Hz İç ekran : 7.6 inç, Dinamik AMOLED 2X 2160 x 1856, 1-120Hz, 2.600nit

: 7.6 inç, Dinamik AMOLED 2X 2160 x 1856, 1-120Hz, 2.600nit İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Depolama : 512GB / 1TB

: 512GB / 1TB Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Ana kamera : 50 MP F1.8 OIS + 12 MP F2.2 + 10 MP F2.4

: 50 MP F1.8 OIS + 12 MP F2.2 + 10 MP F2.4 Ön kamera : 4MP + 10MP

: 4MP + 10MP Batarya : 4400 mAh, 25W

: 4400 mAh, 25W Boyut : 153.5 x 132.6 x 5.6 mm (açık), 153.5 x 68.1 x 5.6 mm (kapalı)

: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm (açık), 153.5 x 68.1 x 5.6 mm (kapalı) Ağırlık: 239 g

Samsung Galaxy Z Fold 6 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Z Fold 6 fiyatı 1,899 dolar olarak açıklandı. Samsung Galaxy Z Fold 6, Gümüş, Pembe, Lacivert, Siyah (web'e özel) ve Beyaz (web'e özel) ile satışa sunulacak. Ayrıca S-Pen ile desteklenen kalemli kılıflar da satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı