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    Samsung’un bütçe dostu modeli Galaxy F06’nın görüntüleri sızdırıldı

    Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung tarafından geliştirilen ve özellikle bütçe dostu akıllı telefon arayışı içerisinde olanların merak ettiği Galaxy F06 modelinden önemli bilgiler var.

    Samsung’un yeni modeli Galaxy F06’nın görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung, Galaxy F06 modelini bütçe dostu akıllı telefon serisine yenilikçi bir tasarımla eklemeye hazırlanıyor. Sızan görseller, çift kamera kurulumunu ve LED flaşı bir araya getiren birleşik bir kamera modülü tasarımını ortaya koyuyor. Bu tasarım, Samsung’un üst segment modellerinden esinlenmiş ve cihazın daha şık bir görünüme kavuşmasını sağlamış durumda.

    Galaxy F06’nın 6,7 inç HD+ LCD ekranla geleceği, ön kameranın ise damla çentik tasarımıyla yer alacağı belirtiliyor. Telefonun, günlük kullanımda yeterli performans sunabilen MediaTek Helio işlemciden güç alması bekleniyor. Kamera sisteminde, 50 MP ana sensör, 2 MP yardımcı sensör ve 8 MP ön kamera yer alacak.

    Cihazın, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacağı ve 25W hızlı şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Dahili depolama kapasitesinin 128 GB’a kadar çıkabileceği ve microSD kart desteğiyle genişletilebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, cihazda USB Type-C bağlantı noktası ve Android 13 tabanlı One UI Core işletim sistemi bulunacak.

    Galaxy F06’nın 2024 sonu veya 2025 başında yaklaşık 94$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat, şık tasarım ve güvenilir performans arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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