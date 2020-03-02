Redmi K30 satış rekoru kırdı

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Redmi K30 akıllı telefon modeli Çin'de üç aydan az bir süredir satışa sunulmuş durumda. Ancak gelen bilgilere göre cihaz daha şimdiden rekor bir satış grafiğini yakaladı bile.

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Serinin diğer cihazları yolda

Redmi'nin resmi Weibo hesabından paylaştığı verilere göre Redmi K30, piyasaya sürüldüğü günden bu yana 1 milyondan fazla ünite sattı. Orta segment bir cihazın, kısa sürede bu satış rakamlarına ulaşması ise büyük bir başarı olarak gösteriliyor. Zira Redmi K30 serisinin amiral gemisi donanım özelliklerine sahip versiyonları henüz tanıtılmış değil.

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6.67 inç ekran, 6/8GB RAM, Snapdragon 730G yonga seti, dört ön kamera, çift selfie kamerası ve 4.500 mAh pil kapasitesi ile gelen Redmi K30, Android 10 tabanlı MIUI 11 işletim sistemini çalıştırıyor. Şirket çok yakın bir zamanda da Snapdragon 765G ile donatılmış Redmi K30 5G ve Snapdragon 865 yonga setine sahip Redmi K30 Pro'yu tanıtacak. Daha yüksek donanım özelliklerine sahip bu cihazların da yüksek satış grafiği yakalaması bekleniyor.

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