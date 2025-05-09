Xiaomi, üç kapılı yeni buzdolabını tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi, yerden tasarruf sağlayan yeni Mijia 256L üç kapılı buzdolabını görücüye çıkardı. Minimalist çizgilere sahip bu model, sadece 60 cm genişliğinde ve toplamda 0.33 metrekarelik bir alan kaplıyor. 208 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan buzdolabı, dar alanlarda yaşayan kullanıcılar için işlevselliği estetikle buluşturuyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliği, üç ayrı bölmeye sahip esnek tasarımı. 136 litrelik ana bölme, günlük gıdaların düzenli yerleştirilmesini kolaylaştırırken; 85 litrelik dondurucu kısmı, üç geniş çekmecesiyle donmuş ürünleri kategorilere ayırarak saklama imkânı tanıyor. Orta kısımda ise 35 litrelik özel bir alan bulunuyor. Bu bölüm -20°C ile 5°C arasında ayarlanabiliyor ve kullanıcı ister bu kısmı buzdolabı gibi, ister hafif dondurucu ya da tam dondurucu olarak kullanabiliyor.

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Mijia 256L, yalnızca kullanışlı değil aynı zamanda sessiz ve ekonomik. Gelişmiş hava dolaşım sistemi sayesinde her bölmede homojen soğutma sağlanırken, inverter kompresör ve düşük sesli fan sistemiyle sadece 36 dB ses çıkarıyor. Günlük enerji tüketimi ise 0.59 kWh seviyesinde. İçerisindeki gümüş iyon teknolojisi ise %99.99 oranında bakterileri etkisiz hale getirerek hijyen sağlıyor.

Buzdolabı, Xiaomi'nin HyperOS sistemiyle uyumlu çalışıyor ve Mijia uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca Xiao Ai sesli asistan desteği, dokunmatik LED panel ve kolay temizlenebilir mıknatıslı kapı contaları da kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Kısacası, Mijia 256L hem akıllı özellikleri hem de kompakt yapısıyla modern evlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.

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