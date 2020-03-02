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    Samsung, Vietnam'da 220 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi kuruyor

    Samsung, Vietnam'da 220 milyon dolarlık bir Ar-Ge merkezi inşa etmeye başladı. Temel atma töreni koronavirüs salgını yüzünden iptal edilen merkez Güneydoğu Asya'nın en büyüğü olacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, Vietnam'da 220 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi kuruyor
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    Samsung Electronics, Vietnam'da bir Ar-Ge merkezi inşa etmeye başladı. Güney Koreli şirketin bu iş için ayırdığu bütçe 220 milyon dolar.

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    29 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan temel atma töreni, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

    Samsung, Vietnam'da 220 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi kuruyor
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    Güneydoğu Asya'nın en büyüğü olacak

    Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapımına başlanan merkezin inşaatı 2022 sonuna kadar tamamlanacak. Personel sayısının ise 2.200 ila 3.000 kişi arasında olması bekleniyor.

    Güneydoğu Asya'daki en büyük Ar-Ge merkezi olarak faaliyet gösterecek birim yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve 5G gibi alanlarda şirketin araştırma kapasitesini artıracak.



    https://www.reuters.com/article/us-vietnam-samsung-elec/samsung-starts-building-220-million-rd-center-in-vietnam-idUSKBN20P0D2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    carloska (ERHAN YILMAZ) 2 hf. en beğenilen
    yeni rota Vietnam artık Çinden daha ucuz iş gücü...
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 hf.
    Vietnam Vinfast yerli otomobil üretimi gibi çok farklı teknolojik alanlarda kendini gösteriyor. Şaşırtıcı..
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    michael01 (Hakan H) 2 hf.
    Güney Kore olma şansını Vietnam'a kaptırıyoruz.
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    michael01 (Hakan H) 2 hf.
    Bizdeki ucuz iş gücü ile şu yatırımları ülkemize çekemedik. Gerçekten üzücü.
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    carloska (ERHAN YILMAZ) 2 hf. en beğenilen
    yeni rota Vietnam artık Çinden daha ucuz iş gücü...
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