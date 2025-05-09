Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, üç kapılı yeni buzdolabını tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi, geliştirdiği Mijia 256L üç kapılı buzdolabını kullanıcıların beğenisine sundu. Xiaomi modeli akıllı kontrol özellikleri, sessiz çalışması ve enerji verimliliğiyle öne çıkıyor.

    Xiaomi, üç kapılı yeni buzdolabını tanıttı: İşte fiyatı!

    Xiaomi, yerden tasarruf sağlayan yeni Mijia 256L üç kapılı buzdolabını görücüye çıkardı. Minimalist çizgilere sahip bu model, sadece 60 cm genişliğinde ve toplamda 0.33 metrekarelik bir alan kaplıyor. 208 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan buzdolabı, dar alanlarda yaşayan kullanıcılar için işlevselliği estetikle buluşturuyor.

    Cihazın en dikkat çekici özelliği, üç ayrı bölmeye sahip esnek tasarımı. 136 litrelik ana bölme, günlük gıdaların düzenli yerleştirilmesini kolaylaştırırken; 85 litrelik dondurucu kısmı, üç geniş çekmecesiyle donmuş ürünleri kategorilere ayırarak saklama imkânı tanıyor. Orta kısımda ise 35 litrelik özel bir alan bulunuyor. Bu bölüm -20°C ile 5°C arasında ayarlanabiliyor ve kullanıcı ister bu kısmı buzdolabı gibi, ister hafif dondurucu ya da tam dondurucu olarak kullanabiliyor.

    Mijia 256L, yalnızca kullanışlı değil aynı zamanda sessiz ve ekonomik. Gelişmiş hava dolaşım sistemi sayesinde her bölmede homojen soğutma sağlanırken, inverter kompresör ve düşük sesli fan sistemiyle sadece 36 dB ses çıkarıyor. Günlük enerji tüketimi ise 0.59 kWh seviyesinde. İçerisindeki gümüş iyon teknolojisi ise %99.99 oranında bakterileri etkisiz hale getirerek hijyen sağlıyor.

    Buzdolabı, Xiaomi'nin HyperOS sistemiyle uyumlu çalışıyor ve Mijia uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca Xiao Ai sesli asistan desteği, dokunmatik LED panel ve kolay temizlenebilir mıknatıslı kapı contaları da kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Kısacası, Mijia 256L hem akıllı özellikleri hem de kompakt yapısıyla modern evlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi q2 yorum 3 ayda kredi notu yükseltme yolları kurutma makinesi neden koku yapar neyine iddiaya girilir bosch video mülakat soruları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Hp 255 G9
    Hp 255 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum