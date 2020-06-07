Samsung'un yeni nesil akıllı saatinin adı belli oldu

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Samsung'un Galaxy Note 20 serisi ile birlikte duyuruması beklenen akıllı saat modelinin ismi belli oldu.Tayland sertifikasyon kurumu NBTC tarafından sertifikalandırılan saat, kurumun web sayfasında ortaya çıkan bir listeye göre Galaxy Watch 3 olarak adlandırılacak.

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Samsung'un Galaxy Note 9 ile birlikte duyurduğu Galaxy Watch'un devam modeli için 2 takısını atlayarak, Galaxy Watch 3 isimlendirmesini tercih etmesi dikkat çekiyor.

NBTC sertifikasında 41mm kasa boyutuna sahip sürümüyle görünen Galaxy Watch 3'ün 45mm'lik bir versiyonu daha olacağı biliniyor. Ayrıca NBTC sertifikası, 41mm'lik modelin de tıpkı 45mm'lik sürüm gibi LTE bağlantısını destekleyeceğini gösteriyor.

Galaxy Watch 3 özellikleri nasıl olacak?

Her iki modelin de EKG, Gear S2 ve S3 modellerinde olduğu gibi döndürülebilir fiziksel çerçeve, 5W hızında kablosuz şarj ve tansiyon ölçme özelliklerine sahip olacağı biliniyor. Bunun yanı sıra kasası 45mm ebatlarında olan versiyonun dahili GPS alıcısı, Gorilla Glass DX cam, 5 ATM'ye kadar suya mukavemet gösterebilme özelliklerine ve MIL-STD-810G askeri standartlarında dayanıklı bir akıllı saat olacağı sızdırılmıştı.

Samsung'un Vietnam'daki fabrikasında üretileceği söylenen Galaxy Watch 3'ün 5 Ağustos tarihinde düzenleneceği tahmin edilen Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Note 20 serisiyle birlikte duyurulması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-watch-3-nbtc/

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