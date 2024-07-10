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    Samsung Galaxy Z Fold 6 tanıtıldı: Daha ince ve çok daha güçlü

    Merakla beklenen Samsung Galaxy Z Fold 6, düzenlenen Unpacked etkinliği kapsamında tanıtıldı. Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri ve fiyatı, merak edilen detaylarıyla haberimizde:

    Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleriyle birlikte yeni Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra cihazlarını tanıttı. Galaxy Z Fold 6 ise Galaxy AI ile yapay zeka başta olmak üzere güncellenmiş ve güçlenmiş olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri:

    Daha ince ve daha hafif 🪶

    Galaxy Z Fold 6 ile birlikte Samsung, katlanabilir amiral gemisini daha ince ve daha hafif bir yapıya sokuyor. Açık hali 153.5 x 132.6 x 5.6 mm, katlanmış hali 153.5 x 68.1 x 5.6 mm olan Galaxy Z Fold 6, 239 gram ağırlığa sahip. Fold 5 ile kıyaslandığında yeni model 14 gram daha hafif ve 1.2mm daha ince. Genel tasarım noktasında ise Samsung radikal diyebileceğimiz bir değişiklik yapmıyor. Bu arada renk seçenekleri tarafında ise Gümüş, Pembe, Lacivert, Siyah ve Beyaz renkleri sunuluyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Boyutlardan bahsetmişken ekran tarafına geçelim. Galaxy Z Fold 6, 7.6 inç Dinamik AMOLED 2X 2160 x 1856 piksel QXGA+ çözünürlüklü ana ekran ve 6.3 inç Dinamik AMOLED 2376 x 968 piksel HD+ çözünürlüklü ön ekranıyla öne çıkıyor. Ana ekran 2600 nit parlaklık sunarken 1-120 Hz arasında değişken yenileme hızları sunuyor. Ana ekran boyutu değişmezken parlaklığı 1750 nit seviyesine göre önemli derecede artırılmış durumda. Öte yandan ön ekranın boyutu ise 0,1 inç büyütülmüş.
    Samsung Galaxy Z Fold 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafına baktığımızda ise 12 MP çözünürlüğünde, F2.2 diyafram açıklığına ve 123° görüş alanına sahip ultra geniş açı sensörünü görüyoruz. 50 MP çözünürlükteki ana kamera, OIS ve F1.8 diyafram aralığı ile desteklenirken Dual Pixel teknolojisi sayesinde, farklı ışık koşullarında bile güçlü görüntüler sağlayabiliyor. Ayrıca kuruluma OIS’e sahip 10 MP f/2.4 3x telefoto kamera eşlik ediyor. Ekranın altında 4 MP'lik f/1.8 selfie kamerası bulunurken telefonun dışında ise, 10 megapiksel f/2.2 kameraya yer veriliyor.

    IP48 koruması ilk defa katlanabilir telefonda 🚿

    Samsung Galaxy Z Fold 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bu arada Galaxy Z Fold 6, çift raylı menteşeler sayesinde gelen darbeleri dağıtarak yoğunluğu azaltıyor. Bu da dış darbelere olan direnci artırıyor. Ek olarak çizilmeye karşı yüzde 10 daha dayanıklı Armor Aliminyum çerçeve ile tasarlanan Galaxy Z Fold 6, ön ekranında, ekstra koruma sağlayan Corning Gorilla Glass Victus 2 camına yer veriyor. En önemli farklardan birisi de IP48 sertifikası ile suya ve toza karşı artırılan dayanıklılık. Önceki modelde IPX8 bulunuyordu. IP48 sertifikası ilk defa katlanabilir bir telefonda yer alıyor.

    Üst seviye performans geliyor 📱

    Özellikle üretken yapay zeka yeteneklerinin gelmesiyle telefonlarda performansa olan ihtiyaç artıyor. Bu bağlamda Galaxy Z Fold 6, performans tarafında önceki modele göre oldukça iddialı. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongasına sahip olan Galaxy Z Fold 6, yüzde 42 oranında NPU performans artışıyla birlikte AI özelliklerinde yüksek hız sağlıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bellek ve depolama tarafına geçtiğimizde ise 12 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB’lık depolama kapasiteleri bizleri karşılıyor. Mobil tarafta yüksek performans aynı zamanda ısınma endişelerini de beraberinde getiriyor. Samsung, böyle bir olasılığı çözmek için Galaxy Z Fold 6'da önceki modele kıyasla yüzde 60 daha geniş bir buhar haznesine yer veriyor. Bu sayede cihazın daha uzun sürelerde maksimum performansı vermesi sağlanıyor.

    Galaxy Z Fold 6, önceki modelle aynı kapasiteye sahip 4400 mAh batarya ile birlikte karşımıza çıkıyor. Hızlı şarj tarafında da bir değişiklik bulunmuyor. Cihaz, 25W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj olanağı sunuyor. Yazılım tarafında ise Samsung, 7 nesil işletim sistemi, 7 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunuyor.

