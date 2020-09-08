Samsung, zor koşullara dayanıklı Galaxy Tab Active 3'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Zor koşullar için tasarlanan Samsung Galaxy Tab Active 2'nin piyasaya sürülmesinin üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Güney Koreli şirket tabletin devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor.

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Cihaz, Bluetooth SIG sertifikasyon kurumunun kayıtlarında ortaya çıktı. Büyük olasılıkla Galaxy Tab Active 3 ismiyle piyasaya sürülecek. Tabletin SM-T570, SM-T575 ve SM-T577 olmak üzere üç farklı versiyonu mevcut. Bu modeller depolama ve LTE desteği açısından farklılık gösterecekler.

Yeni tablet neler sunacak?

Veritabanına göre yeni tablet Bluetooth 5.0 modülü ile gelecek. Teknik özellikleri konusunda henüz çok fazla bilgi yok. Ancak daha önceki modeli temel alarak bazı varsayımlarda bulunabiliriz.

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Cihaz, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Buna ek olarak MIL-STD-810G standartlarında kasasıyla, darbelere karşı koruma sunacağını da söyleyebiliriz.

Galaxy Tab Active 3'ün S Pen kalem ile donatılması bekleniyor. Cihaz orta sınıf bir işlemciden güç alacak. Tabletin ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-tab-active-3-coming-soon-bluetooth-sig-database

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