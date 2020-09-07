Oppo Reno 4 Pro'nun kamerası iyileştirildi

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Oppo, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Reno 4 Pro'nun global versiyonu için yeni bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı. Söz konusu güncelleme Eylül ayı Android güvenlik yamasını da içeriyor.

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Yeni sürüm akıllı telefonun performansını iyileştirdiği gibi genel kararlılığını da artırıyor. Daha da önemlisi kamera yeteneklerini geliştirmesi ve yeni efektleri beraberinde getirmesi.

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Kademeli olarak dağıtılıyor

Hindistan'da kullanıma sunulan güncelleme CPH2119_A11_A.17 yapı numarası ile geliyor. Dağıtımı ise kademeli olarak başladı. Bu yüzden tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alacak.

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Oppo Reno4 Pro'nun global versiyonu 48, 8, 2 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemine sahip. Cihazda ayrıca ekrana gömülü 32 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno4_pro_global_september_2020_update-news-45123.php

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