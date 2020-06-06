Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihi sızdırıldı

    Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin duyurulacağı tarih sızdırıldı. COVID-19 pandemisi sebebiyle takvimde herhangi bir gecikme yaşanmayacak iken, etkinliğin internet ortamında düzenlenmesi bekleniyor.
    3 sa.
    806
    8
    1
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihi sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modelleri Galaxy Fold 2 ve Galaxy Note 20 serisinin duyurusunu gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi sızdırıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Instagram, ana sayfadaki gönderileri ikiye ayıran sekmeli tasarımı test ediyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy Note 20 batarya kapasitesi ortaya çıktı

    Güney Koreli kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre; Samsung yeni cihazlarını 5 Ağustos tarihinde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. 

    Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihi sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Note 20 tanıtım tarihi için 5 Ağustos tarihi işaret ediliyor

    COVID-19 pandemisi sebebiyle ilk kez internet ortamında düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde; Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G akıllı telefon modellerinin yanı sıra Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ tablet ve Galaxy Watch 2 akıllı saat modellerinin de duyurulacağı söyleniyor.

    Daha önce Samsung tarafından yapılan bir açıklamada, COVID-19 salgını sebebiyle yeni ürünlerde herhangi bir gecikme yaşanmayacağı dile getirilmişti. Samsung'un da son birkaç senedir Galaxy Note modellerini ağutos ayında lanse ettiği göz önüne alındığında, 5 Ağustos tarihi doğruluk payı yüksek bir sızıntı olabilir.



    https://www.donga.com/en/article/all/20200605/2082854/1/Galaxy-Unpacked-2020-to-be-held-online-on-Aug-5 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    borukuzen (faruk puka) 1 sa.
    Artık sızıntılar firmaların kendisinden geliyor sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi 3 sa. Alman Sig Sauer, iflas etti! Şirket, Almanya’daki fabrikasını kapatacağını duyurdu 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihi sızdırıldı Sonraki Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu 4 sa. ASRock’ın A520 yongasetli 8 anakartı EEC’de listelendi 5 sa. Apple MacBook Air 2020 incelemesi | En ucuz MacBook hakkında her şey 5 sa. Beynin tamamını monitörize edebilen MEG kaskı geliştirildi 5 sa. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 6 Haziran 5 sa. Android 11 güncellemesi alacak telefonların listesi yayınlandı 6 sa. Diyet ve egzersiz diyabet başlangıcındaki kişileri tamamıyla iyileştirebilir 6 sa. Resmi duyurusu yapılmayan Redmi 9, AliExpress'te ortaya çıktı 7 sa. RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda! 7 sa. Oppo yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco W51 8 sa. Google Plus'ın yerine gelecek Google Currents önümüzdeki ay başlatılacak 8 sa. Lenovo, 11 inçlik Chromebook 3 dizüstü modelini tanıttı 9 sa. Gmail karanlık modu sonunda iPhone ve iPad’e geldi 9 sa. Facebook'un Android sürümü karanlık mod ve COVID-19 takibi özelliği alacak 10 sa. POCO F2 Pro Türkiye'ye geliyor 10 sa. Yerli hızlı koronavirüs tanı kiti tanıtıldı 10 sa. iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte iPhone 11'lerde yeşil ekran sorunu başladı 12 sa. Xiaomi, Huawei Mate X benzeri katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor 13 sa. Microsoft’un yeni Telefonum uygulaması özelliği telefondaki müziği kontrol etmeye izin veriyor 13 sa. Telegram artık video düzenleyicisi ve birçok yeni özelliğe sahip Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi