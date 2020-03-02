Samsung, Vietnam'da 220 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi kuruyor

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Samsung Electronics, Vietnam'da bir Ar-Ge merkezi inşa etmeye başladı. Güney Koreli şirketin bu iş için ayırdığu bütçe 220 milyon dolar.

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29 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan temel atma töreni, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

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Güneydoğu Asya'nın en büyüğü olacak

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapımına başlanan merkezin inşaatı 2022 sonuna kadar tamamlanacak. Personel sayısının ise 2.200 ila 3.000 kişi arasında olması bekleniyor.

Güneydoğu Asya'daki en büyük Ar-Ge merkezi olarak faaliyet gösterecek birim yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve 5G gibi alanlarda şirketin araştırma kapasitesini artıracak.

https://www.reuters.com/article/us-vietnam-samsung-elec/samsung-starts-building-220-million-rd-center-in-vietnam-idUSKBN20P0D2

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