Teknoloji devleri peş peşe geliyor: Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek

Geçtiğimiz Aralık ayında alınan karar ile Türkiye akıllı telefon üretecek şirketlere ciddi oranda teşvik düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemenin ardından dünya devi akıllı telefon üreticileri peş peşe Türkiye’de telefon üretme kararı aldı. Şimdi de Xiaomi, Türkiye’de telefon üretimi için yatırım yapacak.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Xiaomi, Türkiye'de alt yüklenici olarak Çinli Salcomp’u tercih etti. Salcomp, çeşitli ülkelerde Xiaomi için bileşen üretimi gerçekleştiriyor. Salcomp’un İstanbul Avcılar’daki fabrikası, Xiaomi’nin telefon üretim ağına dahil olacak. Fabrikanın yılın ilk çeyreğinde telefon üretimine başlaması hedefleniyor. Daha çok giriş seviyesi telefonlar üretilecek. Xiaomi, Türkiye yatırımı hakkında önümüzdeki haftalarda resmi duyuru yapacak.
Ayrıca Bkz. "Oppo'nun Türkiye'deki fabrikası görüntülendi"
Oppo'nun yatırımı doğrulandı
Türkiye’de çok sayıda firma telefon üretme kararı aldı. Oppo, Türkiye yatırımını resmen doğruladı. Önümüzdeki aylarda fabrikanın faaliyete geçmesi planlanıyor. Diğer firmaların Türkiye yatırımları hakkında dedikodular sürüyor ancak resmi bir açıklama yapılmadı.
Dedikodu aşamasındaki yatırım kararları:
- Tecno, 25 milyon dolar yatırımla Pendik’te
- Vivo, 20 milyon dolar yatırımla Anadolu Yakası’nda (yeri kesinleşmedi)
- Samsung, Sunny ile Esenyurt’ta
- TCL, Arçelik ile Çerkezköy’de üretim yapacak.
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/761715.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar
Adamlar Avrupa piyasasına daha iyi hakim olmak için Türkiyeyi seçiyor. Ve bir başka sebep de Çin bu pandemiden sonra çok tepki çekiyor herkes onları sorumlu tutyor bu salgından giderek büyüyen bir nefret var. Ama doğru ama yanlış gerçek bu. Bunlar da Çinden değil de Türkiyede üretilip geliyor algısı oluşturmaya çalışıyor. Tekstil ve matbaa sektörü cayır cayır çalışıyor şu anda çünkü Avrupa'nın talebi Çin'den Türkiye'ye kaymış durumda bu sebepten. Bu kadar basit meseleler.
Çin den hiçbir şeklde iş gücümüz ucuz olamaz buna emin olun. Devamlı Çin ile kontaktta olan bir firmada çalışan biri olarak söylüyorum bunu. Öyle oturduğum yerden sallamıyorum.
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