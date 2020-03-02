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    Redmi K30 satış rekoru kırdı

    Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu K30 modelinin satışlarından memnun. Akıllı telefon üç ayda rekor bir satış rakamına ulaştı.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Redmi K30 akıllı telefon modeli Çin'de üç aydan az bir süredir satışa sunulmuş durumda. Ancak gelen bilgilere göre cihaz daha şimdiden rekor bir satış grafiğini yakaladı bile.

    Ayrıca Bkz. "MIUI 12 arayüzüne güncellenecek akıllı telefon modelleri ortaya çıktı"

    Serinin diğer cihazları yolda

    Redmi'nin resmi Weibo hesabından paylaştığı verilere göre Redmi K30, piyasaya sürüldüğü günden bu yana 1 milyondan fazla ünite sattı. Orta segment bir cihazın, kısa sürede bu satış rakamlarına ulaşması ise büyük bir başarı olarak gösteriliyor. Zira Redmi K30 serisinin amiral gemisi donanım özelliklerine sahip versiyonları henüz tanıtılmış değil.

    6.67 inç ekran, 6/8GB RAM, Snapdragon 730G yonga seti, dört ön kamera, çift selfie kamerası ve 4.500 mAh pil kapasitesi ile gelen Redmi K30, Android 10 tabanlı MIUI 11 işletim sistemini çalıştırıyor. Şirket çok yakın bir zamanda da Snapdragon 765G ile donatılmış Redmi K30 5G ve Snapdragon 865 yonga setine sahip Redmi K30 Pro'yu tanıtacak. Daha yüksek donanım özelliklerine sahip bu cihazların da yüksek satış grafiği yakalaması bekleniyor.



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    TearsForFears 2 hf. en beğenilen
    Kemeraya ois koy işlemci güncellemekle olmuyor.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ApsinteX (Uğur Kcclk) 2 hf.
    Streo hoparlör,Ois yok.. Video ses kaydı ve kamera yazılımı berbat. Millet şu cihazdı sırf 5G'si için alıyor.
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    Mathias Sandorf 2 hf.
    Dört arka kamera olacağdı[>:]
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    lazer__ 2 hf.
    Eğer paranız 2500 civarı ise mi 9t eğer 4000 civarı bütçeniz varsa k30 pro yu bekleyin derim... Amoled ekran harika yav



    Xiaomi koptu gidiyor tebrik etmek lazım adamlar başarılı
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    freedomfighter (Can ) 2 hf.
    Her çıkan çinli telefonda aynı başlık satış rekorları kırdı diye
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    DH Misafiri 2 hf.
    Keşke ülkemize nezaman gelir? onuda bilgisini verseydiniz
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    TearsForFears 2 hf. en beğenilen
    Kemeraya ois koy işlemci güncellemekle olmuyor.
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    joven 2 hf.
    Çin dışında satılmadıysa çokda bir anlam ifade etmiyor
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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 2 hf.
    k20 amoled ekran iken bunun olmaması kötü
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