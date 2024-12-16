Huawei FreeClips, göz alıcı yeni rengine resmen kavuştu

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Huawei, yeni ürünlerini global pazarda kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın yeni tanıttığı Huawei Mate X6 ve FreeBuds Pro 4 modellerine ek olarak, FreeClip kulaklık serisi için özel bir "Gül Altın" renk seçeneği de duyuruldu. Zarif ve şık bir tasarım sunan bu yeni renk, estetik ve performansı bir arada arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

FreeClip serisinin bu özel rengi, serinin konforlu açık arka tasarımı ve üstün ses kalitesi gibi temel özelliklerini koruyor. 10.8 mm çift mıknatıslı hassas sürücüye sahip olan kulaklık, temiz ve net bir ses deneyimi sunarken, dinamik bas algoritması ile düşük frekanslı seslerde etkileyici bir performans sağlıyor. Bu özellikler, kullanıcıların hem müzik dinlerken hem de çağrı yaparken üstün bir deneyim yaşamasını mümkün kılıyor.

Huawei Mate X6 global pazar için de satışa sunuldu 1 gün önce eklendi

Huawei’nin gelişmiş yapay zeka destekli "Kristal Netliğinde Çağrılar" teknolojisi, çok kanallı derin sinir ağı algoritması sayesinde arka plan gürültüsünü etkili bir şekilde azaltarak gürültülü ortamlarda bile net bir ses iletişimi sağlıyor. Tek şarjla 36 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık, hızlı şarj desteğiyle de kısa sürede enerji kazanabiliyor. Bunun yanı sıra, çift cihaz bağlantısı, ses paylaşımı ve düşme hatırlatıcısı gibi ek özellikler de kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırıyor.

Yeni renk seçeneği, estetik detayların yanı sıra teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Huawei FreeClip kulaklıklarının Gül Altın versiyonunun fiyatı 199 dolardan satışa sunulurken, FreeBuds Pro 4 modeli de global pazarda aynı fiyatla kullanıcılarla buluşuyor. FreeBuds Pro 4, 2.3 Mbps veri aktarımı, 48 kHz/24-bit kayıpsız ses kalitesi, 11 mm dinamik sürücü ve gelişmiş aktif gürültü engelleme özellikleriyle, yüksek kaliteli ses deneyimi arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

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Huawei FreeClips, göz alıcı yeni rengine resmen kavuştu