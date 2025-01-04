Oppo Reno 13 serisinin global pazar için tanıtım tarihi nihayet belli oldu

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Oppo, yeni Reno 13 serisi akıllı telefonlarının global pazar için resmi tanıtım tarihini duyurdu. Şık tasarımları ve dikkat çekici özellikleriyle bu seri, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. Reno 13 ve Reno 13 Pro modellerinden oluşan serinin, orta üst segmentte güçlü bir seçenek olması bekleniyor.

Serinin tanıtımı, 9 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Oppo'nun duyurusu, ürünlerin çevrimiçi alışveriş platformlarında satışa sunulacağını doğruladı. Özellikle Flipkart üzerinden satın alınabilecek olan cihazlar, aynı zamanda Oppo’nun resmi mağazaları ve fiziksel satış noktalarında da kullanıcılarla buluşacak. Bu lansmanla birlikte, Oppo'nun diğer ürünlerinden Oppo Pad 3 Matte Display Edition ve Enco Air 4 gibi cihazların da tanıtılması bekleniyor.

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Reno 13 serisi, depolama ve RAM seçenekleri açısından geniş bir yelpaze sunuyor. Reno 13 modelinin 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleriyle, Reno 13 Pro modelinin ise 12 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama alternatifleriyle gelmesi bekleniyor. Tasarım açısından da kullanıcıların ilgisini çekmesi muhtemel olan cihazlar, Parlak Mavi (yansıtıcı bir parlaklık efekti) ve Fildişi Beyaz gibi renklere sahip. Reno 13 Pro ise Sis Lavanta ve Grafit Gri tonlarıyla sunulacak.

Dayanıklılık konusunda da iddialı olan Reno 13 serisi, suya ve toza karşı koruma sağlayan IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak. Oppo’nun bu yeni modelleri, hem tasarım hem de performans anlamında kullanıcılarına üstün bir deneyim sunmayı hedefliyor. Lansman etkinliğinden sonra, ürünlerle ilgili daha detaylı bilgilere erişmek mümkün olacak.

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Oppo Reno 13 serisinin global pazar tanıtım tarihi belli oldu