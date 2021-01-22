Teknoloji devleri peş peşe geliyor: Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek

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Geçtiğimiz Aralık ayında alınan karar ile Türkiye akıllı telefon üretecek şirketlere ciddi oranda teşvik düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemenin ardından dünya devi akıllı telefon üreticileri peş peşe Türkiye’de telefon üretme kararı aldı. Şimdi de Xiaomi, Türkiye’de telefon üretimi için yatırım yapacak.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Xiaomi, Türkiye'de alt yüklenici olarak Çinli Salcomp’u tercih etti. Salcomp, çeşitli ülkelerde Xiaomi için bileşen üretimi gerçekleştiriyor. Salcomp’un İstanbul Avcılar’daki fabrikası, Xiaomi’nin telefon üretim ağına dahil olacak. Fabrikanın yılın ilk çeyreğinde telefon üretimine başlaması hedefleniyor. Daha çok giriş seviyesi telefonlar üretilecek. Xiaomi, Türkiye yatırımı hakkında önümüzdeki haftalarda resmi duyuru yapacak.

Ayrıca Bkz. "Oppo'nun Türkiye'deki fabrikası görüntülendi"

Oppo'nun yatırımı doğrulandı

Türkiye’de çok sayıda firma telefon üretme kararı aldı. Oppo, Türkiye yatırımını resmen doğruladı. Önümüzdeki aylarda fabrikanın faaliyete geçmesi planlanıyor. Diğer firmaların Türkiye yatırımları hakkında dedikodular sürüyor ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

Dedikodu aşamasındaki yatırım kararları:

Tecno , 25 milyon dolar yatırımla Pendik’te

, 25 milyon dolar yatırımla Pendik’te Vivo , 20 milyon dolar yatırımla Anadolu Yakası’nda (yeri kesinleşmedi)

, 20 milyon dolar yatırımla Anadolu Yakası’nda (yeri kesinleşmedi) Samsung , Sunny ile Esenyurt’ta

, Sunny ile Esenyurt’ta TCL, Arçelik ile Çerkezköy’de üretim yapacak.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/761715.aspx

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