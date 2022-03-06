Geekbench, seçili Samsung telefonlarında çalışmayacak

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Geçtiğimiz günlerde Samsung’un, Oyun Optimizasyon Hizmeti (GOS) ille 10.000’den fazla uygulamanın performansını kısıtladığı keşfedildi. Kullanıcılar tarafından bir hayli eleştirilen duruma Samsung’dan da yanıt geldi. Uzun süren oyun seanslarında CPU ve GPU performansını optimize etmek ve cihazların aşırı ısınmasını önlemek için böyle bir sistem yarattıklarını belirten Samsung, yakında bir güncelleme ile bu sorunu düzelteceklerini belirtmişlerdi. Ancak Geekbench, yine de bazı Samsung telefonlarına engel getirmeye karar verdi.

Samsung, telefonların yavaşladığını doğruladı: Güncelleme yolda 7 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde yapılan testler, Samsung telefonlarının Geekbench gibi benchmark uygulamaları yavaşlatmadığını gösterdi. Bu durumu bencmark manipülasyonu olarak değerlendiren Geekbench, Galaxy S22, S21, S20 ve S10 serilerinin Geekbench Browser’dan kaldıracağını duyurdu. Geekbench, Galaxy Note ve A serilerinin durumdan etkinlemediğini ve bu yüzden yasaklanmadıklarını da belirtti. Bakalım Samsung’un yakında getireceği performans seçeneği, kullanıcıların sinirini azaltabilecek mi.

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