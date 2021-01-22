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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Teknoloji devleri peş peşe geliyor: Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek

    Telefon üretimine teşvik düzenlemesinin ardından Çinli teknoloji devleri Türkiye'de üretime geliyor. Xiaomi, Türkiye'de telefon üretmek için Çinli alt yüklenici ile anlaştı.
    2 sa.
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    22

    Teknoloji devleri peş peşe geliyor: Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek
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    Geçtiğimiz Aralık ayında alınan karar ile Türkiye akıllı telefon üretecek şirketlere ciddi oranda teşvik düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemenin ardından dünya devi akıllı telefon üreticileri peş peşe Türkiye’de telefon üretme kararı aldı. Şimdi de Xiaomi, Türkiye’de telefon üretimi için yatırım yapacak.

    Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Xiaomi, Türkiye'de alt yüklenici olarak Çinli Salcomp’u tercih etti. Salcomp, çeşitli ülkelerde Xiaomi için bileşen üretimi gerçekleştiriyor. Salcomp’un İstanbul Avcılar’daki fabrikası, Xiaomi’nin telefon üretim ağına dahil olacak. Fabrikanın yılın ilk çeyreğinde telefon üretimine başlaması hedefleniyor. Daha çok giriş seviyesi telefonlar üretilecek. Xiaomi, Türkiye yatırımı hakkında önümüzdeki haftalarda resmi duyuru yapacak.

    Ayrıca Bkz. "Oppo'nun Türkiye'deki fabrikası görüntülendi"

    Oppo'nun yatırımı doğrulandı

    Türkiye’de çok sayıda firma telefon üretme kararı aldı. Oppo, Türkiye yatırımını resmen doğruladı. Önümüzdeki aylarda fabrikanın faaliyete geçmesi planlanıyor. Diğer firmaların Türkiye yatırımları hakkında dedikodular sürüyor ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

    Dedikodu aşamasındaki yatırım kararları:

    • Tecno, 25 milyon dolar yatırımla Pendik’te
    • Vivo, 20 milyon dolar yatırımla Anadolu Yakası’nda (yeri kesinleşmedi)
    • Samsung, Sunny ile Esenyurt’ta
    • TCL, Arçelik ile Çerkezköy’de üretim yapacak.


    https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/761715.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    12 saat önce
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    F Farfaraway21 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin markaları ucuz iş gücü nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapıyor. Söyleyeceklerim bu kadar hakim bey
    Yanıtla +66
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yatirim gelince ucuz is gucu, kacinca batan gemiyi tabiki terkedecekler vs vs. bizdeki muhalefet dusman basina..
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım tekrar 2000 liranın altında uygun telefon bulabiliriz bu kararlardan sonra
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 12 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş bir şeyi de hazmedin ya. Öyleyken niye öyle, böyleyken niye böyle. İki türlü de haklı olamazsın kardeşim, öyle bir dünya yok. Eşyanın tabiatıan aykırı. Birşey ya öyledir ya öbür türlü, aynı anda ikisi de doğru veya yanlış olamaz.
    Adamlar Avrupa piyasasına daha iyi hakim olmak için Türkiyeyi seçiyor. Ve bir başka sebep de Çin bu pandemiden sonra çok tepki çekiyor herkes onları sorumlu tutyor bu salgından giderek büyüyen bir nefret var. Ama doğru ama yanlış gerçek bu. Bunlar da Çinden değil de Türkiyede üretilip geliyor algısı oluşturmaya çalışıyor. Tekstil ve matbaa sektörü cayır cayır çalışıyor şu anda çünkü Avrupa'nın talebi Çin'den Türkiye'ye kaymış durumda bu sebepten. Bu kadar basit meseleler.

    Çin den hiçbir şeklde iş gücümüz ucuz olamaz buna emin olun. Devamlı Çin ile kontaktta olan bir firmada çalışan biri olarak söylüyorum bunu. Öyle oturduğum yerden sallamıyorum.
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    U ultrAslan-BH (salih balık) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tr'de uretilen telefonda vergi indirimi yapılması şart...
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    S spencermilas 10 dk. ( Mesaj Silindi ) ultrAslan-BH
    hocam tr de üretilir yabancı ülkede ucuza satılır bizde pahalıya satılır...vergi indiri olmaz bildigin bizde...
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    E Emirsaids 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vay arkadaş adamlar çinden daha ucuz diye tr ye geliyor 😂
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    NvdiaAmd (Team Coco) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz iş gücünü muhalefetlik olarak gören güruh , ne zaman kendi islemcinizi, anakartınızı , raminizi, ekran kartınızı yaparsınız o zaman ülkeye faydası olur , Samsung ya da Apple Çin de fabrika kurarken Çini kalkındırmak için mi kuruyor, hayır ucuz iş gücünden. Buda aynı durum.
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    interwap (Volkan ) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Samsung üretime başlamak üzere deniyor.
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    NaziErBaşı (Cnr T.) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adamloar nasılsa işe alırız maaş ödemeyiz hiç.Sömürür dururz.Nasılsa türkiyede emek hırsızlığı serbest.
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    snoppy 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Araba firmaları geldi yıllarca üretim yaptı, ucuza araba alabildiniz mi ya da araba fiyatları düştü mü? Simdi de telefon fiyatları düşücek hayalleri kuruyorsunuz. Sunu anlayın artık, fiyatları düşürmenin tek yolu seçimlerde doğru yere oy atmaktan geçiyor.
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    rasterx 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    istihdam sağlamaları açısından güzel gelisme.
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    M maximus8282 (maximus ) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hepimiz olayı yanlış anlamışız, avrupa bizi gerçekten kıskanıyormuş ama ekonomi yüzünden değilmiş, ucuz iş gücü yüzündenmiş.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekonomimizin geldiği içler acısı durumun ispatı bu. Ve bu şirketler buraya uzun süreli yatırım yapıyorlarsa yakın gelecekte ekonominin düzelmeyeceğine inandıkları içindir. Ucuz iş gücünde dünya lideri olmuşuz.
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    3171 kez okundu.
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