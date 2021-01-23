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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un yeni Galaxy Tab A serisi tabletinin tasarımı sızdırıldı

    Galaxy S21'i piyasaya süren Samsung şimdi de yeni Galaxy Tab A serisi tabletini çıkarmaya hazırlanıyor. Mart ayında çıkış yapması beklenen cihazın CAD görselleri internete düştü.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un yeni Galaxy Tab A serisi tabletinin tasarımı sızdırıldı
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    Samsung, yeni bir uygun fiyatlı tablet çıkarmaya hazırlanıyor. Güney Koreli markanın kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıları hedefleyen yeni Galaxy Tab A (2021) tabletinin tasarımı ortaya çıktı.

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    CAD görselleri MySmartPrice intenet sitesinden geliyor. Cihaz 8.4 inçlik bir ekran taşıyacak. Ayrıca boyutlarının 201.9 × 125.2 × 7 mm olacağı bildiriliyor. Tablet hafif inceltilmiş çerçevelerle gelecek.

    Samsung'un yeni Galaxy Tab A serisi tabletinin tasarımı sızdırıldı
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    Mart ayında gelebilir

    Yeni modelde tek arka kamera, USB-C şarj bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alacak. Yayınlanan render görüntülerine bakılırsa parmak izi tarayıcısı olmayacak.

    Samsung'un yeni Galaxy Tab A serisi tabletinin tasarımı sızdırıldı
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    Samsung, 8.4 inçlik Galaxy Tab A (2020) modelini geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürmüştü. Büyük olasılıkla yeni tablet de bu yılın aynı döneminde çıkış yapacak. Lansman tarihinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.



    https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-tab-a-2021-8-4-inch-cad-renders-reveal-single-camera-usb-c-charging-and-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kraaz

    Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.

    1 saat önce
    A
    akyuznakliyat

    internette şikayetler peş peşe uçuyor

    2 saat önce
    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    6 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D dr_divx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şekil şukul önemli değil plastik kasa yapsınlar !
    SD 700 serisi işlemci 4 gb ram olsa , fiyatı da uygun tutarsa ne ala ..
    Yanıtla
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    TITAN (S K) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    izdivaç resmini kim atacak
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