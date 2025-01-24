Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması: Geçmeye değer mi?

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 modellerini tanıttı. Hali hazırda ön siparişe açılmış olan Galaxy S25 serisi, yoğun yapay zeka özellikleriyle birlikte Şubat ayından teslim edilmeye başlanacak. Peki Galaxy S25 Ultra ile Galaxy S24 Ultra’yı karşılaştırınca farklar neler? Galaxy S24 Ultra’dan Galaxy S25 Ultra’ya geçmeye değer mi? İşte Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması:

Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra Özellik Galaxy S25 Ultra Galaxy S24 Ultra Ekran 6,9 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)

120Hz yenileme hızı, LTPO, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık 6,8 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)

120Hz yenileme hızı, LTPO, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık İşlemci Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy, 3nm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) RAM 12GB LPDDR5X 12GB LPDDR5X Batarya 5.000 mAh batarya

45W kablolu şarj

15W kablosuz şarj

4.5W ters kablosuz şarj

Kutuda şarj cihazı yok 5.000 mAh batarya

45W kablolu şarj

15W kablosuz şarj

4.5W ters kablosuz şarj

Kutuda şarj cihazı yok Arka Kamera 1 200 MP, f/1.7, 24mm (geniş), 1/1.3", 0.6µm, çok yönlü PDAF, OIS 200 MP, f/1.7, 24mm (geniş), 1/1.3", 0.6µm, çok yönlü PDAF, OIS Arka Kamera 2 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom Arka Kamera 3 50 MP, f/3.4, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optik zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optik zoom Arka Kamera 4 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra geniş), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video Video 8K 24/30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p 30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound, gyro-EIS 8K 24/30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p 30/60/240fps, HDR10+, stereo sound, gyro-EIS Ön Kamera 12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps 12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps Depolama 256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0 256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0 Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE Konektör USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG Güvenlik Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri Ses Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon

3,5 mm bağlantı noktası yok Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon

3,5 mm bağlantı noktası yok Boyut ve Ağırlık 162.8 x 77,6 x 8.2 mm, 218 gr 162.3 x 79 x 8.6 mm, 232 gr Renk Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mavi, Titanyum Gümüş Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mor, Titanyum Sarı Tanıtım Fiyatı 1.299 dolar, Türkiye satışa fiyatı: 83.499 TL 1.299 dolar, Türkiye satış fiyatı 69.999 TL

Galaxy S25 vs Galaxy S24 karşılaştırması: Geçilir mi? 22 sa. önce eklendi

Fiyat 💲

Samsung, Galaxy S25 Ultra modelinin fiyatında herhangi bir artışa gitmedi. Hem Galaxy S25 Ultra hem de Galaxy S24 Ultra, 1.299 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Fiyatlar 512 GB için 1.419 dolar ve 1 TB için 1.659 dolar seviyesinde.

Yurt dışı için fiyatlar değişmemiş olsa da Türkiye özelinde fiyatlar hayli değişti. Galaxy S24 Ultra, 69.999 TL’den piyasaya girerken Galaxy S25 Ultra, 83.499 TL fiyat ile piyasada.

Tasarım ve ekran 📱

Samsung, bir süre boyunca Ultra modellerinde daha fazla ekran alanı sunmak için keskin köşeli dikdörtgen bir tasarım tercih etti. Ancak Galaxy S25 Ultra, avuç içine daha kolayca oturması için yuvarlatılmış köşelerle geliyor. Kenarlar ise tamamen düz yapıda ve titanyum.

Tam Boyutta Gör Bu tasarım değişikliğini bazıları sevse de bazıları sevmiyor. Burada bir şey söylemek zor. Ancak Ultra modellerinin ayırt edici özelliğinin gittiğini söyleyebiliriz. S25 Ultra, artık S25 Plus’a hayli benziyor. Ancak Galaxy S25 Ultra hala sevilen S Pen, IP68 koruması ve çift hoparlöre sahip. Ne yazık ki S Pen’de bu sefer Bluetooth desteği yok.

Ekran tarafında ise herhangi bir değişiklik yok teknik açıdan, sadece boyut değişti. Artık Galaxy S25 Ultra, 6,8 inç yerine 6,9 inç. Ancak bu, kayda değer bir fark değil. Bu arada ekran korumasında da küçük bir değişiklik var. Gorilla Armor yerine artık Gorilla Armor 2 kullanıyor Samsung. Ekranın altında ise yine aynı ultrasonik parmak izi okuyucu bulunuyor. Galaxy S25 Ultra’daki en önemli fark ise videoları ve metinleri keskinleştirmek için yapay zeka kullanan bir özellik olan ProScaler. Bu, düşük çözünürlüklü içeriğin daha iyi görünmesini sağlıyor; en azından iddia bu yönde.

