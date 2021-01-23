Samsung'un yeni Galaxy Tab A serisi tabletinin tasarımı sızdırıldı

Samsung, yeni bir uygun fiyatlı tablet çıkarmaya hazırlanıyor. Güney Koreli markanın kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıları hedefleyen yeni Galaxy Tab A (2021) tabletinin tasarımı ortaya çıktı.İlginizi Çekebilir Samsung, Galaxy M serisinin ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor
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CAD görselleri MySmartPrice intenet sitesinden geliyor. Cihaz 8.4 inçlik bir ekran taşıyacak. Ayrıca boyutlarının 201.9 × 125.2 × 7 mm olacağı bildiriliyor. Tablet hafif inceltilmiş çerçevelerle gelecek.
Mart ayında gelebilir
Yeni modelde tek arka kamera, USB-C şarj bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alacak. Yayınlanan render görüntülerine bakılırsa parmak izi tarayıcısı olmayacak.
Samsung, 8.4 inçlik Galaxy Tab A (2020) modelini geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürmüştü. Büyük olasılıkla yeni tablet de bu yılın aynı döneminde çıkış yapacak. Lansman tarihinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.
https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-tab-a-2021-8-4-inch-cad-renders-reveal-single-camera-usb-c-charging-and-more/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.
internette şikayetler peş peşe uçuyor
Biraz daha ucuz olsa alınabilir
Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar
SD 700 serisi işlemci 4 gb ram olsa , fiyatı da uygun tutarsa ne ala ..