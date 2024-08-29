Samsung’un yeni çamaşır makinesi özellikleri ve garanti süresiyle dikkat çekiyor

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Samsung, ev işleriyle uğraşanlara büyük kolaylık sağlamayı amaçlayan yeni bir çamaşır makinesi serisini tanıttı. Bu yeni seride, büyük hacimli ve yapay zeka destekli ön yüklemeli çamaşır makineleri yer alıyor. Yüksek teknolojiye sahip bu makineler, geniş ailelerin ve daha büyük yük kapasitelerine ihtiyaç duyan kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Yeni seride yer alan çamaşır makineleri, 12 kg kapasitesiyle büyük boyutlu eşyaların yıkanmasını kolaylaştırıyor. Yorgan, perde ve battaniye gibi büyük eşyaların yıkanmasına olanak tanıyan bu makineler, aynı zamanda daha küçük yükleri de verimli bir şekilde temizliyor. Makine içindeki sensörler, yıkama sırasında kumaşın ağırlığını, yumuşaklığını ve kir seviyesini tespit ederek su ve deterjan kullanımını optimize ediyor. Bu sayede her yıkamada hem etkili hem de nazik bir temizlik sağlanıyor.

Otomatik Deterjan Dağıtımı özelliği, yıkama esnasında doğru miktarda deterjan ve yumuşatıcı kullanımını otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca, yapay zeka destekli Enerji Modu, enerji tüketimini izlemeye ve yönetmeye olanak tanıyor. Kullanıcılar, bu modu kullanarak enerji faturalarında %70'e varan tasarruf sağlayabilirler. SmartThings uygulaması üzerinden sunulan bu özellik, aynı zamanda kullanıcıların özel yıkama döngüleri oluşturmasına ve çamaşırlarını uzaktan yönetmesine imkân tanıyor.

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Samsung’un yeni çamaşır makineleri, SuperSpeed seçeneği sayesinde yıkama süresini sadece 39 dakikaya indirerek hızlı ve etkili bir yıkama sağlıyor. Q-Bubble ve Speed Spray gibi özellikler, güçlü temizleme ve etkili durulama sunarken, Hijyen Buharı fonksiyonu bakteri ve alerjenleri %99.9 oranında yok ediyor, bu da daha sağlıklı bir yıkama anlamına geliyor.

Modern iç mekanlarla uyumlu şık bir tasarıma sahip olan bu makineler, temperli cam kapıya sahip ve dijital inverter teknolojisi ile donatılmış. Bu teknoloji, enerji verimliliğini artırıyor, gürültü seviyesini düşürüyor ve uzun ömürlü bir performans sunuyor.

Yeni nesil Samsung çamaşır makineleri, farklı renk seçenekleriyle sunuluyor ve fiyatları yaklaşık olarak 640 dolar ile 900 dolar arasında değişiyor. Bu makineler, Samsung’un resmi online mağazası, Samsung Shop uygulaması, fiziksel mağazalar ve diğer e-ticaret platformları üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca, motor için 20 yıllık garanti sunulması, bu makinelerin dayanıklılığını vurguluyor.

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