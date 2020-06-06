Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihi sızdırıldı

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Samsung'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modelleri Galaxy Fold 2 ve Galaxy Note 20 serisinin duyurusunu gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi sızdırıldı.

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Güney Koreli kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre; Samsung yeni cihazlarını 5 Ağustos tarihinde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

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Galaxy Note 20 tanıtım tarihi için 5 Ağustos tarihi işaret ediliyor

COVID-19 pandemisi sebebiyle ilk kez internet ortamında düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde; Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G akıllı telefon modellerinin yanı sıra Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ tablet ve Galaxy Watch 2 akıllı saat modellerinin de duyurulacağı söyleniyor.

Daha önce Samsung tarafından yapılan bir açıklamada, COVID-19 salgını sebebiyle yeni ürünlerde herhangi bir gecikme yaşanmayacağı dile getirilmişti. Samsung'un da son birkaç senedir Galaxy Note modellerini ağutos ayında lanse ettiği göz önüne alındığında, 5 Ağustos tarihi doğruluk payı yüksek bir sızıntı olabilir.

https://www.donga.com/en/article/all/20200605/2082854/1/Galaxy-Unpacked-2020-to-be-held-online-on-Aug-5

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