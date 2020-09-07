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    Oppo Reno 4 Pro'nun kamerası iyileştirildi

    Oppo Reno4 Pro'nun global versiyonu için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Kademeli olarak dağıtılan güncelleme cihazın kamera performansını ve güvenlik seviyesini artırıyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Reno 4 Pro'nun kamerası iyileştirildi
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    Oppo, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Reno 4 Pro'nun global versiyonu için yeni bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı. Söz konusu güncelleme Eylül ayı Android güvenlik yamasını da içeriyor.

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    Yeni sürüm akıllı telefonun performansını iyileştirdiği gibi genel kararlılığını da artırıyor. Daha da önemlisi kamera yeteneklerini geliştirmesi ve yeni efektleri beraberinde getirmesi.

    Oppo Reno 4 Pro'nun kamerası iyileştirildi
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    Kademeli olarak dağıtılıyor

    Hindistan'da kullanıma sunulan güncelleme CPH2119_A11_A.17 yapı numarası ile geliyor. Dağıtımı ise kademeli olarak başladı. Bu yüzden tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alacak.

    Oppo Reno 4 Pro'nun kamerası iyileştirildi
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    Oppo Reno4 Pro'nun global versiyonu 48, 8, 2 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemine sahip. Cihazda ayrıca ekrana gömülü 32 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.



    https://www.gsmarena.com/oppo_reno4_pro_global_september_2020_update-news-45123.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    buraque2 4 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Mal gibi gidip iphone xs'e para verdim hiçbirşey yapmasam bile sürekli prizin başındayım kamera gündüz güzel çekiyor sadece... Markanın enayisi oldum. İşin komiği iphone 5 aldığımda içinden çıkan şarj aletiyle xs'in içinden çıkan aynı yani 5W saatler sürüyüyor yüzde 50yi görmek.
    Mal gibi gidip iphone xs'e para verdim hiçbirşey yapmasam bile sürekli prizin başındayım kamera gündüz güzel çekiyor sadece... Markanın enayisi oldum. İşin komi...
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    clarq26 (Emre Bayram) 3 gün
    note 9 pro aldım bayada mutluyum 1 telefon sadece youtube ıns ve wp ile 2gun rahat sekılde cıddı cıddı gidiyor 40w hızlı jarj da var 40dk %100 miss miss

    3k bence makul fiyat.
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    buraque2 4 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Mal gibi gidip iphone xs'e para verdim hiçbirşey yapmasam bile sürekli prizin başındayım kamera gündüz güzel çekiyor sadece... Markanın enayisi oldum. İşin komiği iphone 5 aldığımda içinden çıkan şarj aletiyle xs'in içinden çıkan aynı yani 5W saatler sürüyüyor yüzde 50yi görmek.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Jevreyzist 3 gün buraque2
    Bende note 10 iade edip Iphone 11 aldım sanki 5 yıl önce çıkmış telefonu almış gibi hissetim. Şuan telefonu elime alıp bakasım gelmiyor.Bu kadar iğrenç bir tasarım ve ekran olamaz.Sadece arkadasındaki gösteriş olan logo baş bir durumu yok.
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    TITAN (S K) 3 gün buraque2
    puahahahah 2020 yılında yaşıyorsun ya hızlı şarj olmadan geçer mi o kadar zaman
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