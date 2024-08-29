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    Samsung’un yeni çamaşır makinesi özellikleri ve garanti süresiyle dikkat çekiyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından tanıtımı yapılan yeni çamaşır makinesi serisi özellikleriyle dikkat çekerken, en çok öne çıkan şey ise neredeyse bir ömür süren garantisi.

    Samsung yeni çamaşır makinesi serisini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Samsung, ev işleriyle uğraşanlara büyük kolaylık sağlamayı amaçlayan yeni bir çamaşır makinesi serisini tanıttı. Bu yeni seride, büyük hacimli ve yapay zeka destekli ön yüklemeli çamaşır makineleri yer alıyor. Yüksek teknolojiye sahip bu makineler, geniş ailelerin ve daha büyük yük kapasitelerine ihtiyaç duyan kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap ediyor.

    Yeni seride yer alan çamaşır makineleri, 12 kg kapasitesiyle büyük boyutlu eşyaların yıkanmasını kolaylaştırıyor. Yorgan, perde ve battaniye gibi büyük eşyaların yıkanmasına olanak tanıyan bu makineler, aynı zamanda daha küçük yükleri de verimli bir şekilde temizliyor. Makine içindeki sensörler, yıkama sırasında kumaşın ağırlığını, yumuşaklığını ve kir seviyesini tespit ederek su ve deterjan kullanımını optimize ediyor. Bu sayede her yıkamada hem etkili hem de nazik bir temizlik sağlanıyor.

    Otomatik Deterjan Dağıtımı özelliği, yıkama esnasında doğru miktarda deterjan ve yumuşatıcı kullanımını otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca, yapay zeka destekli Enerji Modu, enerji tüketimini izlemeye ve yönetmeye olanak tanıyor. Kullanıcılar, bu modu kullanarak enerji faturalarında %70'e varan tasarruf sağlayabilirler. SmartThings uygulaması üzerinden sunulan bu özellik, aynı zamanda kullanıcıların özel yıkama döngüleri oluşturmasına ve çamaşırlarını uzaktan yönetmesine imkân tanıyor.

    Samsung’un yeni çamaşır makineleri, SuperSpeed seçeneği sayesinde yıkama süresini sadece 39 dakikaya indirerek hızlı ve etkili bir yıkama sağlıyor. Q-Bubble ve Speed Spray gibi özellikler, güçlü temizleme ve etkili durulama sunarken, Hijyen Buharı fonksiyonu bakteri ve alerjenleri %99.9 oranında yok ediyor, bu da daha sağlıklı bir yıkama anlamına geliyor.

    Modern iç mekanlarla uyumlu şık bir tasarıma sahip olan bu makineler, temperli cam kapıya sahip ve dijital inverter teknolojisi ile donatılmış. Bu teknoloji, enerji verimliliğini artırıyor, gürültü seviyesini düşürüyor ve uzun ömürlü bir performans sunuyor.

    Yeni nesil Samsung çamaşır makineleri, farklı renk seçenekleriyle sunuluyor ve fiyatları yaklaşık olarak 640 dolar ile 900 dolar arasında değişiyor. Bu makineler, Samsung’un resmi online mağazası, Samsung Shop uygulaması, fiziksel mağazalar ve diğer e-ticaret platformları üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca, motor için 20 yıllık garanti sunulması, bu makinelerin dayanıklılığını vurguluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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