    Galaxy AI üretkenliği artırıyor 🧠

    Samsung Galaxy Z Fold 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisiyle hayatımıza giren Galaxy AI, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinde de bulunuyor. Ancak Samsung, Galaxy AI ile sunulan özelliklerde bir dizi yeni geliştirmeler yapmış durumda.

    Galaxy Z Fold 6, "Circle to Search" özelliğiyle ekrandaki herhangi bir şey hakkında arama yapmanızı sağlıyor. Böylece ekranınızdaki ürün hakkında bilgi alma, görsellerdeki metinleri okuma veya geleneksel arama yapabiliyorsunuz. Circle to Search için gelen yeni detaylı arama özelliği ile de ayrıntılı aramalar yapılabiliyor.

    Not Asistanı sayesinde yapay zeka ile notlarınızı saniyeler içerisinde özetleyebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Yeni gelen Autoformat ile çoklu pecere görünümünde notlarınızı otomatik olarak düzenleyip ve özetleyebilmek de mümkün. Ayrıca Notes uygulamasından kayıt yaparken diğer pencerede ses kayıtlarını metne dökebilirsiniz.

    Ses Kaydı Asistanı ise yaptığınız kayıtları metne dönüştürüyor. Eğer kayıtta birden fazla ses varsa her konuşmacı ayrı ayrı tanımlanarak metne dökülüyor. Oluşturulan yazılı dökümü çevirmek ve özetlemek de mümkün.

    Web Asistanı sayesinde tarayıcınız üzerinden çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özeti yapay zeka ile çıkartılıyor. Bu özellik artık sayfalarda bulunan görsellerin üstündeki yazıları da çevirebiliyor.

    Galaxy AI sadece üretkenlik tarafında değil yaratıcılık tarafında da geliştirmeler sunuyor. Akıllı Seçim & Çizimden Görüntü özelliği sayesinde çizimleriniz sanatsal çalışmalara dönüştürülecek.

    Fotoğraf Asistanı aracılığıyla Yaratıcı Portre ile portleriniz görünümünü çeşitli stillerde yenileyebiliyorsunuz. 3D fotoğraf efekti gibi yeni düzenleme araçları da bulunuyor. Akıllı Galeri ile çekmiş olduğunuz fotoğraflarda obje/kişilerin yerini değiştirebilir, büyütüp, küçültebilirsiniz.

    En dikkat çeken özelliklerden birisi de Sözlü Çevirmen. Çift ekran moduyla karşılıklı diyaloglar kapak ekranı ve iç ekranda anlık olarak istenilen dile çevrilip takip edilebiliyor. Çeviriler ise anlık olarak gerçekleşiyor. Bu özellik için Türkçe dil desteği Eylül ayında gelecek.

    Live Translate özelliği de Galaxy AI'ın en ikonik özelliklerinden. Kullanıcılar yapay zeka desteğiyle farklı dillerdeki konuşmaları veya metinleri gerçek zamanlı olarak çevirebiliyorlar. Bu özellik için de Türkçe dil desteği Eylül ayında gelecek.

    Ve son olarak Chat Asistanı özelliği bulunuyor. Bu özellik ile gelen ve gönderilen mesajları anında çevirebilme özelliği sunuluyor. Ayrıca sohbet içeriğine ve tonuna uygun olacak şekilde yanıt önerisi de veriliyor. Kopyala-yapıştır işlemine gerek kalmadan, doğrudan mesajlaşma uygulamalarında dilediğiniz dilde mesajlaşmak mümkün oluyor. Ancak Türkçe dil desteği için Eylül ayına kadar beklemek gerekecek.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri 📌

    Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Dış ekran: 6.3 inç, 2376 x 968, Dynamic AMOLED, 120Hz
    • İç ekran: 7.6 inç, Dinamik AMOLED 2X 2160 x 1856, 1-120Hz, 2.600nit
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
    • Depolama: 512GB / 1TB
    • Bellek: 12GB RAM
    • Ana kamera: 50 MP F1.8 OIS + 12 MP F2.2 + 10 MP F2.4
    • Ön kamera: 4MP + 10MP
    • Batarya: 4400 mAh, 25W
    • Boyut: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm (açık), 153.5 x 68.1 x 5.6 mm (kapalı)
    • Ağırlık: 239 g

    Samsung Galaxy Z Fold 6 fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Z Fold 6 fiyatı 1,899 dolar olarak açıklandı. Samsung Galaxy Z Fold 6, Gümüş, Pembe, Lacivert, Siyah (web'e özel) ve Beyaz (web'e özel) ile satışa sunulacak. Ayrıca S-Pen ile desteklenen kalemli kılıflar da satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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