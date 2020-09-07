Oppo Reno 4 Pro'nun kamerası iyileştirildi

Oppo, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Reno 4 Pro'nun global versiyonu için yeni bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı. Söz konusu güncelleme Eylül ayı Android güvenlik yamasını da içeriyor.İlginizi Çekebilir Huawei tam 5 yıllık telefonu için güncelleme yayınladı
Ayrıca Bkz. "Vivo Watch detaylandı: OLED ekran, NFC modülü ve iki farklı boyut"
Yeni sürüm akıllı telefonun performansını iyileştirdiği gibi genel kararlılığını da artırıyor. Daha da önemlisi kamera yeteneklerini geliştirmesi ve yeni efektleri beraberinde getirmesi.
Kademeli olarak dağıtılıyor
Hindistan'da kullanıma sunulan güncelleme CPH2119_A11_A.17 yapı numarası ile geliyor. Dağıtımı ise kademeli olarak başladı. Bu yüzden tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alacak.
Oppo Reno4 Pro'nun global versiyonu 48, 8, 2 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemine sahip. Cihazda ayrıca ekrana gömülü 32 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.
https://www.gsmarena.com/oppo_reno4_pro_global_september_2020_update-news-45123.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
3k bence makul fiyat.