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    Samsung'un yeni nesil akıllı saatinin adı belli oldu

    Samsung'un yeni nesil akıllı saat modeli, almış olduğu NBTC sertifikası ile adını ve bazı özelliklerini ele verdi. İşte isimlendirmesiyle dikkat çeken akıllı saat hakkında bilinenler:
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    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un yeni nesil akıllı saatinin adı belli oldu
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    Samsung'un Galaxy Note 20 serisi ile birlikte duyuruması beklenen akıllı saat modelinin ismi belli oldu.Tayland sertifikasyon kurumu NBTC tarafından sertifikalandırılan saat, kurumun web sayfasında ortaya çıkan bir listeye göre Galaxy Watch 3 olarak adlandırılacak.

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    Samsung'un Galaxy Note 9 ile birlikte duyurduğu Galaxy Watch'un devam modeli için 2 takısını atlayarak, Galaxy Watch 3 isimlendirmesini tercih etmesi dikkat çekiyor.  

    NBTC sertifikasında 41mm kasa boyutuna sahip sürümüyle görünen Galaxy Watch 3'ün 45mm'lik bir versiyonu daha olacağı biliniyor. Ayrıca NBTC sertifikası, 41mm'lik modelin de tıpkı 45mm'lik sürüm gibi LTE bağlantısını destekleyeceğini gösteriyor.

    Galaxy Watch 3 özellikleri nasıl olacak?

    Her iki modelin de EKG, Gear S2 ve S3 modellerinde olduğu gibi döndürülebilir fiziksel çerçeve, 5W hızında kablosuz şarj ve tansiyon ölçme özelliklerine sahip olacağı biliniyor. Bunun yanı sıra kasası 45mm ebatlarında olan versiyonun dahili GPS alıcısı, Gorilla Glass DX cam, 5 ATM'ye kadar suya mukavemet gösterebilme özelliklerine ve MIL-STD-810G askeri standartlarında dayanıklı bir akıllı saat olacağı sızdırılmıştı. 

    Samsung'un Vietnam'daki fabrikasında üretileceği söylenen Galaxy Watch 3'ün 5 Ağustos tarihinde düzenleneceği tahmin edilen Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Note 20 serisiyle birlikte duyurulması bekleniyor. 



    https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-watch-3-nbtc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 6 sa.
    İyi güzel saatler ama telefon gibi 1-2 günde bir saat şarj etmek bana göre olmadığı için ben miband serisinden devam ederim. 2 hafta şarjı düşünmemek benim için çok iyi bir konfor oluyor.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Musty3535123 4 sa. Spider_hip
    bende mi band 4 kullanıyorum, neredeyse 1 yıl oldu. %15 şarj a kadar genelde 25 gün gidiyor :)
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    FoBç (Fırat Orak) 3 sa. yeni yorumcu Spider_hip
    Bende sana katılıyorum telefonu şarj ettiğimiz yetmiyor bu sefer saatleri ve kulaklıkları şarj ediyoruz en iyisi normal bir saat alacaksın akıllı saat boş iyi yanı telefondan arama ve müzik açabilmesi onuda bir zahmet telefonu kullansın
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