Samsung'dan 4 farklı renk seçeneği sunan kompakt kamera; ES10

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Cep telefonlarında olduğu kadar dijital kamera endüstrisinde de mevcut konumunu korumaya çalışan Samsung, ürettiği kompakt çözümleriyle ilgi çekiyor. Üretici, bugün ES serisinin ilk üyesi ES10 modelini tanıttı.

Pembe, gri, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmeye hazırlanan kameralar, 1/2.5'' CCD sensör ve 8.1 megapiksel efektif çözünürlük sunuyor. 94.1 x 62.7 x 25.2 mm ebatlarında ve pil hariç 120 gram ağırlığındaki ES10, AA pillerden güç alıyor ve üzerinde 2.5 inç TFT LCD ekran barındırıyor.

35 mm'lik film formatında 38-114 mm Samsung objektife sahip ES10, nesnelere 3 kata kadar optik yakınlaştırma imkanı tanıyor. Kameranın ISO seviyesini 80 ile 1600 arası; enstantane hızını ise 8 sn - 1/2000 sn arasında değiştirebiliyoruz. Kamerada görüntü stabilizasyon teknolojisi ve yüz tanıma sistemi mevcut. Bu özelliklerin günümüzde standart hale geldiğini söyleyebiliriz. Son olarak maksimum VGA çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebilen ES10'un 9 MB'lık dahili belleğini SD / SDHC kartlar vasıtasıyla arttırabiliyoruz.

Samsung ES10'un ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat seviyesi henüz kesinleşmedi. Ancak kameranın teknik özelliklerini dikkate alacak olursak etiket fiyatının bütçeleri zorlamayacağını düşünmekteyiz.

http://www.samsungcamera.com/product/pro_view.asp?prol_uid=4580&cat_uid=180