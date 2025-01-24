Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması: Geçmeye değer mi?

- Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra
- Fiyat 💲
- Tasarım ve ekran 📱
- Performans ve yazılım 💪
- Kamera 🤳
- Pil ömrü ve şarj
- Peki Galaxy S24 Ultra’dan Galaxy S25 Ultra’ya geçilir mi?
- Yorumlar
|Özellik
|Galaxy S25 Ultra
|Galaxy S24 Ultra
|Ekran
|6,9 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
120Hz yenileme hızı, LTPO, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık
|6,8 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
120Hz yenileme hızı, LTPO, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy, 3nm
|Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
|RAM
|12GB LPDDR5X
|12GB LPDDR5X
|Batarya
|
5.000 mAh batarya
|5.000 mAh batarya
45W kablolu şarj
15W kablosuz şarj
4.5W ters kablosuz şarj
Kutuda şarj cihazı yok
|Arka Kamera 1
|200 MP, f/1.7, 24mm (geniş), 1/1.3", 0.6µm, çok yönlü PDAF, OIS
|200 MP, f/1.7, 24mm (geniş), 1/1.3", 0.6µm, çok yönlü PDAF, OIS
|Arka Kamera 2
|10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
|10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
|Arka Kamera 3
|50 MP, f/3.4, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optik zoom
|50 MP, f/3.4, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optik zoom
|
Arka Kamera
4
|50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra geniş), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
|12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
|Video
|8K 24/30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p 30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound, gyro-EIS
|8K 24/30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p 30/60/240fps, HDR10+, stereo sound, gyro-EIS
|Ön Kamera
|12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps
|12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps
|Depolama
|256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0
|256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0
|Bağlantı
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE
|Konektör
|USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
|USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
|Güvenlik
|Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
|Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
|Ses
|Stereo hoparlörler
Üçlü mikrofon
3,5 mm bağlantı noktası yok
|Stereo hoparlörler
Üçlü mikrofon
3,5 mm bağlantı noktası yok
|Boyut ve Ağırlık
|162.8 x 77,6 x 8.2 mm, 218 gr
|162.3 x 79 x 8.6 mm, 232 gr
|Renk
|Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mavi, Titanyum Gümüş
|Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mor, Titanyum Sarı
|Tanıtım Fiyatı
|1.299 dolar, Türkiye satışa fiyatı: 83.499 TL
|1.299 dolar, Türkiye satış fiyatı 69.999 TL
Fiyat 💲
Samsung, Galaxy S25 Ultra modelinin fiyatında herhangi bir artışa gitmedi. Hem Galaxy S25 Ultra hem de Galaxy S24 Ultra, 1.299 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Fiyatlar 512 GB için 1.419 dolar ve 1 TB için 1.659 dolar seviyesinde.
Yurt dışı için fiyatlar değişmemiş olsa da Türkiye özelinde fiyatlar hayli değişti. Galaxy S24 Ultra, 69.999 TL’den piyasaya girerken Galaxy S25 Ultra, 83.499 TL fiyat ile piyasada.
Tasarım ve ekran 📱
Samsung, bir süre boyunca Ultra modellerinde daha fazla ekran alanı sunmak için keskin köşeli dikdörtgen bir tasarım tercih etti. Ancak Galaxy S25 Ultra, avuç içine daha kolayca oturması için yuvarlatılmış köşelerle geliyor. Kenarlar ise tamamen düz yapıda ve titanyum.
Ekran tarafında ise herhangi bir değişiklik yok teknik açıdan, sadece boyut değişti. Artık Galaxy S25 Ultra, 6,8 inç yerine 6,9 inç. Ancak bu, kayda değer bir fark değil. Bu arada ekran korumasında da küçük bir değişiklik var. Gorilla Armor yerine artık Gorilla Armor 2 kullanıyor Samsung. Ekranın altında ise yine aynı ultrasonik parmak izi okuyucu bulunuyor. Galaxy S25 Ultra’daki en önemli fark ise videoları ve metinleri keskinleştirmek için yapay zeka kullanan bir özellik olan ProScaler. Bu, düşük çözünürlüklü içeriğin daha iyi görünmesini sağlıyor; en azından iddia bu yönde.
Genel olarak baktığımızda ekranlar arasında dikkate değer bir fark bulunmuyor.
Performans ve yazılım 💪
Galaxy S25 Ultra, önceki modelde yer alan Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla yüzde 30 daha hızlı CPU, yüzde 37 daha hızlı GPU ve yüzde 40 daha hızlı NPU hızlarına sahip 3 nm'lik Snapdragon 8 Elite yongasına sahip. Galaxy S25 Ultra ayrıca yüzde 40 daha büyük soğutma sistemine de sahip.
Bu arada yeni AI özelliklerinin çoğunun One UI 7 güncellemesini aldığında Galaxy S24 serisine de gelmesini bekliyoruz. Güncelleme demişken, her iki cihazda da 7 yıllık işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteği bulunuyor.
Kamera 🤳
Pil ömrü ve şarj
Pil ve şarj tarafında Galaxy S25 Ultra bir kez daha gelişim göstermiyor. Samsung, yine 5.000 mAh batarya ve 45W “hızlı” şarj ile yoluna devam ediyor. Evet, donanım tarafındaki gelişmeler ile pil ömrü artacak. Ve hatta Galaxy S24 Ultra ve diğer Ultra modelleri pil ömrü konusunda Android dünyasının üstlerinde yer alıyor. Bunda bir şikayetimiz yok. Ancak 5.000 mAh kapasiteli batarya, çok güvenli bir oyun alanı. Bu kapasite artırılabilir. Bu kapasitenin artması istenmiyorsa en azından hızlı şarj özellikleri yükseltilmeliydi. Dediğimiz gibi, 45W kablolu şarj Galaxy S25 Ultra’nın rakiplerinin arkasında. Bu arada, 15W kablosuz ve 4.5W ters kablosuz şarj özellikleri de aynı şekilde kalıyor.
Peki Galaxy S24 Ultra’dan Galaxy S25 Ultra’ya geçilir mi?
Genel olarak değerlendirdiğimizde hem kas gücü hem de yazılım tarafından yapay zeka özellikleriyle Galaxy S25 Ultra, önceki modele göre daha komple bir cihaz. Ancak, Galaxy S24 Ultra’nın donanım gücü zaten halihazırda oldukça yeterli bir seviyede. Dolayısıyla sadece performans farkı için geçmek çok mantıklı değil. Öte yandan Samsung, One UI 7 ile gelen çoğu Galaxy AI özelliğini S24 Ultra’ya da getirecektir. Bu da geçiş yapmak için sayılacak nedenleri daha da azaltıyor.
Öte yandan eğer S23 Ultra veya daha eski bir Galaxy kullanıyorsanız hem performans hem de yazılım tarafındakiler geçiş tercihi için yeterli görünüyor. Diğer Android cihazlardan birini kullanıyorsanız zaten S25 Ultra, çoğu açıdan zirveye oynayan bir model olduğu için rahatlıkla tercih edilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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