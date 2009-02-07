Samsung'dan 4 farklı renk seçeneği sunan kompakt kamera; ES10

Cep telefonlarında olduğu kadar dijital kamera endüstrisinde de mevcut konumunu korumaya çalışan Samsung, ürettiği kompakt çözümleriyle ilgi çekiyor. Üretici, bugün ES serisinin ilk üyesi ES10 modelini tanıttı.
Pembe, gri, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmeye hazırlanan kameralar, 1/2.5'' CCD sensör ve 8.1 megapiksel efektif çözünürlük sunuyor. 94.1 x 62.7 x 25.2 mm ebatlarında ve pil hariç 120 gram ağırlığındaki ES10, AA pillerden güç alıyor ve üzerinde 2.5 inç TFT LCD ekran barındırıyor.
35 mm'lik film formatında 38-114 mm Samsung objektife sahip ES10, nesnelere 3 kata kadar optik yakınlaştırma imkanı tanıyor. Kameranın ISO seviyesini 80 ile 1600 arası; enstantane hızını ise 8 sn - 1/2000 sn arasında değiştirebiliyoruz. Kamerada görüntü stabilizasyon teknolojisi ve yüz tanıma sistemi mevcut. Bu özelliklerin günümüzde standart hale geldiğini söyleyebiliriz. Son olarak maksimum VGA çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebilen ES10'un 9 MB'lık dahili belleğini SD / SDHC kartlar vasıtasıyla arttırabiliyoruz.
Samsung ES10'un ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat seviyesi henüz kesinleşmedi. Ancak kameranın teknik özelliklerini dikkate alacak olursak etiket fiyatının bütçeleri zorlamayacağını düşünmekteyiz.
http://www.samsungcamera.com/product/pro_view.asp?prol_uid=4580&cat_uid=180 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kırık lcd için servise fiyat sor bakalım, garanti durumun nedir bilmiyorum ama yüksek bir fiyat söylerlerse (90-100 tl gibi), hiç uğraşma bence git sıfır garantili 230 tl'ye ES20 al...
Not:hepsiburada adlı siteden baktım fiyatı
Dijital kamera konusunda fazlasıyla cahilim.
Özellikleri hiç bilmiyorum.
Kameranın Samsung olması ve 8.1mp özelliğine sahip olması ilk dikkatimi çeken ve beni fazlasıyla mutlu eden özelliklerdi.
Haber Editörünün yazdıklarını okuduktan sonra, kız arkadaşımın çok iyi bir tercih yaptığını anlamaya başladım.
Tek kötü yanı şarj edilemiyor olması herhalde. Bunu da şarj edilen pil alarak çözerim. 2 pille çalışıyor, 2 taneyi de yedekte tutarım.
Kamera özellikleri içinde, 1Gb hafıza kartları için, en iyi kalitede, 8 Mpde, yaklaşık olarak 337 tane foto çekilebileceği yazıyor.
Kız arkadaşım 2Gblık hafıza kartı da almış hediye. Bu da yaklaşık olarak 650ye yakın çok iyi kalitede foto çekebileceğim anlamına geliyor ki süper bir şey.
Ayrıca yine en iyi kalitede yaklaşık olarak 7,5dk video kaydı yapabiliyor(1GBlık kartlar için), ben yaklaşık 15dk çekebileceğim.
Bu sabah Manisa'ya gidiyorum, haftasonu geleceğim.
Örnek fotoları isterseniz buraya eklerim, almayı düşünen arkadaşlar için rehber olur.
Herkese hayırlı geceler, bu yaşıma kadar aldığım en güzel doğumgünü hediyesi buydu. Teşekkürler Aşkım, seni çok seviyorum...