Genel olarak baktığımızda ekranlar arasında dikkate değer bir fark bulunmuyor.

Performans ve yazılım 💪

Galaxy S25 Ultra, önceki modelde yer alan Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla yüzde 30 daha hızlı CPU, yüzde 37 daha hızlı GPU ve yüzde 40 daha hızlı NPU hızlarına sahip 3 nm'lik Snapdragon 8 Elite yongasına sahip. Galaxy S25 Ultra ayrıca yüzde 40 daha büyük soğutma sistemine de sahip.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Galaxy S25 Ultra, S24 Ultra ile aynı RAM ve depolama kombinasyonlarıyla geliyor. Galaxy S25 Ultra ayrıca kutudan çıktığı haliyle One UI 7 ile Android 15'i çalıştırıyor. Generative Edit, Now Brief, Now Bar, Circle to Search, Nightography Video gibi daha gelişmiş yapay zeka özellikleri bulunuyor. Tüm bunlar ve dahası Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7.0'ın bir parçası. Galaxy S25 Ultra ve ailenin geri kalanında ayrıca yan güç tuşuna uzun basında Gemini’a bağlanılıyor. Bu yapay zeka asistanı ile sadece konuşarak birden fazla görev verilebiliyor.

Bu arada yeni AI özelliklerinin çoğunun One UI 7 güncellemesini aldığında Galaxy S24 serisine de gelmesini bekliyoruz. Güncelleme demişken, her iki cihazda da 7 yıllık işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteği bulunuyor.

Kamera 🤳

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra, 200 MP ana, 10 MP 3x zoom, 50 MP 5x zoom ve 12 MP ultra geniş kamera ile birlikte gelmişti. Samsung, Galaxy S25 Ultra’da bu kurulumda çok fazla değişiklik yapmadı ve sadece ultra geniş kamerayı 50 MP’lik bir sensör ile değiştirdi. Bu arada Samsung, yeni ProVisual Engine ile görüntü işlemeyi geliştirdiğini iddia ederek daha iyi dinamik aralık, daha az gürültü ve daha keskin ayrıntılar vaat ediyor. Düşük ışıkta video yeteneklerini geliştiren Nightography video da yine önemli iyileştirmelerden. Ek olarak 10-bit HDR ve Log format desteği de geldi. Bunların dışında pek fazla değişiklik yok.

Pil ömrü ve şarj

Pil ve şarj tarafında Galaxy S25 Ultra bir kez daha gelişim göstermiyor. Samsung, yine 5.000 mAh batarya ve 45W “hızlı” şarj ile yoluna devam ediyor. Evet, donanım tarafındaki gelişmeler ile pil ömrü artacak. Ve hatta Galaxy S24 Ultra ve diğer Ultra modelleri pil ömrü konusunda Android dünyasının üstlerinde yer alıyor. Bunda bir şikayetimiz yok. Ancak 5.000 mAh kapasiteli batarya, çok güvenli bir oyun alanı. Bu kapasite artırılabilir. Bu kapasitenin artması istenmiyorsa en azından hızlı şarj özellikleri yükseltilmeliydi. Dediğimiz gibi, 45W kablolu şarj Galaxy S25 Ultra’nın rakiplerinin arkasında. Bu arada, 15W kablosuz ve 4.5W ters kablosuz şarj özellikleri de aynı şekilde kalıyor.

Peki Galaxy S24 Ultra’dan Galaxy S25 Ultra’ya geçilir mi?

Genel olarak değerlendirdiğimizde hem kas gücü hem de yazılım tarafından yapay zeka özellikleriyle Galaxy S25 Ultra, önceki modele göre daha komple bir cihaz. Ancak, Galaxy S24 Ultra’nın donanım gücü zaten halihazırda oldukça yeterli bir seviyede. Dolayısıyla sadece performans farkı için geçmek çok mantıklı değil. Öte yandan Samsung, One UI 7 ile gelen çoğu Galaxy AI özelliğini S24 Ultra’ya da getirecektir. Bu da geçiş yapmak için sayılacak nedenleri daha da azaltıyor.

Öte yandan eğer S23 Ultra veya daha eski bir Galaxy kullanıyorsanız hem performans hem de yazılım tarafındakiler geçiş tercihi için yeterli görünüyor. Diğer Android cihazlardan birini kullanıyorsanız zaten S25 Ultra, çoğu açıdan zirveye oynayan bir model olduğu için rahatlıkla tercih edilebilir.

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Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması: Geçilir mi?