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    Xiaomi'nin yeni mikrodalga fırını hem şık hem uygun fiyatlı

    Xiaomi, ev tipi mikrodalga fırın pazarına sade ve işlevsel bir modelle adım attı. Mijia 20L Energy-Saving Microwave, hem tasarımıyla hem de kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkıyor.

    Xiaomi'nin yeni mikrodalga fırını hem şık hem uygun fiyatlı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, günlük kullanım için pratik çözümler sunan yeni bir mikrodalga fırınla karşımızda. Mijia 20L Energy-Saving Microwave adıyla tanıtılan model, yaklaşık 48 dolarlık uygun fiyatıyla satışa sunuldu.

    Yeni mikrodalga, sade tasarımı ve kullanıcı dostu detaylarıyla dikkat çekiyor. Ön yüzeyde kol ya da tuş yerine basınca açılan düz bir kapak tercih edilmiş. Kontroller ise sadece iki döner düğmeden oluşuyor — biri süre, diğeri güç ayarı için. Bu sayede cihaz, karmaşık fonksiyonlar olmadan hızlı ve kolay kullanım sunuyor.

    700W gücündeki yeni nesil magnetron teknolojisiyle çalışan mikrodalga, bir bardak sütü ya da küçük bir sandviçi yaklaşık bir dakikada ısıtabiliyor. Zamanlayıcı 35 dakikaya kadar ayarlanabiliyor, bu da buğulanmış sebzelerden patates pişirmeye kadar pek çok farklı tarifin hazırlanmasına olanak tanıyor.

    20 litrelik iç hacim, çıkarılabilir cam döner tabakla desteklenmiş. İç kısmında yer alan nano kaplama sayesinde yüzeyin temizliği oldukça kolay. Ayrıca 3D yansıtmalı ısıtma sistemi, yiyeceklerin her noktasının eşit şekilde ısınmasını sağlıyor.

    Cihazda beş farklı güç seviyesi bulunuyor. Düşük ayarda tereyağını yumuşatmak ya da yüksek güçte dondurulmuş deniz ürünlerini pişirmek mümkün. Özel çözme modu ise gıdaları kurutmadan, besin değerlerini koruyarak çözüyor.

    Enerji verimliliği açısından Çin’in standartlarına göre ikinci seviyede yer alan mikrodalga, performans ve tüketim arasında dengeli bir yapı sunuyor. Günlük ihtiyaçlara yönelik sade ama işlevsel bir çözüm arayanlar için Mijia 20L, fiyat-performans açısından güçlü bir alternatif olabilir.

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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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